《路透晚报》--11月26日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--澳洲第三季企业资本支出降幅创纪录，对当季经济成长构成打压

澳洲第三季企业资本支出下降9.2%至314亿澳元，降幅是市场预估的三倍有余，创史上最大下滑幅度，且为连续第四个季度减少，因企业大幅削减建筑和厂房支出，这对该国经济成长构成严重打击，澳元因此受挫。矿业第三季支出在前季度急降11.7%的基础上，进一步大降10.4%。

该数据打压了对第三季经济增长强劲反弹的预期，显示出即便近期不会降息，未来仍需进一步调降利率。澳洲第三季国内生产总值(GDP)数据将在下周公布，分析师预估增长率约为0.8%，主要得益于资源出口的增长。

--日本经团连称若政府推进全面改革，则未来三年企业支出将大增

日本最大的企业游说组织--经济团体连合会(经团连)表示，如果政府实施全面改革，包括迅速调降公司税率，那么未来三年的资本支出可能将增加14%至81.7万亿(兆)日圆(6,660.7亿美元)。这一支出规模将是自全球金融危机以来的最高水准。

经团连表示，将敦促取得强劲业绩的企业在明年春季的劳资谈判中提供比今年更大的加薪幅度，旨在帮助政府尽快实现3%的名义经济增长率。经团连会长榊原定征也要求政府尽快降低有效公司税率至30%以下。目前日本的公司税率属发达国家中最高之列。

--韩国经济截至11月中维持温和复苏--央行月报

韩国央行表示，截至11月中韩国经济维持温和复苏，受民间消费、建筑支出和服务业产出稳健增长引领。韩国央行在地区经济月报中表示，制造业产出几无增长，但服务业产出小幅增加。该报告涵盖期间为截至本月中的30天左右。

月报称，在关键支出类别中，民间消费和建筑投资温和增长，但资本投资几无变化。该报告还指出，出口低迷对于制造业生产而言不是个好兆头。韩国央行总裁李柱烈在11月12日的月度记者会上反对进一步放松政策的呼声，称内需的强劲程度将足以抵消出口低迷的影响。

--俄罗斯虽欲报复土耳其击落其战机，但料难出重拳

周二俄罗斯战机遭土耳其击落之后，俄国可能暂停与土耳其企业的项目合作，并限制土耳其商品进口，以对该国击落俄战机进行报复，但俄罗斯不太可能让此事影响到对土耳其的能源出口。

俄罗斯对土耳其的能源出口是两国贸易关系中的重头戏。土耳其是继德国之后俄罗斯天然气的第二大买家。俄罗斯天然气公司每年向土耳其供应大约270亿立方米天然气，几乎占土耳其天然气消费总量的70%。

--韩国对大众汽车开出创纪录罚单，并责令其召回汽车

韩国成为除美国之外首个惩罚大众汽车在排放测试中舞弊的国家，韩国对大众汽车开出创纪录罚单，并责令其召回125,522辆车。韩国环保部称，已下令大众汽车韩国公司在2016年1月6日之前提交汽车召回计划。该部对大众汽车韩国公司开出了141亿韩元(1,231万美元)的罚单，为韩国对单一汽车制造商开出的最大罚单，这一决定或让进口车买家却步。

--独家：中国铝和镍生产商提议国家收购富余供应，以支撑价格--消息

消息人士称，中国的铝和镍生产商已经要求政府收购富余的供应，这是自2009年以来业内首次协同努力提振价格。当前金属价格出现自全球金融危机以来最严重的下跌。

中国有色金属工业协会的一名官员、以及两位直接了解情况的行业消息人士称，该协会周一提议政府收购铝、镍、以及钴和铟等稀有金属。这个提议提交给了国家发改委(NDRC)。发改委和中国有色金属工业协会未对置评请求做出回复。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数反弹收高，但iPhone手机LCD供应商股价挫跌

