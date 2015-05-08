《路透晚报》--5月8日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--卡梅伦将续任英国首相，工党在苏格兰全面溃败

英国公布的大选初步结果显示，首相卡梅伦领导的保守党获胜，并将再执政五年。BBC估测保守党赢得650个席位中的328席，这一结果远超过该党此前最乐观的预估，并且是保守党1992年以来首次赢得多数席位。

但尽管保守党取得出人意料的胜利，未来还面临诸多不确定因素的挑战，比如英国是否将留在欧盟，英国能否保持一个国家的团结等等。在民族党崛起后，保守党或将再次遭遇苏格兰闹独立的局面。

另外，BBC周五报导，英国工党领袖米利班德在输掉选举后将辞职。

受英国大选结果影响，英镑兑美元跳涨逾0.02美元，英国10年期公债收益率盘出骤降13基点至1.79%，英国富时250中型股指数涨2.1%创出纪录新高，当地银行股大幅上扬。

--美国非农就业数据料显示经济动能增强，美联储加息进程或不变

美国4月就业成长预计会反弹，失业率可能降至七年低点附近，这些有关美国经济动能加快的迹象，料令美国联邦储备委员会(美联储/FED)可以按部就班的在今年晚些时候加息。

据路透进行的一项调查，4月美国非农就业岗位料增加22.4万个，失业率料下降0.1个百分点至5.4%，或为2008年5月来最低。3月美国非农就业岗位增幅为12.6万个。

--丰田汽车预期全年净利连三年创新高，全球销量达890万辆

丰田汽车周五表示，预期获利将连续第三年创新高，因美国汽车市场销量增加带动业绩温和上扬；上一年度在外汇收益及削减成本的助力下，丰田汽车赚得钵满盆满。

丰田汽车表示，预期当前会计年度净利将成长3.5%至2.25万亿(兆)日圆，低于汤森路透调查27位分析师平均预估的2.44万亿；该公司在3月止年度净利跳升19%至2.17万亿日圆(181亿美元)。

此外，丰田汽车预期2015/16年度集团全球销量为890万辆，略低于2014/15年度的897万；预期2015/16年度研发支出为1.05万亿日圆，资本支出为1.2万亿日圆。

--投资者对印度改革不力失去耐心，资金掉头转进中韩台

全球投资者原本对印度金融改革抱有乐观期待，从而追捧印度股市，然而如今却已幻灭，把资金转向中国、韩国、台湾等新兴市场。投资组合基金担心税负溯及既往，以及土地收购改革速度缓慢，后者已卡住价值多达3,000亿美元的企业投资。

最近印度股市的卖压加快，存托数据显示，投资人在过去14个交易日就抛出20亿美元的股票，使得印度股市从3月高点以来的跌幅深达12%。反观中国股市在流动性和连串刺激措施拉抬之下已冲上七年高点。尽管本周出现回落，但预计中国还会出台更多刺激举措维持涨势。

韩国及台湾股市因企业获利前景佳、且经常帐盈余规模庞大而受到支撑。这些也被视为是台韩可顶住美国升息冲击的因素。

--消息人士：中国阿里巴巴洽谈入股印度智能手机厂商Micromax

数名直接知情消息人士指出，中国阿里巴巴集团正在洽谈入股印度智能手机厂商Micromax Informatics，将买进Micromax约20%股权，以利阿里巴巴在印度推出服务及扩张。两名消息人士称，这项交易若完成，阿里巴巴将投资高达12亿美元，对Micromax的估值在50-60亿美元。

--日本央行会议记录：部份委员警告4月民间消费力道疲弱

日本央行4月7-8日会议记录显示，部份委员警告就业市场虽见好转，但民间消费仍旧疲弱；这突显了决策官员对经济成长力道缺乏信心。会议记录显示，九位委员一致认为，从较长期的观点看来，整体通胀预期显然上扬。

