《路透晚报》--5月14日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--英国央行总裁卡尼称一年后利率“有可能”升高

英国央行总裁卡尼周四表示，一年后英国利率有可能更高，但要视经济发展情况而定。卡尼在接受BBC电台专访时被问到，位于纪录低位的利率在明年此时是否可能会升高，卡尼表示，“是有可能，但要看经济进展而定。”

--夏普称获得17亿美元银行贷款，将在日本裁员约3,500人

日本夏普称，已经从银行获得17亿美元贷款，这是其三年内的第二笔大型金援。夏普在一份声明中称，瑞穗银行和三菱东京日联银行将以债转股的形式合计注入2,000亿日圆；公司并将进一步实施重组，包括将全球雇员裁撤10%，其中本土将裁员约3,500人。

夏普CEO称，计划在2015财年使电视业务盈利，没有计划终止在日本和亚洲其他地区的电视业务；被问及显示器业务时，夏普CEO称目前没有计划剥离任何业务，并称有保持对显示器业务100%股权的情况下才会考虑结盟。

--日本东芝称可能减记之前三个财年营业获利至少500亿日圆

日本工业巨头东芝警告称，有可能减记截至2014年3月三个财年的已公布营业利润，减记总额至少为500亿日圆(4.1943亿美元)，此前东芝对会计违规操作进行了内部调查。这项周三晚间发布的声明安抚了投资者担心调查可能牵扯出重大丑闻的忧虑，东芝股价因此上涨了逾5%，该公司的美国存托凭证(ADR)昨晚飙涨了12%。

--本田将在全球再召回480万辆装配高田气囊气体发生器的汽车

本田汽车表示，将在全球另外召回480万辆汽车，以替换高田生产的可能存在缺陷的气囊气体发生器；大发汽车则将因高田安全气囊问题在日本召回大约26万辆汽车。一天前，丰田汽车和日产汽车才表示，将在全球召回约650万辆汽车。

--意大利希望今年经济能有惊喜，因第一季已出现复苏迹象--财长

意大利财长帕多安表示，该国困难的经济或许会取得好于预期的表现，因第一季出现了一年多来的初步明确复苏迹象。

“我认为这是迈向正确的方向，预计全年会取得更好的表现。数据好于预期。我们希望能有意外的惊喜，”他在参加欧洲复兴开发银行会议的间隙对路透表示。

周三的数据显示，意大利第一季经济增速为0.3%，为2013年第三季以来首次扩张。政府目前预计全年经济增速为0.7%，而该国经济已经连续三年萎缩。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收跌1%至近一周低点，受全球债市疑虑影响

日本股市日经指数周四收跌至近一周低点，因全球债市收益率(殖利率)再度上扬引发市场不安，但Konica Minolta股价跳涨，因该公司加入扩大派息的行列。

日经指数收盘下跌1.0%至19,570.24点，为5月8日以来最低收位。东证股价指数收低0.8%至1,591.49点，JPX日经400指数亦下跌0.8%至14,377.97点。

--中国股市：沪综指小幅收涨，金融数据不佳大盘走势乏力

中国股市沪综指小幅收涨。分析师指出，由于周三公布的4月份金融数据不佳，大盘今日走势乏力，盘中热点较为散乱，板块走势明显分化。由于下周又有新股发行，将对资金面形成压力，预计大盘短线维持震荡整理格局。

沪综指收报4,378.31点，涨2.55点或0.06%。上证A股今日成交6,633.95亿元人民币，上日为7,755.56亿元。

--香港股市：恒指微幅收高，腾讯控股第一季业绩优于预期

香港股市恒生指数微幅收高，此前中国最大社交网络及在线娱乐公司腾讯控股公布，第一季营收及获利高于预期。

但涨势被能源股抛盘所抑制，另外美国零售销售数据逊于预期，令人担心美国经济复苏状况。恒生指数涨0.1%报27,286.55点，恒生国企指数跌0.6%，报13,775.95点。

--汇市：欧元/美元突破1.14，因市场疑虑美国经济表现

美元指数跌至1月欧元区提出量化宽松以来的最低，因市场愈发担心美国经济之前的低迷表现或许并非仅是天气原因所致。

0814GMT，欧元上涨0.5%至1.1406美元，此前一度高见1.1431美元。美元指数盘中一度下跌0.6%，至93.175，创下1月欧元区提出量化宽松以来最低水平。

--欧元债市：德债收益率逼近2015年内高点，抛压持续

指标德国10年期公债收益率(殖利率)保持在接近2015年内高点的水平，因从固定收益资产撤退的全球性趋势持续，无视正常情况下利多债市的宏观经济数据。

德国10年期公债收益率微升至0.72%，接近上周触及的2015年高位0.799%。但4月中旬时曾低见0.05%。其他欧元区公债收益率为持平至小升，几个欧洲国家因国定假期而休市。

--国际油市：油价下跌，全球经济疑虑抵消美国库存下滑效应

油价下跌，因全球主要经济体公布的数据表现疲弱，令人忧心全球燃油需求前景，抵消了美国上周原油库存大幅下滑数据的影响。

0836 GMT，6月布兰特原油期货跌0.16美元，报每桶66.65美元，上日收低0.05美元。美国6月原油期货跌0.30美元，报每桶60.20美元，周三收低0.25美元。

--全球金市：金价接近五周高点，疲软美国数据缓解升息疑虑

金价盘旋在五周高点附近，此前美国公布疲软零售销售数据，引发市场揣测美国联邦储备理事会(FED/美联储)将不会尽早升息，从而带动金价跳涨。0838GMT，现货金持稳于每盎司1,213.75美元，接近周三触及的高点1,218.80美元，上日收盘大涨1.9%。

--金属期市：伦铜微升，因美元走软以及预期中国放宽政策

伦敦期铜微升，美元走软以及对中国还会推出经济刺激举措的预期带来支撑。0840GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜转为小跌0.35%，报每吨6,382.50美元。铜价自上周触及年内高点6,481美元后就呈整理走势。上海期货交易所7月期铜合约下滑0.4%，报每吨45,910元人民币(7,403.05美元)。(完)

(编译 陈宗琦；审校 张明钧)

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