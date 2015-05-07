《路透晚报》--5月7日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储计划安排资产负债表缓步缩减，防止悬崖式落差冲击

美国联邦储备委员会(美联储/FED)正在草拟计划，以防止明年手上约5,000亿美元债券到期时，美联储庞大的资产负债表骤然缩减，可能冲击市场及美国经济复苏。

虽然美联储去年10月停止了刺激性的资产购买计划，但随着持有部位到期，美联储仍持续买进抵押债券及公债，维持住4.5万亿(兆)美元的资产组合。美联储曾表示，在今年稍晚开始升息后，仍会继续重新投资一段时间。

当在公开场合或私下被问及中长期计划时，美联储官员表示，并不急于缩减资产组合；这暗示美联储将设法避免发生“悬崖式”落差情况--如果美联储让手上债券到期而不再重新投资，便可能出现这种情况。

--德国3月工业订单较前月增加0.9%低于预估，法国3月贸易逆差扩大

德国经济部周四公布，3月工业订单较前月增加0.9%。路透调查预估为增加1.5%。[nL4S0XY25B]

法国海关公布的数据显示，3月经季节调整的贸易逆差意外扩大至45.8亿欧元，2月修正为逆差36亿欧元。

法国国家统计局公布，3月工业生产较上月下滑0.3%，市场预估为持平，2月上修为增加0.5%。

--澳洲4月就业人口下降，结束此前两个月增长势头

澳洲就业人口在连续两个月强劲成长后，4月减少2,900人，失业率也微升至6.2%，显示劳动力市场仍未全面启动。不过3月就业人口上修，很大程度上减轻了4月数据逊于预期所带来的打击。

--伊朗释放马士基集装箱船及船员

根据伊朗媒体ISNA报导，伊朗外交部人员证实，伊朗已释放马士基(Maersk)船只及船上人员，该船只并已经离开伊朗水域。

稍早伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)报导，伊朗已释放一艘马绍尔群岛船籍的集装箱船只Maersk Tigris号及船上人员。

--挪威央行维持利率在1.25%不变，但仍有可能在6月降息

挪威央行维持利率在1.25%不变，与降息预期相悖，但表示6月仍有可能降息。该央行稍早表示，如果经济发展一如预期，要么在5月，要么就在6月降息；在公布该决定前，市场看法分歧，略多一半的市场人士预计周四将降息，其余则预计将在6月降息。

[市场摘要]

--日本股市：跌至逾一个月低点，受全球公债价格下滑拖累

日本股市日经指数周四跌至逾一个月低点，因全球范围内公债价格下跌，引发了投资者的担忧，加之美国股市前一日也收低。日股日经指数收低1.2%，报19,291.99点，为4月1日以来最低收盘水准。

--中国股市：沪综指震荡收跌2.8%至三周新低，中字头蓝筹股领跌大盘

中国股市沪综指震荡收跌2.8%至三周新低，连续第三日大跌。分析师指出，获利套现卖压不减，“快牛”行情发生逆转，个股业绩和估值水平互不匹配、新股发行冻结资金以及两融余额与券商净资本必须匹配的市场传闻冲击市场，中字头蓝筹股领跌拖累大盘。

沪综指收报4,112.21点，跌117.06点或2.8%，此前收盘高点为4月15日的4,084.16点；上证A股今日成交5,369.79亿元人民币，上日为7,131.54亿元。

--香港股市：恒生指数连六跌收挫1.3%，摩根士丹利调降MSCI中国指数

香港股市恒生指数连续第六个交易日收跌，因一向看多中国的摩根士丹利调降明晟(MSCI)中国指数的投资评级，为七年半以来首见，理由为担心估值水准。恒生指数下滑1.3%，收报27,289.97点。恒生国企指数下跌1.6%，收报13,768.47点。

--汇市：欧元兑美元涨至10周高点，受欧债收益率上升提振

欧元触及10周高点，追随欧洲公债收益率(殖利率)涨势，并受益于美元卖压，因美国就业数据疲弱引发美国联邦储备理事会(美联储/FED)将推迟升息的臆测。

英国展开数十年来结果最难预料的大选，欧元兑英镑升至三个月高点。不过英镑兑美元小跌，仍在过去两周的区间交投。

0841GMT，欧元兑美元报1.1357，日内涨0.05%；欧元兑英镑报0.7478，日内上扬0.54%。

--欧元债市：主要债市跌势加剧，面临新债发行考验

欧元区主要债市大跌走势加剧，超过120亿欧元的新债发行即将登场，令市况更加恶化，这批新债将对投资人需求构成严重考验。法国10年期公债收益率(殖利率)上涨3个基点，至0.95%，为去年12月以来最高，指标德国公债收益率涨幅相近，升至0.63%。

--国际油市：油价继昨日触及年内高点后下跌，供应依然充裕

油价下跌，因一位OPEC成员国代表表示该组织将坚持寻求提高市场份额，而不是减产的策略，交易商对近几周油价涨势进行获利了结，昨日油价曾触及2015年年内高点。

0846GMT，油价反弹回升，布兰特原油上涨0.5美元，报每桶68.27美元。美国原油上涨0.21美元，报每桶61.14美元。

--全球金市：金价连二日下滑，因欧美公债收益率上升

金价连续第二日下滑，因公债收益率(殖利 率)上涨损及黄金的投资吸引力，另外，美联储升息时间点的不确定性，也令金价承压。0848GMT，现货金报每盎司1,181.56美元，上日收跌0.1%，金价连续第五日持于1,200美元关键水平下方。

--金属期市：伦铜在五个月高点附近徘徊，受美元疲软的支撑

伦敦期铜近持平，距离近日所及的五个月高点不远，因美元走疲，以及中国可能进一步放宽政策以刺激经济的期望，抵销了对于需求增长迟滞的担心。0847GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜回升至每吨6,422美元，上日下跌1.4%。LME期铜周二升至6,481美元，为12月15日以来最高。(完)

(整理 张明钧; 审校 于春红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。