《路透晚报》--6月23日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲央行再次提高对希腊银行业的紧急流动性援助上限--消息

银行业消息人士对路透表示，欧洲央行周二提高对希腊银行业的紧急流动性援助上限，这已是两天之内的第二次上调。消息人士未透露提高规模。”。

希腊周一从悬崖边上后撤了一步，其提出新的改革建议。欧元区财长表示谨慎欢迎，将其视为未来几日谈判的基础，期望能够达成协议避免希腊违约。但希腊议会副议长Alexis Mitropoulos周二对希腊Mega TV表示：“我认为我们看到的这个方案...我们很难通过。”

--欧元区6月民间企业增长步伐创四年最快--PMI

欧元区6月综合PMI初值从53.6升至54.1，符合路透调查中最乐观的预估，并且为2011年5月以来最高。这份亮丽数据与德国和法国的调查结果相辅相成，德法是欧元区两个最大的经济体。

日本6月经季节调整制造业采购经理人指数(PMI)初值降至49.9，5月终值为50.9。该指数为一个月来首次降至荣枯分水岭50之下。

--先正达董事长重申拒绝孟山都收购提议，称收购报价要公允

瑞士先正达董事长Michel Demare再次证实，拒绝美国农用化学品公司孟山都当前的收购提议，称任何并购要约都必须有个公允价格，并且高度确定将清除监管阻碍。Demare称，孟山都试图以“低廉”价格购买先正达，公司董事会一致拒绝孟山都最初的收购提议。

--阿里巴巴和蚂蚁金服将投资近10亿美元，扶植本地服务业务

阿里巴巴及其关联公司蚂蚁金服将向合资公司“口碑”投资近10亿美元，希望该合资公司能从中国本地服务市场的快速成长中受益。口碑初期服务重点为餐饮领域，阿里巴巴的订餐和配送业务淘点点品牌和蚂蚁金服的线下商家资源，将成为口碑业务的核心部分。

--夏普股东再次推选高桥兴三为社长，批准藉纾困求生的策略

日本电子企业夏普的股东再次选举高桥兴三为社长，并批准了二次银行纾困计划，支持公司以这种策略挺过因显示器业务大幅下滑而带来的严重低迷。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创15年新高，受希腊问题进展以及政府成长计划提振

日本股市日经指数周二刷新15年高位，因希腊债 务协商的进展越来越有希望，且近期下跌的银行股翻升上涨。日经指数收涨1.87%至日内高点20,809.42点，也是2000年以来最高。东证股价指数涨1.7%至1,676.40点。

--中国股市：沪综指震荡收升2.2%，打新资金解冻促大盘技术性反弹

中国股市沪综指大幅震荡，终盘收升2.2%。分析师指出，大盘连续下挫导致配资盘因无力追缴保证金而遭强制平仓，股指盘中一度重挫，随着超卖程度的扩大以及打新资金回流入市，大盘逐波反弹回升收红，短线预计维持震荡格局。沪综指收报4,576.492点，涨98.128点或2.19%。盘中一度跌至4,264.77点。沪深300指数收报4,786.09点，涨3.21%。

--香港股市：收涨，受希腊债务谈判憧憬及内地股市反弹提振

香港股市追随地区股市上涨，受对希腊债务谈判的乐观情绪重燃提振，另外，中国内地股市大幅反弹，以及一项显示中国经济或许正在企稳的新数据也支撑了港股。恒生指数收涨0.9%至27,333.46点，能源股和电信股领涨；恒生国企指数涨1.7%，至13,609.47点。

--汇市：希腊协议疑虑犹存拖累欧元回落，美元全线上扬

欧元回落，一些交易员原本因为憧憬希腊债务协议几近敲定而买进欧元，但现在看到一些重大阻力仍可能阻碍本周达成协议。欧元兑美元周一欧洲尾盘升破1.14美元，因接连传出消息显示本周稍晚可以达成协议，使希腊免于破产，继续留在欧元区。0840GMT时，欧元兑美元报1.1241美元，下跌0.87%。美元兑日圆报123.63，上涨0.22。

--欧元债市：西意葡三国公债涨势居前，受希腊协议憧憬激励

意大利、西班牙及葡萄牙公债收益率(殖利率)跌至近三周低位，因迹象显示希腊愈来愈接近与国际债权人达成救助协议，令高风险资产获得激励。葡萄牙10年期公债收益率跌10个基点至2.72%，扩大周一近30个基点的跌幅。意大利和西班牙10年期公债收益率跌4个基点，分别报2.10%和2.06%。这些国家公债较指标德债的利差缩窄至一个月最低水平。希腊10年期公债收益率跌32个基点，至10.91%，为两周低点。德国10年期公债收益率持于约0.89%的一周高点附近。

--国际油市：原油价格下跌，受供应忧虑和经济数据疲弱拖累

原油价格下跌，因市场担心全球供应过剩；与此同时，调查显示中国和日本制造业活动萎缩也拖累市场人气。然而美国原油库存料减少，提供油价支撑。0845GMT，8月布兰特原油涨0.01美元至每桶63.35美元。美国8月原油期跌0.27美元至每桶60.11美元。

--全球金市：黄金买需受抑，因希腊谈判有望取得进展且股市上涨

金价仍保留着上日的巨大跌幅，因市场愈发寄望希腊与债权人达成协议并避免债务违约，加之股市上涨，均抑制了黄金的避险买需。0849GMT，现货金跌至每盎司1,183.01美元。

--金属期市：伦铜从三个月低位跳升，但可能再次承压

伦铜从上日触及的三个月低位大幅上涨，但由于中国进入季节性需求疲软时期，铜价可能承压。0851GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨1.08%，报每吨5,715.0美元。(完)

(整理 李春喜; 审校 蔡美珍)

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