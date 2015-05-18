《路透晚报》--5月18日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本经济本财年可能由复苏转入扩张阶段

日本央行首席经济学家前田荣二周一表示，由于内需和出口好转，以及去年油价下跌带来的利好，本财年日本经济可能转入扩张阶段。前田荣二称，得益于家庭支出和消费者信心改善，日本经济增速可能继续超出潜在增长率。本周将公布的经济数据料将证实，日本仍在缓慢地从去年意外出现的衰退中复苏，如果经济增长未能提速，决策官员可能面临采取措施刺激经济的压力。

--日本3月机械订单增长，但前景仍不容乐观

日本内阁府周一公布数据显示，3月核心机械订单两个月来首次成长，但当前季度料下滑，表明资本支出疲弱可能进一步打压经济复苏动能。3月核心机械订单较前月增长2.9%，优于分析师预估中值的成长1.8%。2月修正后为下降1.4%。内阁府维持对机械订单的评估，称显现出温和回升。周三将出炉的国内生产总值(GDP)报告料将显示，第一季资本支出较上季增长0.8%，此前三个季度均下滑。

--美国芝加哥联储总裁认为明年年初之前利率应维持在近零水准

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，在美国通胀率长期过低的情况下，美联储应通过在明年年初之前将利率维持在近零水准，致力于将通胀提高至超过2%的央行目标水准。“政策应足够宽松，以使...通胀率有可能在中期内适度超过我们的2%的目标水平，”埃文斯说。“为了给通胀提供充足的上行动力，我认为首次升息后一段时间内，逐步上调利率将是合适的。”

埃文斯还表示，若经济足够强健，美联储可能在6月考虑升息。

--澳洲央行副总裁称在降息问题上将谨慎行事

澳洲央行副总裁洛威称，决策者在决定是否继续降息时将谨慎行事，因为降息有可能带来由债务推动的消费荣景，并引发不良后果。他说，央行最新放宽政策的决策，是想在鼓励需求及投资但又要避免过度借贷导致失衡这两者之间，“寻求一种审慎平衡。”洛威并指出，全球低利率环境令维持澳元在高位，若澳元进一步贬值，将有利经济恢复平衡。

--力拓计划出售部分铝资产，交易规模可能为10亿美元

英国金融时报报导，全球矿业巨擘力拓计划出售部分铝资产，可能的交易规模为10亿美元。力拓两年前曾计划出售太平洋铝业部门(PacAl)，但后来取消，如今这个计划又被重启。金融时报周日援引知悉力拓计划的消息人士报导称，力拓已聘请瑞士信贷为其寻找买家。PacAl由一批澳洲和新西兰的炼厂组成。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收涨至近三周高位，第一生命劲扬拉升保险股

日经指数周一收涨至近三周高位，第一生命保险宣布扩大回馈股东后，保险类股上扬。日经指数收高0.8%，至19,890.27点，为4月28日以来最高收位。东证股价指数上涨1.2%，至1,626.66，JPX日经400指数亦上扬1.2%，至14,697.02。

--中国股市：沪综指小幅收跌，大盘蓝筹股走势持续疲软

沪综指小幅收跌。分析师指出，大盘目前进入缩量整固期，蓝筹股虽具估值优势，但赚钱效应显然不及中小成长股，走势持续疲软拖累股指，而以创业板为代表的中小盘个股走势非常活跃，预计主板短线维持箱体震荡格局。

沪综指收报4,283.49点，跌25.2点或0.58%，盘中最低探至4,260.51点。上证A股今日成交5,864亿元人民币，上日为6,583亿元。沪深300指数收报4,575.14点，跌0.92%。

--香港股市：恒生指数收低，外资了结获利

香港股市收低持续欲振乏力，因4月港股大涨13%后，大型外资了结获利，同时来自内地的资金流入，未能达到维持港股涨势所需的规模。恒生指数下跌0.8%，收报27,591.25点。恒生国企指数下跌0.6%至13,926.28点。

--汇市：美元回升，关注美国通胀数据表现

美元回升，从上周末触及的接近四个月低点反弹，当时受一连串数据意外疲弱拖累。美元兑欧元涨逾0.5%，扳回过去一个月的部分失地。策略分析师指出，个别国家因素配合上美国债券收益率上扬，强化了周五欧洲尾盘展开的一波修正走势。美元指数回升约0.6%，至93.7。

--欧元债市：德债收益率企稳，市场焦点转向希腊财政和欧元区通胀

在价格剧烈波动数周后，德国公债收益率(殖利率)企稳，投资者聚焦希腊财政问题和未来数月的欧元区通胀前景。德国10年期公债收益率持于0.65%不变，不过较低评级国家的公债收益率走高。希腊10年期公债收益率上扬约27个基点，至11.05%；葡萄牙、意大利与西班牙10年期公债收益率皆上涨6个基点，分别报2.38%、1.85%与1.81%。

--国际油市：油价因中东情势而上涨，OPEC产量亦受关注

油价上涨，伊拉克及也门战事令市场对中东石油供应感到担忧；但伊朗称石油输出国组织(OPEC)不太可能减产以及美国石油产量增加的迹象，则抑制油价涨幅。0832GMT，布兰特原油近月合约上涨0.52美元至每桶67.33美元，美国原油上涨0.59美元至60.28美元。

--全球金市：金价攀至三个月新高，因美国经济数据疲软而获提振

金价连续第五个交易日上涨，攀至三个月新高；因美国经济数据疲软，支持美联储不会 太早升息的看法。现货金跳涨至每盎司1,232.20美元，为2月以来新高，之后削减涨幅，0833GMT报每盎司1,228美元。金价已连续第五个交易日上涨 ，为3月以来持续时间最长的连涨。

--金属期市：伦铜持稳，因美国疲弱的经济数据打压美元

伦敦期铜持稳，受美国疲弱经济数据公布后美元走软支撑。0835GMT，LME三个月期铜下滑0.36%至每吨6,392美元，上周小幅收高。上海期交所主力7月期铜合约上涨0.4%，收报每吨46,110元人民币。(完)

(整理 艾茂林; 审校 张涛)

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