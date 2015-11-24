《路透晚报》--11月24日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德国第三季GDP较前季小增0.3%，受助于内需和难民开支

周二公布的数据显示，民间消费的增长和政府在难民方面的支出增加，抵消了外贸的低迷，扶助德国经济在第三季温和增长，尽管增速放缓。德国联邦统计局确认，经季节调整后该国7-9月国内生产总值(GDP)较前季成长0.3%，4-6月为成长0.4%。第三季民间消费成长0.6%；政府支出跳增1.3%，为2009年初以来最大增幅。

--日本11月制造业PMI初值升至52.8，为20个月来最高

初步企业调查数据显示，日本11月制造业活动扩张速度为20个月来最快，因产出和新出口订单增加。11月经季调Markit/日经采购经理人指数(PMI)初值升至52.8，10月终值为52.4。该指数连续第七个月高于荣枯线50。如果终值依然如此，11月将是2014年3月以来表现最好的一个月。PMI数据暗示日本国内生产总值(GDP)已恢复增长。

--日本政府将敲定提高薪资计划以提振内需

日本政府预计将在周二稍晚敲定提高最低薪资、以及鼓励企业增加年薪的计划，这是旨在刺激消费者支出和经济增长的一系列计划中的一部分。政府还可能为部分领取养老金的人士发放现金救济，以缓解食品价格上涨压力，并为家庭提供更多支持。日本首相安倍晋三及其内阁料将在周二稍晚的会议上敲定薪资计划细节。

--苹果计划明年2月在中国推出移动支付系统Apple Pay--WSJ

据华尔街日报(WSJ)报导，苹果计划明年2月初在中国推出移动支付系统Apple Pay。该报援引知情人士称，苹果最近已经与中国四大国有银行签订协议。华尔街日报称，苹果的计划在中国可能还要面临监管方面的障碍。路透暂时联系不上苹果置评。

--欧洲央行执委劳滕施莱格公开反对扩大印钞计划，凸显央行核心存在分歧

欧洲央行主要决策制定者之一劳滕施莱格表示，她反对扩大印钞计划。欧洲央行总裁德拉吉上周五承诺，如有必要将扩大央行以购买公债为主的量化宽松(QE)计划。劳滕施莱格周一公开批评这一立场，称放宽政策的做法有其局限性，印钞尚未稳定不断下滑的通胀，而这是其首要目标。

ECB管理委员会负责制定利率，该委员会25名委员之间的分歧由来已久。但劳滕施莱格直截了当的公开反对则较为罕见，因为她所在的ECB六人执行委员会是央行制定政策的核心，素来都采取一致立场。

--澳洲财政部下调对经济潜在增长率的预估

澳洲财政部已下调对经济潜在增长率的预估，以反映人口及工作小时数增长放缓的情况，这说明澳洲政府财政状况存在问题。更甚的是，这进一步加大了总理滕博尔领导的联盟政府将预算扳回至盈余的难度，之前该目标已经被数次推后。“我们目前预期未来几年澳洲国内生产总值(GDP)年增幅可能在2.75%左右，低于政府预算案中预估的3%，”澳洲财政部宏观经济组副副秘书长Nigel Ray在悉尼一次商务会议上表示。

[市场摘要]

--日本股市：连续第五日收盘上涨；市场等待新的交投线索

日本股市周二收盘小幅上涨，为连续第五日收涨，盘中走势震荡，投资者等待新的交投线索。日经指数收盘涨0.2%至19,924.89点。市场参与者说，本周的交投活动料将保持平淡；周四感恩节假期以前，美国市场走势料迟滞。东证股价指数收涨0.2%至1,605.94点。

--中国股市：沪综指小幅收升，券商板块受消息刺激逆势走强

中国股市沪综指小幅收升。分析师称，今日市场继续震荡调整，权重股走势疲弱对指数形成拖累，券商板块则受消息刺激午后逆势走强带动股指尾盘翻红。沪综指收报3,616.11点，升5.79点或0.16%，今日上海A股成交3,273亿元人民币，上日成交4,134亿元。

--香港股市：恒指下跌，金属价格走软打压资源股

香港股市下跌，资源类股领跌，因金属价格触及数年低位。恒生指数收低0.4%至22,587.63点。恒生国企指数下滑0.7%，收报10,156.63点。大多数板块都下滑，资源股更是领跌。恒生原材料指数跌近1%，表现落后于大盘。

--汇市：美元指数从八个月高点回落，英镑将从卡尼的证词中获得引导

美元兑一篮子主要货币从八个月高点回落，由于本周四美国将逢假日休市，主要货币可能维持窄幅区间波动，市场情绪普遍较为谨慎。欧洲方面，市场将聚焦英国央行总裁卡尼今日稍晚向议会发表的证词。0833GMT，美元指数跌0.16%报99.641，距离隔夜所及八个月高位100.00不远。欧元兑美元涨0.09%，报1.0643美元，此前触及七个月低位1.0592。美元兑日圆下跌0.18%，报122.60日圆。

--欧元债市：德国公债收益率下跌，因对欧洲央行放松政策的预期不变

德国公债收益率(殖利率)下跌，虽然本周欧元区经济数据表现强劲，但未能撼动对欧洲央行下周可能进一步放松货币政策的预期。德国10年期公债收益率周一上升5个基点，是在连续10日下跌后首次上涨，但涨势短暂，该收益率周二盘初下跌2个基点至0.52%。

--国际油市：沙特稳市承诺提振油价，美元强劲及供应过剩疑虑抑涨幅

原油期货上涨，此前沙特(沙乌地)阿拉伯承诺努力稳定油价；与此同时，美元强劲及预期美国原油库存增加，则抑制了油价涨势。0820GMT，布兰特原油期货1月合约上涨0.59美元，报每桶45.42美元。美国原油期货上涨0.55美元，报42.30美元。

--全球金市：金银铂接近数年低位，受累于美元走强和美联储升息预期

金价和银价徘徊在六年低点附近，铂金跌至七年低位，因美元走势强劲和美国联邦储备理事会下个月升息的预期升温。0824GMT，现货金小升至每盎司1,073.55美元，但距离上周触及的2010年2月来低点1,064.95美元不远。银价小幅上涨，周一曾跌至13.86美元，创2009年8月以来最低位。铂金触及831.80美元，创2008年12月以来最低位。

--金属期市：期铜徘徊六年低点附近，美元回落提供支撑

伦敦期铜徘徊在前一日触及的六年低点附近，因美元回吐一些涨幅。不过考虑到中国金属需求增速减弱，铜价前景依旧低迷。0827GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.57%至每吨4,515.5美元。上海期货交易所期铜合约收低0.56%，至每吨33,850元人民币。(完)