日本股市周四在清淡交投中反弹，但苹果iPhone的LCD屏幕部件供应商股价挫跌，此前日经新闻报导，苹果计划2018年推出采用有机电激发光显示器(OLED)的iPhone手机。日经指数收高0.5%，报19,944.41点。东证股价指数涨0.5%，报1,602.32点，成交量只有18.68亿股，低于90日均量23亿股。今日美国市场将因感恩节休市。

--中国股市：沪综指小幅收跌，短线围绕3,600点窄幅震荡后面临方向选择

中国股市沪综指小幅收跌。分析师称，今日大盘延续震荡格局，煤炭、有色板块受基本面好转带动涨幅居前；短期大盘将围绕3,600点窄幅震荡，但方向选择窗口逐渐临近。沪综指收报3,635.55点，跌12.38点或0.34%；今日上海A股成交4,256亿元人民币，上日成交3,800亿元。

--香港股市：几乎收平，因中东紧张局势缓解

香港股市几乎收平，土耳其击落俄罗斯战机后的市场紧张情绪减弱，大多数亚洲股市走稳。在美国下个月可能升息之前，投资人仍旧保持警戒，不过交易商多已消化了美联储政策转变的题材。投行麦格理指出，预期深港通将在明年第二季推出。恒生指数收盘持平于22,488.94点，恒生国企指数下跌0.2%至10,108.39点。

--汇市：欧元呈守势，市场越加押注欧洲央行将放宽政策

欧元兑美元跌向七个月低点，兑日圆下挫，因投资者越加看空欧元，相信欧洲央行下周将再度放宽货币政策。在美国，周三投资者大多出脱部位，为感恩节作准备，周五交易亦将大致清淡，这导致周末前成交量相当低，汇市呈窄幅区间波动。

欧元兑美元跌0.2%至1.0605美元，周三曾跌一度至4月中以来最低水平1.0565美元，随后反弹。欧元兑日圆跌0.2%至130日圆，周三曾触及七个月低点129.77日圆，随后也反弹。

--欧元债市：欧元区短期利率降至纪录低点，因ECB或将推出两级存款利率

欧元区短期利率降至纪录低点，因市场将欧洲央行(ECB)有关两级存款利率的讨论解读为即将进一步降息的信号。期限为12月3日的欧元无担保之加权平均隔夜利率(EONIA)<0#ECBWATCH>跌至负0.28%，当天欧洲央行将举行会议。这反映出市场预期ECB可能将存款利率从目前的负0.20进一步最多调降至负0.35%。

--国际油市：布兰特原油与美国原油双双走低，市场交投清淡

布兰特原油与美国原油期货双双下跌，今日逢美国感恩节，交投清淡；此前数据显示，美国原油库存增幅小于预期，而且美国活跃钻机数量减少，这一度带动美国原油走高。0851 GMT，布兰特原油期货下跌0.41美元或0.89%，至每桶45.76美元。美国原油期货跌0.23美元或0.53%，至42.81美元。

--全球金市：金价接近六年低位，因美国数据加强升息预期

金价在近六年低位附近徘徊，因美元持于数月高位，且美国经济数据加强了市场对于美联储今年升息的预期。0853GMT时，现货金报每盎司1,071.53美元，周三下跌0.4%。上周金价跌至1,064.95美元，创2010年2月以来最低。美国期金报每盎司1,071.2美元。

--金属期市：镍价带动基本金属普涨，受减产预期提振

沪镍在减产预期提振下飙升近6%，推动基本金属全线上涨。本周初的跌势曾带动基本金属至数年低位。上海期镍1月合约收涨5.7%，报每吨70,800元人民币，此前曾上涨将近9%至盘中高点72,780元。0800 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期镍上涨1.8%至每吨9,070美元，脱离9,330美元的高位，但仍远高于本周所及的2003年以来最低位8,145。伦铜上涨2.3%至每吨4,655.50美元，期锌也上涨2.3%至1,614美元。沪铜上涨2.2%，收报每吨35,210元人民币。沪锌跳涨2.5%至13,175元。上海期铝涨4%至每吨10,215元人民币，LME期铝上涨1.5%至1,481.50美元。(完)