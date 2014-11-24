欧洲议会或提议拆分谷歌搜索业务 以限制其市场主导地位

路透11月21日 - 欧洲议会(European Parliament)正在准备一项不具约束力的解决方案，建议把谷歌(GOOGL.O)在欧洲的搜索引擎业务从其它业务中分拆出来，作为限制该公司在搜索市场中主导地位的一个可能办法。

欧洲政界人士越来越担心谷歌等美国企业掌控互联网行业，已开始研究各种办法来遏制这些企业的影响力。其中，公开要求分拆业务将是影响最为深远的行动提议，也是谷歌业务面临的一大威胁。

这项动议草案并未提及谷歌或具体指明其它任何一家搜索引擎公司，尽管目前为止谷歌都是欧洲搜索引擎服务市场的老大，占据着估计达90%的市场份额。周五稍早，英国金融时报报导称，有一份动议草案号召分拆谷歌业务。

谷歌拒绝置评。

路透看到的这份动议“号召欧盟执委会考虑把搜索引擎与其他商业服务分拆的提议”，作为促进公平竞争的“一个可能的长期解决方案”。

欧洲议会无权立法，而且无权分拆公司。虽然这份动议草案没有约束力，但这将让欧盟执委会面临更大压力，要求其对谷歌采取行动。(完)

(编译 许娜；审校 朱晓军)

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