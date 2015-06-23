《路透晚报》--6月23日

调查：日本企业认为安倍和特朗普都不希望日圆过度贬值
路透东京1月23日 - 路透调查显示，日本企业认为，无论是美国总统特朗普还是日本首相安倍晋三都不希望日圆大幅贬值，他们担心贬值会激发不为人乐见的政治影响。
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--欧洲央行再次提高对希腊银行业的紧急流动性援助上限--消息
银行业消息人士对路透表示，欧洲央行周二提高对希腊银行业的紧急流动性援助上限，这已是两天之内的第二次上调。消息人士未透露提高规模。”。
希腊周一从悬崖边上后撤了一步，其提出新的改革建议。欧元区财长表示谨慎欢迎，将其视为未来几日谈判的基础，期望能够达成协议避免希腊违约。但希腊议会副议长Alexis Mitropoulos周二对希腊Mega TV表示：“我认为我们看到的这个方案...我们很难通过。”
--欧元区6月民间企业增长步伐创四年最快--PMI
欧元区6月综合PMI初值从53.6升至54.1，符合路透调查中最乐观的预估，并且为2011年5月以来最高。这份亮丽数据与德国和法国的调查结果相辅相成，德法是欧元区两个最大的经济体。
日本6月经季节调整制造业采购经理人指数(PMI)初值降至49.9，5月终值为50.9。该指数为一个月来首次降至荣枯分水岭50之下。
--先正达董事长重申拒绝孟山都收购提议，称收购报价要公允
瑞士先正达董事长Michel Demare再次证实，拒绝美国农用化学品公司孟山都当前的收购提议，称任何并购要约都必须有个公允价格，并且高度确定将清除监管阻碍。Demare称，孟山都试图以“低廉”价格购买先正达，公司董事会一致拒绝孟山都最初的收购提议。
--阿里巴巴和蚂蚁金服将投资近10亿美元，扶植本地服务业务
阿里巴巴及其关联公司蚂蚁金服将向合资公司“口碑”投资近10亿美元，希望该合资公司能从中国本地服务市场的快速成长中受益。口碑初期服务重点为餐饮领域，阿里巴巴的订餐和配送业务淘点点品牌和蚂蚁金服的线下商家资源，将成为口碑业务的核心部分。
--夏普股东再次推选高桥兴三为社长，批准藉纾困求生的策略
日本电子企业夏普的股东再次选举高桥兴三为社长，并批准了二次银行纾困计划，支持公司以这种策略挺过因显示器业务大幅下滑而带来的严重低迷。
[市场摘要]
--日本股市：日经指数创15年新高，受希腊问题进展以及政府成长计划提振
日本股市日经指数周二刷新15年高位，因希腊债 务协商的进展越来越有希望，且近期下跌的银行股翻升上涨。日经指数收涨1.87%至日内高点20,809.42点，也是2000年以来最高。东证股价指数涨1.7%至1,676.40点。
--中国股市：沪综指震荡收升2.2%，打新资金解冻促大盘技术性反弹
中国股市沪综指大幅震荡，终盘收升2.2%。分析师指出，大盘连续下挫导致配资盘因无力追缴保证金而遭强制平仓，股指盘中一度重挫，随着超卖程度的扩大以及打新资金回流入市，大盘逐波反弹回升收红，短线预计维持震荡格局。沪综指收报4,576.492点，涨98.128点或2.19%。盘中一度跌至4,264.77点。沪深300指数收报4,786.09点，涨3.21%。
--香港股市：收涨，受希腊债务谈判憧憬及内地股市反弹提振
香港股市追随地区股市上涨，受对希腊债务谈判的乐观情绪重燃提振，另外，中国内地股市大幅反弹，以及一项显示中国经济或许正在企稳的新数据也支撑了港股。恒生指数收涨0.9%至27,333.46点，能源股和电信股领涨；恒生国企指数涨1.7%，至13,609.47点。
--汇市：希腊协议疑虑犹存拖累欧元回落，美元全线上扬
欧元回落，一些交易员原本因为憧憬希腊债务协议几近敲定而买进欧元，但现在看到一些重大阻力仍可能阻碍本周达成协议。欧元兑美元周一欧洲尾盘升破1.14美元，因接连传出消息显示本周稍晚可以达成协议，使希腊免于破产，继续留在欧元区。0840GMT时，欧元兑美元报1.1241美元，下跌0.87%。美元兑日圆报123.63，上涨0.22。
--欧元债市：西意葡三国公债涨势居前，受希腊协议憧憬激励
意大利、西班牙及葡萄牙公债收益率(殖利率)跌至近三周低位，因迹象显示希腊愈来愈接近与国际债权人达成救助协议，令高风险资产获得激励。葡萄牙10年期公债收益率跌10个基点至2.72%，扩大周一近30个基点的跌幅。意大利和西班牙10年期公债收益率跌4个基点，分别报2.10%和2.06%。这些国家公债较指标德债的利差缩窄至一个月最低水平。希腊10年期公债收益率跌32个基点，至10.91%，为两周低点。德国10年期公债收益率持于约0.89%的一周高点附近。
--国际油市：原油价格下跌，受供应忧虑和经济数据疲弱拖累
原油价格下跌，因市场担心全球供应过剩；与此同时，调查显示中国和日本制造业活动萎缩也拖累市场人气。然而美国原油库存料减少，提供油价支撑。0845GMT，8月布兰特原油涨0.01美元至每桶63.35美元。美国8月原油期跌0.27美元至每桶60.11美元。
--全球金市：黄金买需受抑，因希腊谈判有望取得进展且股市上涨
金价仍保留着上日的巨大跌幅，因市场愈发寄望希腊与债权人达成协议并避免债务违约，加之股市上涨，均抑制了黄金的避险买需。0849GMT，现货金跌至每盎司1,183.01美元。
--金属期市：伦铜从三个月低位跳升，但可能再次承压
伦铜从上日触及的三个月低位大幅上涨，但由于中国进入季节性需求疲软时期，铜价可能承压。0851GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨1.08%，报每吨5,715.0美元。(完)
(整理 李春喜; 审校 蔡美珍)
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路透东京1月23日 - 路透调查显示，日本企业认为，无论是美国总统特朗普还是日本首相安倍晋三都不希望日圆大幅贬值，他们担心贬值会激发不为人乐见的政治影响。
新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。特朗普宣誓就职后不久，白宫发布声明称，美国还将“对付那些违反贸易协议并损及美国工人的国家”。声明还说，在贸易上“强硬且公平的协议”能够促进美国经济增长，并把数百万就业岗位带回美国。这个策略首先要退出TPP，确保任何新的贸易协议都符合美国工人的利益。”
路透首尔1月23日 - 三星电子计划于周一公布盖乐世Note7手机自燃原因，这家全球最大智能手机制造商在推出下一代高端机种之前，正努力争取消费者重拾信赖。