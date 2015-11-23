《路透晚报》--11月23日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本政府计划上调最低工资以重振经济--计划草案

日本政府计划上调最低工资并出台其他措施以重振经济，但路透周一获得的刺激计划草案似乎在相关改革方面没有新突破。路透获得的草案副本显示，日本首相安倍晋三领导的政府还将向依靠养老金生活的人提供财务支持，以刺激消费者支出。日本经济新闻周一引述未具名消息人士报导称，政府计划上调最低工资3%。但草案并未提供任何具体细节。

--德国11月民间部门增长加速，力抗中国担忧和大众丑闻--PMI初值

调查显示，德国民间部门在11月加速增长，暗示欧洲最大经济体--德国未受到对中国经济放缓担忧以及大众汽车排放丑闻的影响。涵盖制造业和服务业的Markit德国11月综合采购经理人指数(PMI)初值升至54.9，连续第31个月远高于荣枯分界线50，10月为54.2。制造业和服务业占德国经济的逾三分之二。

--法国恐袭后服务业增长放缓，但11月制造业加速成长--PMI初值

调查显示，在11月13日遭遇恐怖袭击后，法国服务业增长放缓，但制造业活动加快增长，从而帮助民间部门继续扩张。Markit的数据显示，法国民间部门活动连续第10个月扩张，11月综合采购经理人指数(PMI)初值为51.3，低于10月的52.6。11月服务业PMI初值自10月终值52.7降至51.3。11月制造业PMI升至2014年4月来高点50.8，前月为50.6。

--标普确认中国主权债信评级为“AA-/A-1+”，展望保持稳定

标准普尔确认中国主权债信评级为“AA-/A-1+”，展望保持稳定。标普称，基于中国将于未来两三年在经济调整方面取得明显进展的预期，给予了稳定展望。标普预计至少到2018年，中国经济年成长率将保持在6%或以上的强劲水平，人均GDP增长率料为5.5%。

--欧元区同意向希腊发放下一笔贷款，周一ESM将做正式决定

欧元集团主席迪塞尔布洛姆周六表示，希腊与欧元区债权人之间第一套救助协议中的改革计划已全部落实，这为希腊获得下一笔贷款铺平道路。欧元区副财长周六评估了希腊在改革方面取得的进步。“根据最终合规通知...欧元集团工作组一致认为，希腊当局现在已经完成了第一套重要改革计划和金融业举措...协议为ESM董事会11月23日正式批准发放与第一批改革挂钩的20亿欧元贷款铺平道路，”迪塞尔布洛姆说。

[市场摘要]

--日本股市周一因假日休市。

--中国股市：沪综指收跌，新股即将发行施压资金面大盘走势谨慎

中国股市沪综指周一收跌。分析师称，今日大盘冲高回落，指数延续震荡走势，多数股票走势疲弱。短期新股即将启动申购对资金供需有所扰动，目前指数位上有压力下有支撑，预计后市仍将以震荡方式消化卖压，等待市场形成新的热点。沪综指收报3,610.31点，跌20.19点或0.56%，今日上海A股成交4,134亿元人民币，上日成交4,137亿元。

--香港股市：恒指收低，国泰君安国际行政总裁失联股价重挫

香港股市收跌，跟随内地股市跌势，同时投资者准备迎接美国下月可能进行的升息。恒生指数收低0.4%，报22,665.90点，恒生国企指数跌0.7%，至10,229.43点。国泰君安国际大跌12.3%，该公司周一称，自11月18日(上周三)开始未能与公司主席、执行董事及行政总裁阎峰取得联络。

--汇市：欧元兑美元触及七个月低位，受累于ECB将扩大刺激的预期

欧元兑美元延续跌势，触及七个月低位，因预计欧洲央行下个月将扩大货币刺激计划。多数大型银行仍认为，未来几个月欧元兑美元将跌向平价水平，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)将开始升息，而欧洲央行的政策方向则相反。0838GMT，欧元兑美元报约1.0631美元，日内跌0.12%。美元兑日圆报123.13日圆，日内上涨0.2%。

--国际油市：美国原油下跌逾3%，受美元走强及供应过剩担忧拖累

原油期货下跌，美国原油下跌逾3%，受美元走强以及对全球供应过剩的担忧加重拖累。0848GMT，美国1月原油期货跌3.13%至每桶40.59美元。指标1月布兰特原油期货下挫2.13%，至每桶43.71美元。

--全球金市：金价续跌，受美国升息前景及美元强劲打压

金价续跌，跌向上周所及的近六年低点，受美元强劲及美联储几位官员关于下月可能升息的乐观评论打压。0813GMT，现货金跌至每盎司1,071.10美元，本月迄今16个交易日有13天下跌。金价上周跌至1,064.95美元，为2010年2月以来最低。

--金属期市：伦铜跌至六年半新低且多种金属重挫，忧中国需求和美元走强

伦敦期铜挫跌至六年半新低，其他金属亦接近各自的多年低位，因中国制造业需求放缓令全球市场充斥更多供应，且美元兑其他多种货币亦走强。0815GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌1.99%至每吨4,489.00美元，稍早前曾触及4,444美元，创2009年5月以来最低。上海期货交易所期铜合约下跌3.6%，至每吨33,510元人民币，稍早也触及六年低位。(完)