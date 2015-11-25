《路透晚报》--11月25日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行会议记录显示，部分委员担心产出缺口改善缓慢

日本央行周三公布的10月30日会议记录显示，一些央行政策审议委员表示，央行决定延后实现通胀率目标的时间，在一定程度上反映了产出缺口改善缓慢。虽然多数委员并没有对产出缺口感到担忧，但突显持续存在的担忧情绪，即日本央行一再推迟2%的通胀率目标实现时间，掩饰了量化宽松政策效果的问题。

此外，央行审议委员白井早由里周三表示，央行可暂且不用通过扩大刺激政策来实现通胀目标，因为消费强劲促使企业更有信心提价，同时也将帮助抵消油价疲弱带来的拖累。

--独家：欧洲央行考虑对银行实施分级罚款，并扩大买债范围--官员

据数位官员透露，在欧洲央行下次会议召开前，欧元区各国央行官员正在考虑是否对囤积现金的银行业者处以罚金，以及是否扩大债券购买范围。距离欧洲央行政策会议还有一周多一点的时间，各种选项均有可能，从买入市政债券，到针对在欧洲央行囤积现金的银行实行两级罚款。要求匿名的官员称，预备会议甚至还讨论了买入重新打包后的不良贷款，但目前还不太可能实施这个激进举措。欧洲央行拒绝对此置评。一位了解磋商情况的官员表示，“他们还在努力确定应包括哪些举措。许多人有不同的看法。”在这些磋商中，欧洲央行总裁德拉吉与德国持怀疑态度的决策者出现不和。

--俄战机被击落后土耳其总统称不希望事态升级

在土耳其昨日击落俄罗斯一架战机后，土耳其总统埃尔多安周三表示不希望事态升级，称土耳其只是在保卫自身的安全和叙利亚境内“兄弟们的权利”。埃尔多安在伊斯坦布尔的一次商业会议上表示，该架飞机是在土耳其领空被击中，但坠毁在叙利亚境内，不过有部分飞机碎片坠入土耳其并令两名土耳其公民受伤。据IFAX，俄罗斯总统普京称，土耳其领导层蓄意支持该国的伊斯兰化。俄罗斯国防部长称，被击落的苏-24战机上的第二名飞行员已经安全，返回俄罗斯在叙利亚的空军基地。德国总理梅克尔称，在俄罗斯战机被击落后，必须尽一切努力避免围绕叙利亚的冲突升级。

--日本政府调降资本支出评估，因企业减缓支出--政府月报

日本政府公布经济月报，下调资本支出评估，这是逾一年来首次调降，因机械订单和资本财生产趋弱，显示企业正延后支出计划。月报指出11月资本支出持平，这较10月的评估下调；政府维持整体评估不变，认为经济存在一些薄弱环节。日本政府本周将宣布一系列政策，鼓励提高薪资、扩大资本支出、减缓日本人口下滑，但一些经济学家指出，日本的结构性改革进展速度还不足以提高潜在成长率。

--新加坡第三季GDP增幅大幅上修，但增长前景依然温和

新加坡贸工部公布，第三季经季调国内生产总值(GDP)环比年率增长1.9%。这好于新加坡政府10月公布的初估增幅0.1%，也优于路透调查预估的持平，受服务业表现稳健推动。但在全球需求低迷之际，贸工部修正对2015年全年经济增长率预估，由之前预期成长2.0-2.5%修正至“接近2.0%”。新加坡金管局副局长Jacqueline Loh称，金管局的通胀预测并没有因GDP数据而改变，货币政策仍适宜。

--OPEC将维持当前产量政策，虽有成员国担心油价跌向20美元

石油输出国组织(OPEC)决定继续积极开采石油，尽管这样做，让担纲产量政策总设计的沙特阿拉伯都感到了经济压力，还引起其他实力较弱、唯恐油价跌向20美元的成员国的担心。只有在非OPEC产油国--尤其是俄罗斯--加入统一协调减产行动的情况下，OPEC政策才有可能发生U型反转。虽然俄罗斯或许会在下周OPEC召开半年度会议前与之磋商，但俄方愿意帮助阻止油价下跌的机率依然很小。消息人士称，在12月4日维也纳会议之前，俄罗斯可能参加与OPEC的非正式磋商，但俄罗斯改变立场并与OPEC联手减产的可能性很小。

