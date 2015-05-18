《路透晚报》--5月18日

焦点：OPEC与非OPEC产油国执行减产协议开局有力 能源部长们满意
路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--日本经济本财年可能由复苏转入扩张阶段
日本央行首席经济学家前田荣二周一表示，由于内需和出口好转，以及去年油价下跌带来的利好，本财年日本经济可能转入扩张阶段。前田荣二称，得益于家庭支出和消费者信心改善，日本经济增速可能继续超出潜在增长率。本周将公布的经济数据料将证实，日本仍在缓慢地从去年意外出现的衰退中复苏，如果经济增长未能提速，决策官员可能面临采取措施刺激经济的压力。
--日本3月机械订单增长，但前景仍不容乐观
日本内阁府周一公布数据显示，3月核心机械订单两个月来首次成长，但当前季度料下滑，表明资本支出疲弱可能进一步打压经济复苏动能。3月核心机械订单较前月增长2.9%，优于分析师预估中值的成长1.8%。2月修正后为下降1.4%。内阁府维持对机械订单的评估，称显现出温和回升。周三将出炉的国内生产总值(GDP)报告料将显示，第一季资本支出较上季增长0.8%，此前三个季度均下滑。
--美国芝加哥联储总裁认为明年年初之前利率应维持在近零水准
美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，在美国通胀率长期过低的情况下，美联储应通过在明年年初之前将利率维持在近零水准，致力于将通胀提高至超过2%的央行目标水准。“政策应足够宽松，以使...通胀率有可能在中期内适度超过我们的2%的目标水平，”埃文斯说。“为了给通胀提供充足的上行动力，我认为首次升息后一段时间内，逐步上调利率将是合适的。”
埃文斯还表示，若经济足够强健，美联储可能在6月考虑升息。
--澳洲央行副总裁称在降息问题上将谨慎行事
澳洲央行副总裁洛威称，决策者在决定是否继续降息时将谨慎行事，因为降息有可能带来由债务推动的消费荣景，并引发不良后果。他说，央行最新放宽政策的决策，是想在鼓励需求及投资但又要避免过度借贷导致失衡这两者之间，“寻求一种审慎平衡。”洛威并指出，全球低利率环境令维持澳元在高位，若澳元进一步贬值，将有利经济恢复平衡。
--力拓计划出售部分铝资产，交易规模可能为10亿美元
英国金融时报报导，全球矿业巨擘力拓计划出售部分铝资产，可能的交易规模为10亿美元。力拓两年前曾计划出售太平洋铝业部门(PacAl)，但后来取消，如今这个计划又被重启。金融时报周日援引知悉力拓计划的消息人士报导称，力拓已聘请瑞士信贷为其寻找买家。PacAl由一批澳洲和新西兰的炼厂组成。
[市场摘要]
--日本股市：日经指数收涨至近三周高位，第一生命劲扬拉升保险股
日经指数周一收涨至近三周高位，第一生命保险宣布扩大回馈股东后，保险类股上扬。日经指数收高0.8%，至19,890.27点，为4月28日以来最高收位。东证股价指数上涨1.2%，至1,626.66，JPX日经400指数亦上扬1.2%，至14,697.02。
--中国股市：沪综指小幅收跌，大盘蓝筹股走势持续疲软
沪综指小幅收跌。分析师指出，大盘目前进入缩量整固期，蓝筹股虽具估值优势，但赚钱效应显然不及中小成长股，走势持续疲软拖累股指，而以创业板为代表的中小盘个股走势非常活跃，预计主板短线维持箱体震荡格局。
沪综指收报4,283.49点，跌25.2点或0.58%，盘中最低探至4,260.51点。上证A股今日成交5,864亿元人民币，上日为6,583亿元。沪深300指数收报4,575.14点，跌0.92%。
--香港股市：恒生指数收低，外资了结获利
香港股市收低持续欲振乏力，因4月港股大涨13%后，大型外资了结获利，同时来自内地的资金流入，未能达到维持港股涨势所需的规模。恒生指数下跌0.8%，收报27,591.25点。恒生国企指数下跌0.6%至13,926.28点。
--汇市：美元回升，关注美国通胀数据表现
美元回升，从上周末触及的接近四个月低点反弹，当时受一连串数据意外疲弱拖累。美元兑欧元涨逾0.5%，扳回过去一个月的部分失地。策略分析师指出，个别国家因素配合上美国债券收益率上扬，强化了周五欧洲尾盘展开的一波修正走势。美元指数回升约0.6%，至93.7。
--欧元债市：德债收益率企稳，市场焦点转向希腊财政和欧元区通胀
在价格剧烈波动数周后，德国公债收益率(殖利率)企稳，投资者聚焦希腊财政问题和未来数月的欧元区通胀前景。德国10年期公债收益率持于0.65%不变，不过较低评级国家的公债收益率走高。希腊10年期公债收益率上扬约27个基点，至11.05%；葡萄牙、意大利与西班牙10年期公债收益率皆上涨6个基点，分别报2.38%、1.85%与1.81%。
--国际油市：油价因中东情势而上涨，OPEC产量亦受关注
油价上涨，伊拉克及也门战事令市场对中东石油供应感到担忧；但伊朗称石油输出国组织(OPEC)不太可能减产以及美国石油产量增加的迹象，则抑制油价涨幅。0832GMT，布兰特原油近月合约上涨0.52美元至每桶67.33美元，美国原油上涨0.59美元至60.28美元。
--全球金市：金价攀至三个月新高，因美国经济数据疲软而获提振
金价连续第五个交易日上涨，攀至三个月新高；因美国经济数据疲软，支持美联储不会 太早升息的看法。现货金跳涨至每盎司1,232.20美元，为2月以来新高，之后削减涨幅，0833GMT报每盎司1,228美元。金价已连续第五个交易日上涨 ，为3月以来持续时间最长的连涨。
--金属期市：伦铜持稳，因美国疲弱的经济数据打压美元
伦敦期铜持稳，受美国疲弱经济数据公布后美元走软支撑。0835GMT，LME三个月期铜下滑0.36%至每吨6,392美元，上周小幅收高。上海期交所主力7月期铜合约上涨0.4%，收报每吨46,110元人民币。(完)
(整理 艾茂林; 审校 张涛)
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路透东京1月23日 - 路透调查显示，日本企业认为，无论是美国总统特朗普还是日本首相安倍晋三都不希望日圆大幅贬值，他们担心贬值会激发不为人乐见的政治影响。
新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。特朗普宣誓就职后不久，白宫发布声明称，美国还将“对付那些违反贸易协议并损及美国工人的国家”。声明还说，在贸易上“强硬且公平的协议”能够促进美国经济增长，并把数百万就业岗位带回美国。这个策略首先要退出TPP，确保任何新的贸易协议都符合美国工人的利益。”