《路透晚报》--5月19日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--英国4月CPI涨幅出现1960年以来的首次负值

英国官方数据周二显示，英国消费者物价指数(CPI)按年增幅降至零水准以下，为1960年代以来首见，因今年的复活节假期提前令旅游支出下滑。英国国家统计局称，4月CPI较上年同期下滑0.1%。路透调查分析师原本预期CPI按年增幅为零。这是官方自1996年开始记录CPI指数增幅以来首次出现负值。若按照可比估值计算，这是1960年以来首次出现消费者物价通缩。数据公布后，英镑跌破1.56美元，触及一周低点，英镑兑欧元亦下跌。

英国财政大臣奥斯本表示，英国目前并未面临“破坏性通缩”，同时对于防堵这种情况发生已作好完善准备。

另外，英国4月PPI产出物价较上年同期下跌1.7%，较前月升0.1%。

--澳洲央行会议记录：政策行动空间不会因为没有指引而受限制

澳洲央行公布的5月5日政策会议记录显示，央行本月稍早曾考虑推迟降息，但最终还是决定采取行动，因最新预测显示，经济增长将持续疲软。该行称政策委员会还一致决定不就未来政策方向提供清晰指引。“委员们并不认为这将限制该委员会在未来会议上适宜的时候采取任何行动的空间，”央行称。会议记录显示，委员们认为可以在5月份或等到6月份再放松政策。该行此次会议如外界广泛预期，将利率下调25个基点至2.0%的纪录新低。

--希腊劳工部长预计，未来几天可与国际贷款人达成协议

希腊劳工部长斯科勒蒂斯表示，该国政府将很快与国际贷款人达成协议，有可能解冻下一笔纾困资金。当Greek TV问及何时能达成以改革换资金的协议时，他回到说：“实际上就在未来几天。”“有个最后期限，那就是6月5日，”他说，他指的是希腊下一次需偿还国际货币基金组织(IMF)贷款的时间。

--近来债市快速下跌令人担忧--ECB执委科尔

欧洲央行(ECB)执委科尔表示，近来欧洲公债市场的下跌是正常修正，但调整的速度之快令人担忧，表明市场的“极端波动性”。科尔称，由于7、8月份市场流动性较低，ECB将在5、6月份略微扩大资产购买，但这些调整与债市波动无关。作为量化宽松(QE)计划的一部分，欧洲央行每月购买600亿欧元资产。科尔讲话后，欧元兑美元跌幅扩大至逾1%，一周以来首次跌破1.12；欧元区公债收益率(殖利率)全线下滑。

--今年下半年中国铜需求料将回暖，得益于政府刺激措施

由于中国政府为刺激经济而采取增加流动性和降低地方企业成本的举措，今年下半年中国的精炼铜消费量有望增加。国有研究机构安泰科高级分析师杨昌华、一家国有金属生产商和一家大型铜管与铜条厂商的管理人士均称，中国今年下半年的铜消费量可能较去年同期增长超过5%，上半年预计增长4%。

[市场摘要]

--日本股市：收在三周高点，受美股创纪录新高与企业调高股东回报提振

日本股市日经指数周二收盘上涨至三周高位，受美国股市收于纪录高点，以及更多日本企业宣布调高股东回报提振。日经指数连续第三个交易日上涨，收盘涨0.7%，至20,026.38点，为4月28日以来最高水平。东证股价指数小涨0.4%，报1,633.33点，为2007年11月以来最高收盘位。

--中国股市：沪综指放量收升3%至两周新高，金融股领涨大盘

中国股市沪综指放量收升3.1%至两周新高，并创近四个月最大单日涨幅，银行、券商等金融股领涨大盘。分析师指出，近期出台稳增长的产业政策较密集，在基本面上对大盘蓝筹股形成支撑，另外其经过前期调整后估值水平回落，资金有从中小盘股撤出流入大盘蓝筹股的迹象，盘中板块轮动的迹象明显。

沪综指收报4,417.55点，涨134.06点或3.13%，此前收盘高点为2015年5月4日4,480.46点；此前最大单日涨幅为1月21日的4.74%；上证A股今日成交6,860亿元人民币，上日为5,864亿元。沪深300指数收报4,731.22点，涨3.41%。

--香港股市：追随内地股市收高，但涨势受到抑制

香港股市收涨，中资股涨幅居前，中国内地加快经济改革和放宽金融监管在市场上引发的兴奋情绪蔓延至港股。恒生指数收高0.4%至27,693.54点，国企指数涨1.9%，报14,191.50点。

--汇市：欧元跌破1.12美元，因ECB官员暗示采取更多行动

欧元兑美元跌破1.12美元。欧洲央行(ECB)官员表示，该央行可能采取进一步行动来平息欧元区公债收益率(殖利率)的剧烈波动和提振通胀，有可能向市场挹注更多的欧元。欧洲央行执委科尔表示，由于7、8月份市场流动性较低，欧洲央行将在5、6月份略微扩大资产购买。受到美元兑欧元上涨的提振，美元指数上扬近1%至94.975，在隔夜市场也曾受美国公债收益率上升的推动而走高。

--欧元债市：收益率下跌，因央行官员称5月及6月将买进较多债券

欧元区公债收益率(殖利率)全线下滑，稍早欧洲央行一名高层决策官员表示，欧洲央行将在5月及6月买进较多债券，因7月及8月的市场流动性偏低。意大利与西班牙10年期公债收益率下跌12个基点，分别报1.80%与1.74%。葡萄牙10年期公债收益率下滑11个基点，至2.34%。指标德国10年期公债收益率跌7个基点，至0.58%，脱离上周所及的高点，

--国际油市：布兰特原油续跌，因供应持续偏高

布兰特原油期货下跌，因经济成长缓慢以及供应高企意味着市场仍供应过剩；夏季出行季节到来前需求增加，对美国原油价格构成支撑。0831GMT，布兰特原油下跌0.72美元至每桶65.55美元，周一下挫近1%，因沙特原油出口接近纪录高位。美国原油受阵亡将士纪念日的长周末之前需求上升的支撑。西德克萨斯中质油(WTI)期货下滑0.46美元，报每桶58.97美元。

--全球金市：金价脱离三个月高点，受获利回吐和美元涨势打压

金价走低，因获利回吐且美元重新站稳脚步，此前金价曾连续五日上涨。投资者关注希腊债务谈判进展。投资者亦 等待美联储公布会议记录。0834GMT，现货金跌至每盎司1,219美元，上日触及三个月高点每盎司1,232.20美元。

--金属期市：铜价随美元上涨而下跌，但中国需求回升预期提供支撑

铜价随美元上涨而下跌，不过中国需求将在今年下半年反弹的预期抑制了跌势。投资者等待全球最大铜消费国--中国经济环境的更多线索。0836GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑1.25%，至每吨6,300美元，此前曾触及两周低点6,318。上海期交所主力7月期铜合约下跌0.6%，收报每吨45,710元人民币(7,367美元)。(完)

(整理 艾茂林; 审校 张涛)

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