《路透晚报》--11月27日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本10月家庭支出下滑，尽管失业率触及20年最低

日本政府周五公布的数据显示，10月失业率触及20年最低，但当月家庭支出连续第二个月意外下降，凸显了首相安倍晋三在说服企业涨薪方面所面临的挑战。10月消费者物价指数(CPI)连续第三个月下滑，但扣除能源成本下降的影响，家庭支出有所增加。

10月失业率从9月的3.4%降至3.1%，创1995年以来的最低水平。

10月家庭支出较上年同期下滑2.4%，市场预计为增长0.1%，10月可支配收入下降0.3%。

10月扣除生鲜食品但包括石油成本在内的核心CPI较上年同期下降0.1%，符合市场预估中值。

另外，日本央行周五公布的新指标显示，剔除能源和生鲜食品价格影响后，10月消费者物价较上年同期上涨1.2%。

--日本首相安倍决定编制追加预算，以振兴经济

日本财务大臣麻生太郎表示，首相安倍晋三已指示内阁编制本财年追加预算，重点面向为缓解跨太平洋伙伴关系协定(TPP)对某些产业的冲击而采取的措施。“一方面要力争实现本财年将基础预算赤字减半的目标，同时也要编制将直接导致解决日本面临问题的措施。”

政府尚未决定追加预算的规模，但消息人士上月向路透表示，在不额外发债融资的情况下，将考虑追加预算超过3.1万亿日圆。

--英国消费者信心降至六个月低点，11月房价涨幅放缓

据两项调查报告，英国消费者信心已降至六个月低点，且服务业企业成长放缓。这显示英国经济成长进一步减弱。市场研究公司GfK表示，其月度消费者信心指数在11月降至正1，而分析师的预测是持平于10月的正2。英国工业联盟(CBI)公布的另一份报告显示，在截至11月的三个月，服务业业务量增长放缓。服务业占英国民营经济的四分之三以上。

全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)公布的调查显示，11月英国房价涨速放缓，近期英国房价屡屡创下纪录新高，该调查暗示楼市复苏涨势温和。Nationwide称，11月英国房价较前月上涨0.1%，10月为上涨0.5%。路透调查预估的增幅为0.5%。Nationwide表示，这是房价环比表现自6月以来最差的一次。11月房价同比上涨3.7%，涨幅低于10月的3.9%。

--韩国SK海力士称拒绝了清华紫光的合作提议

韩国芯片(晶片)制造商--SK海力士一名发言人表示，公司收到清华紫光提出的合作提议，但予以拒绝；其未提供更多细节。该发言人还拒绝就媒体报导置评，之前有报导称清华紫光提议收购该公司20%股权。清华紫光发言人称，公司对于媒体报导的提议并不知情。

--专访：惠誉称巴西和中东/非洲地区明年恐遭遇降评--主权评级主管

国际评级机构惠誉的主权评级主管麦克名(James McCormack)表示，新兴市场明年将面临新一波降评，其中巴西可能被降至垃圾级，而非洲/中东地区可能领到“负面展望”。麦克名接受路透访问时称，大宗商品价格低迷不振、全球经济增长表现平庸以及美国即将实施近10年来的首次升息，对发展中国家的评级构成威胁。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数小跌周线持平，技术指标显示市场超买

日本股市周五在窄幅交投中下跌，技术指标显示，市场处于超买状态，有可能进行修正。日经指数收盘小跌0.3%至19,883.94点，周线持平。美国和日本因假日休市的情况使得本周市场交投淡静。东证股价指数跌0.5%至1,594.45点，周线跌0.5%。

--中国股市：沪综指收挫5.5%创三个月最大日跌幅，受利空因素叠加打击

中国股市沪综指收市重挫5.5%，创逾三个月来单日最大跌幅。分析师称，近日消息面偏负面，证监会对部分券商立案调查是引发今日券商板块调整的导火索，对人气打击明显。加上新股发行重启及获利回吐压力渐增，对股指多重施压。沪综指收报3,436.30点，跌199.25点或5.48%；本周该指数累计下跌5.4%，亦创逾三个月来单周最大跌幅；今日上海A股成交4,631亿元人民币，上日成交4,256亿元。

--香港股市：追随内地股市的跌势，恒指创两个月来最大周线跌幅

港股市下跌，恒生指数创下两个月来最大周线跌幅，因中国内地股市的挫低引发该地区股市的普遍恐慌。恒生指数下跌1.9%，收报22,068.32点。该指数本周下跌3%，为9月末以来最大周线跌幅。恒生国企指数下跌2.5%，收报9,855.66点。

--汇市：感恩节过后美元走势受抑，欧元承压

美国感恩节假期过后，美元、欧元和日圆在清淡交投中守稳。0842GMT，美元指数小幅上涨至99.814，仍距周三所及八个半月高位100.170不远，本周迄今上涨约0.2%。美元兑日圆报122.38日圆，继11月18日触及三个月高点123.77日圆后仍处于盘整状态，目前高于本周低点122.26日圆。欧元兑美元勉力守在1.0600美元上方，0842GMT报1.0612，距离周三所创七个半月低点1.0565仍不远。

--欧元债市：公债收益率小幅下跌，受欧洲央行降息预期拖累

欧元区公债收益率(殖利率)继续小幅下跌，受对欧洲央行下周将推出激进货币宽松措施的预期拖累。对利率敏感的两年期德国公债收益率在本周创下的纪录低点负0.42%附近徘徊，暗示市场已消化预计欧洲央行将大幅调降已处于负0.2%的存款利率。10年期法国和德国公债收益率均下跌1.5个基点，至约一个月最低。10年期德国公债收益率报0.46%。

--国际油市：油价下跌，受中国数据、美元走强及供应过剩打击

原油期货下跌，本月跌幅超过8%，受令人失望的中国经济数据和供应过剩的担忧打击。美元走强也压低油价，不过美国感恩节假期过后，市场成交淡静。0858GMT，布兰特原油期货跌0.24美元，报每桶45.22美元。美国原油期货跌0.69美元，报每桶42.35美元。

--全球金市：金价跌向近六年最低位，或将连续第六周下挫

金价跌向近六年最低位，周线可能连续第六周收低，受累于美元上涨及美国下月升息预期。0831GMT，现货金跌至每盎司1,067.66美元，非常接近上周所及2010年2月以来最低点1,064.95美元。本周以来金价已累计下跌近1%。美国期金跌至每盎司1066.8美元，也将可能录得连续第六个周线跌幅。

--金属期市：伦敦期镍短线反弹后回落，中国镍产商讨论减产

伦敦期镍下挫3%，但镍及铜价周线仍可望收涨，结束数周连跌局面。近日因预期中国产商降低产量，期镍已有所大涨。0833GMT，LME期镍下跌3.2%至每吨8,900美元。但期镍仍站在周二触及的12年低点8,145美元上方，使得期镍在连跌五周后，本周有望录得逾2%的涨幅。LME期铜下跌0.29%，报每吨4,622.50美元，本周有望结束此前连续六周的下跌。(完)