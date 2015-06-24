《路透晚报》--6月24日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--希腊经济部长：债务谈判还有“两三个”议题尚未解决

希腊经济部长史塔沙基斯周三表示，对于希腊为了打破谈判僵局而提出的一系列提议，该国与国际债权人还有“两三个”议题尚未解决。这些问题包括长期债务减免和希腊的岛屿免征加值税(VAT)。不过，他相信周四的欧盟峰会将可达成协议，并且相信协议将得到左翼激进联盟党(Syriza)的支持，尽管该党的部分人士表示反对。

参与希腊联合政府的右翼独立希腊人党在议会的发言人Marina Chrissoveloni表示，该政党不会支持任何没有明确提及债务减免的改革换现金协议。

--德国6月IFO企业景气判断指数大降，受希腊危机冲击

德国6月企业景气连续第二个月减弱，表明希腊债务危机相关疑虑正在冲击德国企业信心。Ifo德国6月企业景气判断指数从5月的108.5降至107.4，这是2月以来的最低值，也低于路透调查预估的108.1。IFO经济学家表示，欧元走软给经济增长带来的推动力正在减弱，预计德国第二季经济成长0.6%，第三季成长0.4%，希腊危机尚未对企业订单造成影响，但带来了不确定性。

--日本央行部分委员担心东京CPI疲弱，认为应予以关注--会议记录

日本央行货币政策委员会的部分委员表达了对东京消费者物价上涨疲弱的担忧，并表示应关注这对全国消费者物价的影响。不过许多委员认为，基础物价趋势仍不变，日本央行有可能在2016财年上半年左右实现2%的通胀率目标。

--澳洲将向亚投行出资9.3亿澳元，成为该行第六大股东

澳洲政府表示，将在五年时间内向中国牵头的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)出资9.3亿澳元(7.19亿美元)，从而成为亚投行的第六大股东。声明还称，澳洲国库部长霍基将于6月29日在北京参加成立协议的签署仪式。

--韩国政府将追加超过10万亿韩元预算应对MERS疫情影响

韩国执政党的一位官员称，政府将制定追加预算，以帮助应对中东呼吸综合征(MERS)疫情爆发的影响以及经济下滑，金额预计将超过10万亿韩元(90亿美元)。新世界党官员Yoo Seung-min说，“政府告诉我们，其中5万亿韩元预算将用于弥补税收缺口，5万亿韩元及以外部分将用于额外支出。”

--亚洲第二季企业信心受抑，全球金融风险因素带来影响

汤森路透/英士国际商学院公布的调查显示，亚洲最大公司的信心有所恶化，因为中国经济放缓、希腊主权债务危机以及美国即将升息等因素加剧了对世界经济状况的担忧。英士国际商学院教授Antonio Fatas指出，“由于美国联邦储备委员会(美联储/FED)即将开始升息，对中国乃至其他亚洲新兴市场的担忧不断加剧。没有什么重大利好来弥补亚洲以及世界经济所面临的风险。”

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创18年半高位，受企业获利乐观及希腊憧憬支撑

日本股市日经指数周三升至1996年以来高位，今年以来涨幅扩大至大约20%，主要受经济成长加速迹象、企业获利乐观预期、及希腊债务违约危机有解憧憬等因素推升。日经指数收高0.3%，至20,868.03点，超越2000年网路泡沫高峰时的高点20,833.21点。东证股价指数上涨0.2%至1,679.89点，创八年收盘高位。

--中国股市：沪综指收升2.5%，电力、运输服务等国企改革股推动大盘续反弹

中国股市沪综指收升2.5%。分析师指出，在沪股通连续两个交易日净买入规模超过70亿元以及新股申购资金解冻继续回流等推动下，主力资金选择电力、运输服务等国企改革板块进行运作。短线看，量能有所放大，料股指有望继续反弹上试5日均线。沪综指收报4,690.150点，涨113.658点或2.48%，盘中一度跌至4,552.13点。上证A股今日成交8,094亿元人民币，上日为6,882亿元。沪深300指数收报4,880.13点，涨1.96%。

--香港股市：连续第四个交易日上涨，受助于内地股市企稳

香港股市连续第四个交易日上涨，从内地股市企稳中获得支撑，此外有关希腊将很快与债权人达成协议并避免债务违约的期望，提振了全球市场，也给予港股支撑。恒生指数收升0.3%至27,404.97点，恒生国企指数涨0.6%至13,684.80点。

--汇市：美元涨势暂歇，美国升息前景再次成为焦点

美元指数上日触及逾一周高点后在周三下跌，因美国10年期公债收益率(殖利率)下滑。投资者的关注点逐渐由希腊转回美国升息前景上。0839GMT，美元指数报94.963，日内下跌0.49%；周二一度攀升至6月12日以来高点95.636，上涨1.2%，为5月底以来最大单日涨幅。欧元兑美元上涨0.53%，报1.1226。

--欧元债市：德债收益率下滑，市场在希腊问题关键会议前保持谨慎

德国公债收益率(殖利率)下滑，因市场在关于希腊现金换改革协议的关键会议之前转持谨慎态度，尽管最近几日达成协议的可能性越来越大。希腊总理齐普拉斯周三将与欧洲央行总裁德拉吉、国际货币基金组织总裁拉加德和欧盟执委会主席贾克会晤。0836GMT，德国10年期公债收益率跌2个基点，报0.85%。

--国际油市：原油价格微升，受需求增强预期和伊朗核协议不确定性支撑

油价在亚洲市场微升，因市场寄望美国原油需求超出预期；同时围绕伊朗下周能否达成核计划协议的疑虑，则缓解了供应过剩的担忧。0834GMT，8月布兰特原油期货微升0.34美元至每桶64.79美元，8月美国原油期货上涨0.36美元至每桶61.37美元。

--全球金市：现货金跌至一周低点，因股市上扬且美元持坚

现货金跌至一周低点，连续第四个交易日走低，因美元走强，且希腊债务协议憧憬推动国际股市持续上涨。0834GMT，现货金跌至每盎司1,176.50美元，周二下跌0.6%。金价盘中触及低点1,174.7美元，为6月17日以来最低。

--金属期市：伦铜平盘附近震荡，市场关注希腊问题

伦敦期铜在平盘附近震荡，市场焦点从需求出现季节性下滑，转至对希腊债务问题有望达成协议的乐观情绪上，美元走软亦带来影响。0830GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.11%，报每吨5,773.50美元。上海期交所主力期铜涨0.79%至每吨42,190元人民币。(完)

(整理 李春喜; 审校 蔡美珍)

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