但部份委员承认，消费通胀年率在未来几个月可能转呈负值，而这端视能源价格走势。会议纪录指出，其他委员提及消费回升迟缓，且部份企业对海外拓展业务心存戒慎。

[市场摘要]

--日本股市：全球债市跌势暂歇激励日经指数收高，任天堂跳涨

日本股市日经指数周五收高，由一个月低点回升，因全球债市跌势暂歇；任天对本财年获利发布强劲预测后，股价急升。日经指数收高0.5%，至19,379.19，由上日触及的一个月低点回升。

东证股价指数涨0.8%，至1,587.76，JPX日经400指数涨0.6%，至14,357.66。

--中国股市：沪综指震荡收升2.3%终止三连跌，中小盘个股受利好刺激强劲反弹

中国股市沪综指震荡收升2.3%终止三连跌。分析师指出，受中国总理考察中关村创业大街和国务院鼓励互联网企业境内上市的利好政策影响，今日入市资金明显流入创业板和中小板，刺激中小盘个股全面强劲上涨，沪综指盘中则再现百点大幅震荡，尾盘抢反弹行情资金大举入市令股指持续上扬，市场情绪有所回暖。

沪综指收报4,205.92点，涨93.71点或2.28%，盘中最低探至4,099.04点。本周股指累计下跌5.3%；上证A股今日成交5,563.69亿元人民币，上日为5,369.79亿元。

--香港股市：恒指收高1.1%，受深港通获批消息的提振

香港股市收高，中小盘股领涨，因预期监管层将很快启动一项跨境投资计划，该计划可能会有助于香港的小型公司。香港当地媒体周五报导，中国国务院已经对深港通计划给出绿灯，该计划最早或在本月宣布。

香港恒生指数上涨1.1%至27,577.34点。但本周周线下挫2%。恒生国企指数扬升2.0%至14,049.66点。

--汇市：英镑在选举结果激励下窜升，市场望向美国就业报告

英镑成为主要货币中的大赢家，兑美元创下逾两个月来新高。英国保守党料将在全国大选中取得胜利，出乎市场意外，也让市场松了口气。美元兑欧元及兑日圆等主要货币亦上扬，投资人目前静待今日稍晚公布的美国就业数据。

0837GMT，英镑兑美元报1.5453，日内大涨1.38%，欧元兑美元下跌0.26%至1.1236，美元兑日圆则是上涨0.26%至120.04。

--欧元债市：德债收益率下降，因油价回落缓解债市卖压

德国借款成本大幅下降，因油价回落帮助缓解了债市的卖压。近期债市的卖压是由于对通缩担忧消散和投资者对德债收益率接近零水准不安所引起的。德国10年期公债收益率下降7个基点，至0.53%，周四曾升到接近0.80%。不过德债收益率仍可能创下逾10年来两周最大升幅。收益率上个月才创下0.05%的记录低点。

--国际油市：供应过剩担忧推动油价下滑，中国进口数据强劲于事无补

油价下跌，回吐早前涨幅，对供应过剩的担忧盖过中国进口数据强劲的影响。0841GMT，布兰特原油期货反弹上涨0.31美元，报每桶65.85美元；美国原油期货涨0.15美元，报每桶59.09美元。

--全球金市：金价倾颓处于1,200美元下方，关注美国就业报告

金价维持过去两个交易日的颓势，因股市及美元走强，在此同时交易商静待美国公布非农就业数据，以研判美国经济力道，及其对于美国联邦储备理事会(FED/美联储)利率政策的影响。0843GMT，现货金小涨，报每盎司1,187.00美元，上日下跌0.6%；黄金本周周线料小涨0.5%。

--金属期市：伦敦期铜小幅上扬，聚焦中国贸易及美国就业数据

伦敦期铜小升，中国最新贸易数据较预期疲软，当局出台更多刺激措施的憧憬更加升温，另外市场亦聚焦于美国即将公布的就业报告。0839GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.23%，至每吨6,415美元，上日收盘持平，本周周线可能几无变动。(完)

(整理 张明钧; 审校 高琦)

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