[市场摘要]

--日本股市：结束五日连涨收跌，受地缘政治紧张情势和日圆走强影响

日股周三下跌，结束此前五日连涨走势，在地缘政治紧张情势打击风险偏好的情况下，投资者进行获利了结，而且日圆走强打击人气，拖累出口和金融类股。日经指数收盘跌0.4%至19,847.58点。东证股价指数收盘跌0.7%至1,594.67点。

--中国股市：沪综指强势震荡连二日收升，中小盘股走势活跃

中国股市沪综指连二日收升。分析师称，今日盘中指标股走势稳健，个股相对活跃，热点主要集中在中小盘股，创业板指数在震荡过程中不断走高。近两日成交量难以明显放大，显示存量资金仍主导市场，技术面特点对走势影响较大，料短期大盘仍以平台整理为主。沪综指收报3,647.93点，升31.82点或0.88%，今日上海A股成交3,800亿元人民币，上日成交3,273亿元。

--香港股市：追随地区股市下跌，受中东紧张局势升级拖累

香港股市收盘下跌，追随地区股市走势，因在土耳其击落一架俄罗斯战机后，地缘政治紧张局势升级，但中国股市上涨为港股提供了支撑。港股几乎所有分类指数都下跌，但恒生能源指数却在中东局势紧张触发的油价涨势提振下走高。恒生指数收盘跌0.4%至22,498.00点，恒生国企指数跌0.3%至10,127.87点。

--汇市：美元下跌，因地缘政治担忧提振欧元和日圆

美元全线走低，投资者在感恩节假期即将到来前削减美元多仓，地缘政治紧张局势升级则提振欧元和日圆需求。日圆兑美元周三触及一周半高位122.26日圆。欧元兑美元也上涨0.33%至1.0676美元，进一步脱离周一触及的七个月低点1.0592。美元指数下滑0.2%至99.429，不过大多数分析师预计美元指数的低迷是暂时的。

--欧元债市：德债收益率微升，受地缘局势及新债供应因素拉锯

欧元区公债收益率微升，即将到来的新债供应因素，抵销了地缘局势紧张激起的避险需求。德国将在今日稍后发售30亿欧元10年期公债，葡萄牙也将标售最多10亿欧元10年期公债，意大利预计将发行最多10亿欧元通胀保值债券。10年期德债收益率涨1.5个基点，至0.52%，两年期德债收益率涨1.1个基点，至负0.36%。

--国际油市：原油期货下跌，之前曾因中东紧张局势升级而大涨

原油期货下跌；前一日曾触及两周高位，因土耳其击落一架俄罗斯军机后中东地区紧张局势升级。0855GMT左右，布兰特原油期货跌0.46美元或1%，报每桶45.66美元。美国原油期货跌0.43美元或1%，至每桶42.43美元。

--全球金市：金价因地缘政治紧张局势延续涨势，但受美国加息前景压制

金价延续隔夜涨幅，因美元疲软并且土耳其击落俄罗斯战机事件令地缘政治紧张局势升级，但金价涨势因美国下月升息预期而受到抑制。0855GMT时，现货金略涨至每盎司1,075.51美元，周二曾上涨0.6%。美国期金涨0.15%至每盎司1075.3美元，昨日曾上涨近1%。

--金属期市：上海期镍引领基本金属反弹，有传言称镍产商可能减产

上海期镍跳涨6%，引领中国基本金属价格上扬，市场传言镍产商可能削减产出，因镍价本周触及数年低点。0832 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期镍涨0.2%。上海期交所其他金属也实现反弹。1月期铜涨3.1%至每吨34,620元人民币，期锌涨2.6%至每吨12,815元人民币。LME三个月期铜则下跌0.9%至每吨4,568美元。(完)