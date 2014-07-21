分析：未来两周的企业财报能否为经济的好坏定调？

图中为纽交所内正在工作的交易员，摄于2014年7月18日。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约7月20日 - 长久以来对经济好转的期待，似乎在第二季美国企业财报中成真了，但未来两周可能才是真正的考验。

美国通用电气(GE)(GE.N)、英特尔(Intel)(INTC.O)等企业，已经公布强劲季度业绩。此外，通用电气认为剥离其自私人品牌信用卡部门的时机已成熟，寄望成长中的消费需求将让该部门更具吸引力。

英特尔则宣布个人电脑(PC)销售已经企稳，且其第三季营收预估高于华尔街预期。

若不计入花旗集团(C.N)业绩，目前估算第二季企业获利增幅料为6.7%，优于6月底时的预估。花旗因受与抵押贷款官司有关的庞大和解金，业绩有大幅调整。

根据汤森路透数据，目前为止，标普500成分股已公布业绩企业中有68%的获利优于分析师预估，这高于63%的长期平均值。企业营收高于分析师预期的占比也类似。

“分析师可能低估了第二季业绩好转的程度，”瑞穗证券驻纽约首席投资分析师Carmine Grigoli写道。

目前最新的企业获利预估，高于7月1日所预估的6.2%；而营收增幅现预估为3.2%，有望达到去年第三季以来最高。

不过，很容易高估了这种乐观程度。较早公布财报的企业很多是金融业者，这个板块并非衡量一般企业活动的最佳指标。

未来两周标准普尔500指数60%的成份股将公布业绩，对于那些希望印证经济较第一季复苏不仅是因为天气因素的投资者来说至关重要。

即将公布业绩的企业包括苹果(AAPL.O)、麦当劳(MCD.N)、可口可乐(KO.N)和卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)。据花旗集团数据，7月迄今，标准普尔10大类股中的六类股，尤其是医疗保健、基本消费品和能源企业的业绩，已较6月上修。

BB&T Wealth Management资深副总裁Bucky Hellwig称，“第二季将远强于第一季，原因众所周知，就是天气。投资者希望厘清经济状况的改善是否与天气因素相关，抑或是真正经济内部实现成长。”

美国商务部公布，第一季国内生产总值(GDP)环比年率终值为下降2.9%，创五年来最大跌幅，之前公布的修正值为下滑1.0%。

近期就业和其他经济指标暗示经济以快速增长之势进入下半年，第二季经济成长环比年率预计超过3%。6月非农就业报告显示，就业大幅增加，失业率接近六年低点。

第二季一个充满希望的迹象是，典型持悲观看法分析师的预估在4月1日至7月1日仅下降2.2个百分点。

汤森路透数据显示，这是2011年第一季以来最低整体降幅，而且是过去五年来平均降幅的约一半。

投资机构T3 Equity Labs创始人Mike Jackson称，他的研究显示，除基本消费品和公用事业股外，标准普尔10类股中的八类本季业绩应带来惊喜。

“这可能暗示经济中更广泛的领域出现获利增加，比我们先前预期的范围要广，”他称。

通用电气(GE.N)周五公布，旗下工业部门利润率增长0.2个百分点，至15.5%；该数据受到华尔街的密切关注。

但可以肯定的是，不是所有业绩均为正面。Container Store Group Inc (TCS.N)和Lumber Liquidators Holdings Inc (LL.N)都对即将公布的业绩发出警告，暗示零售业仍较疲弱。(完)

(编译 李婷仪/于春红; 审校 杜明霞)

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