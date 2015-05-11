《路透晚报》--5月11日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--法国财长预计周一欧元区财长与希腊的会议不会达成协议

法国财长萨潘表示，周一希腊与欧元区金主之间的谈判肯定会显示有进展，但不会是决定性的。欧元区财长周一在布鲁塞尔同希腊举行会议，双方面临尽快达成现金换改革协议。萨潘向记者表示，财长会议“将很重要，但不会是决定性的...已取得进展，但还没有到做出结论的成熟阶段。”

欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼表示，要达成希腊财务问题的任何解决对策，政治问题成份大过经济。

--中俄签署价值250亿美元协议，加深两国关系

俄罗斯与中国签署价值250亿美元的协议，以增加中国对俄罗斯企业的贷款，两国还签署了一系列其他协议，以深化双方经济合作。俄罗斯直接投资基金(Russian Direct Investment Fund)执行长Kirill Dmitriev对路透表示，未来三年俄罗斯企业最多可能得到250亿美元。双方同意推出20亿美元的投资基金，锁定农业项目进行投资。俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)并与中国国家开发银行签署60亿元人民币信用额度协议。

--澳洲将打击30家跨国公司的避税行为

澳洲政府宣布对30家跨国企业的避税行为展开打击，可能迫使这些企业在明年之前重组业务。“这些企业把在澳洲赚取的利润转移到不征税或税率很低的地区，”澳洲国库部长霍基在堪培拉对记者表示。他拒绝透露哪些公司是打击目标，但他表示，“涉及哪些公司是很明显的。”今年稍早，谷歌、苹果和微软披露遭到澳洲税务局的调查。

--夏普称可能减资，股价一度挫跌近三分之一

日本夏普称正在考虑减资和发行优先股，周一其市值一度蒸发近三分之一，因投资者对该公司亏损数年后的悲惨困境担心不已。一名熟知此事的人士表示，夏普计划将资本从逾1,200亿日圆(10亿美元)降至仅有1亿日圆，作为重组计划的一部分。夏普周一拒绝提供更多细节，称该公司将在周四宣布新的商业计划时做出最终决定。

--宝钢及Aurizon将澳洲铁矿石项目推迟18-24个月

澳洲铁路业者Aurizon Holdings表示，鉴于铁矿石价格疲弱，中国宝钢资源及其合作伙伴已将拖延许久的澳洲铁矿石项目发展计划，至少再推迟18个月。Aurizon发言人Mark Hairsine表示，现在预计最早将在2019或2020年开始投产。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数上涨1.3%至近两周高位，受中国降息提振

日股周一跳涨至近两周高点，且交投活跃；之前中国在周末期间降息，而美国股市因非农就业数据强劲也大涨，抵消了夏普和东芝股价大跌影响。日经指数收高1.3%至19,620.91点，为4月28日以来最高收盘水平。东证股价指数涨0.7%至1,598.33点，成交量较大，有28.9亿股换手，为3月13日以来最高。

--中国股市：沪综指收升3%创半个月最大单日涨幅，受降息利好刺激

中国股市沪综指收升3%创半个月最大单日涨幅。分析师指出，央行年内第二次降息增强投资者信心，虽银行保险等大盘蓝筹板块上涨乏力，但在中小盘个股强劲上扬的赚钱效应推动下，股指出现放量大幅反弹。

沪综指收报4,333.58点，涨127.66点或3.035%，此前最大单日涨幅为4月27日的3.04%。上证A股今日成交7,107.07亿元人民币，上周五为5,563.69亿元。沪深300指数收报4,690.53点，涨2.90%。

--香港股市：收高0.5%，受中国降息以及美国就业数据激励

香港股市收高，中国周末降息刺激内地股市大涨，以及美国股市在强劲就业数据的带动下表现强劲，均刺激此间市场人气。港股恒生指数上涨0.5%，至27,718.20点；恒生国企指数上涨1.0%至14,182.98点。

--汇市：欧元下滑，希腊谈判令市场忧心忡忡

欧元兑美元下滑，因对于欧元区就希腊以改革换现金协议所进行的最新一轮谈判，很多投资者看法悲观。欧元兑美元跌0.5%至1.1157美元，远低于周四所及的两个月高点，当时欧元经济前景好转，欧元区债券收益率(殖利率)上涨。新西兰元在主要货币中变动最大，兑美元一度下跌1.5%至七周低点0.7372美元，因市场关于该国央行可能降息的预期升温。

--欧元债市：希腊公债收益率小升，面临欧元集团会议及IMF还款考验

希腊公债收益率小升，欧元区财长举行会议，讨论希腊以改革换现金的协议。本周希腊将面临一系列大额偿债的第一项考验。希腊两年期公债收益率涨35个基点，至20.86%，10年期公债收益率微升至10.79%。

投资者对希腊问题的紧张情绪也施压其它低评级公债。意大利10年期公债收益率和西班牙10年期公债收益率都上升5个基点，均报1.73%。葡萄牙10年期公债收益率则上升3个基点至2.33%。德国10年期公债收益率也小升，继续过去几周的大幅上扬态势。

--国际油市：油价持稳，中国降息几未带来提振

原油期货几无变动，中国降息未能让市场相信，中国石油需求将保持快速增长步伐，足以吸收全球过剩供应。0835GMT，6月布兰特原油涨0.12美元，报每桶65.51美元，上周下挫1.6%。6月美国原油涨0.04美元，报每桶59.43美元，上周周线连续八周上扬，为2012年底到2013年初以来的最长连涨。

--全球金市：金价持坚，美国就业数据令升息预期降温

黄金持坚，美国4月非农就业报告和3月数据的下修暗示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)下个月可能不会急于升息。0836GMT，现货金报在每盎司1,184.80美元附近，上周五非农就业数据公布后上涨了0.3%。

--金属期市：伦敦期铜持稳，中国降息引发对需求的担忧

伦敦期铜持稳，此前中国在周末降息，引发了对于中国需求放缓程度的担忧。0838 GMT，LME三个月期铜略升0.12%至每吨6,395美元，上周周线近收平。LME期铜在5月5日触及年内高点，每吨报6,481美元。上海期交所主力7月期铜合约下滑0.22%，报每吨45,680元人民币。LME期镍的涨势进入第四周，日内上升1.22%，报每吨14,475美元。(完)

(整理 艾茂林; 审校 张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。