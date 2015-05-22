《路透晚报》--5月22日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行维持货币政策不变，略微上调对经济状况的评估

日本央行周五维持货币政策不变，小幅上修对经济状况的评估。这暗示央行认为近期内没有必要再度扩大刺激政策。央行还上调了对民间消费和房屋投资的评估，突显其坚信经济已摆脱去年上调消费税带来的冲击。很多分析师仍预计日本央行将在10月份放松政策。

央行总裁黑田东彦在记者会上称，从长远来看整体通胀预期似乎在上升，消费者通胀可能会在2016财年上半年左右达到2%；日本央行将检视经济和物价所面临的上、下行风险，并相应地调整政策。

--德国5月IFO企业景气判断指数七个月来首降，但高于路透预估

德国经济智库Ifo公布，5月企业景气判断指数微降至108.5，自去年10月以来首次下降，但仍处于高位且高于路透调查预估的108.3。企业现况指数和预期指数分别为114.3和103.0，也均高于预估。数据公布后，欧元兑美元触及盘中高位。

IFO经济学家称，坚持第二季GDP成长0.5%的预测；全球经济并没有带来额外激励，经济主要增长动力仍然是内需。油价上涨正在削弱一些产业部门的信心，将在1-2个月后明显看出当前良好的经济状况是否会略微变差。

--日本推出1,100亿美元亚洲基建资助计划，叫板亚投行

日本宣布一项向亚洲基建项目提供1,100亿美元援助的计划。中国牵头的亚投行被认为会降低日本及其盟友美国的金融影响力。这笔日本资金将在未来五年陆续投资，它的规模比亚投行预计为1,000亿美元的资本规模还要大。

亚投行预计在年底前开始运行，中国和印度可能成最大股东。参加亚投行创始成员国会议的代表称，中国将可能持有亚投行25-30%的股份，印度的持股比例将介于10-15%。

--希腊预计未来10天内有望与债权人达成协议

希腊政府发言人Gabriel Sakellaridis称，希腊预计将在未来十天内与债权人达成协议，通过承诺改革来获得资金，希腊并打算在6月如期偿付全部款项。Sakellaridis表示，拟与希腊欧元区伙伴国及IMF达成的协议，将允许欧洲央行将希腊纳入量化宽松计划中。

--墨西哥将因取消高铁项目，赔偿中国铁建近131万美元

墨西哥交通部一名官员表示，由于取消高铁项目，将向中国铁建股份有限公司提供近2,000万披索(131万美元)赔偿。墨西哥交通副部长Yuriria Mascott对记者说，政府已经完成了对中国铁建竞标成本的分析。“法律团队告诉我赔偿金额料接近2,000万披索，”她说。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数连涨六日，为去年12月以来最长连涨

日本股市日经指数周五小幅上涨，连续第六日收高，成交清淡。日本央行政策会议结束后，经济复苏乐观情绪支撑市场信心。日经指数收涨0.3%至20,264.41点，连涨六日创下去年12月以 来最长连涨。该指数周线上涨2.7%。东证股价指数小涨0.1%，报1,647.85点。周五收盘时，东京证券交易所(TSE)主板上市企业的总市值创新高，升至590.09万亿(兆)日圆，超越1989年12月创下的前高。

--中国股市：沪综指收升2.8%再创逾七年新高，周涨幅为五个半月来最大

沪综指放量收升2.8%，再创逾七年新高，本周涨幅为五个半月来最大。分析师称，在新股申购资金解冻，两融余额突破2万亿元，地方养老金入市概率加大以及大批散户借新基金发行入市背景下，今日大盘跳空高开，一举突破前期高位，流动性充裕格局得以巩固。

沪综指收报4,657.60点，大涨128.17点或2.83%，此前收盘高点为2008年2月19日的4,664.3点。本周该指数累计上涨8.1%，此前最大单周涨幅为去年12月5日当周的9.5%。上证A股今日成交9,988亿元人民币，上日为7,231亿元。沪深300指数收报4,951.33点，涨2.28%。

--香港股市：恒指跳涨1.7%，投资者预计将有更多内地资金涌入

香港股市上涨，得益于大陆股市进一步攀升的拉动，以及市场预期将有内地投资者的新资金涌入港股。恒生指数跳涨1.7%，收报27,992.83点，周线涨幅为0.6%。恒生国企指数上扬2.1%，收报14,433.36点。

--汇市：美元涨势暂歇，关注叶伦讲话和美国通胀数据

美元小幅下滑，但兑欧元和一篮子主要货币仍有望录得4月初以来首个周线上涨，今日稍后美国将公布通胀数据。日圆上涨约0.25%，日本央行总裁黑田东彦在央行会议之后发表讲话，日本央行对于经济的看法稍微更加乐观。美元/欧元跌0.5%，报1.1163。美元指数微跌0.2%至95.040。

--欧元债市：德债收益率五周来料首次周线收低

欧元区公债收益率下滑，德国10年期公债收益率料将录得五周来的首次周线跌幅，在经历了数周卖盘后，德债终于企稳，收益率较4月中触及的纪录低点0.05%上涨了约55个基点。

--国际油市：油价小跌，但美国原油期货可能连涨第10周

油价小跌。上日涨逾2%，受美国原油库存下降以及中东地区地缘政治紧张局势提振。美国原油期货正处于1983年有记录以来最长连续上涨期，受助于美国上周原油及油品库存减少。0845GMT，7月西德克萨斯中质油(WTI)期约报每桶60.51美元，日内下跌0.21美元，但周线可能连续第10周上扬。7月布兰特原油期货跌0.28美元至每桶66.26美元。近月布兰特原油期货周线料将小幅收跌。

--全球金市：现货金料四周来首次周线收跌，因美元走强损及黄金

黄金持稳在每盎司1,200美元上方，但料将录得四周以来最大周线跌幅，因美元重新走强挫伤其吸引力。0846GMT，现货金上涨至每盎司1,212美元左右，上个交易日下跌0.3%。金价本周已经跌去1.4%，为4月24日止当周以来的最大降幅。

--金属期市：伦铜持平，但料录得3月以来最大单周跌幅

伦敦期铜持平，但料录得3月以来最大周线跌幅。铜价不太可能大幅回升，除非中国需求增长。铜价自5月初触及每吨6,481美元的年内高点后便一路下滑，周三触及三周低位，受美元走升影响。0848GMT，LME三个月期铜下滑0.24%至每吨6,237美元，本周迄今下跌约2.5%。上海期交所主力7月期铜上涨0.3%，收报每吨45,110元人民币。(完)

(整理 艾茂林; 审校 张涛)

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