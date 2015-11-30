《路透晚报》--11月30日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--IMF若将人民币纳入SDR，预示中国将减少冒险慎推重大改革

国际货币基金组织(IMF)周一料将把人民币加入其储备货币篮子，若成真，这将是逾30年来最大的一次调整。外界普遍预期，IMF将承认人民币是全球主要储备货币，与美元、欧元、日圆和英镑并列。

通过此举，IMF成员国将认可中国经济改革者的努力，并希望以此促动中国发生新的改变。但中国政策圈内部人士以及国际决策者认为，改革可能不会保持最近几个月那种迅猛的势头。

人民币兑美元即期汇率早盘小贬，美指走高则推动中间价继续刷新三个月低点。交易员称，尽管美指小幅走高，但在干预盘支撑下，离岸人民币早盘劲升近200点，一度推涨在岸汇价，但人民币贬值预期仍较强，令人民币小幅贬值。

--各国领导人力争在巴黎峰会上，就气候问题取得突破性进展

全球领导人将为阻止地球气温升高开始一项积极的尝试，互相敦促在两周的协商中找到共识，引导全球经济不再依赖化石燃料。他们带着承诺和很高的期待抵达巴黎，参加联合国气候变化谈判。经过数十年的艰难谈判，在六年前的哥本哈根峰会失败后，12月中旬似乎几乎肯定会达成某种形式、具有里程碑意义的协议。

--美联储将考虑一份建议，限制对“大到不能倒”银行的紧急贷款

美国联邦储备委员会(美联储/FED)将考虑一份建议，限制自己的紧急贷款权力，这是国会要求其做出的一项改变。美联储2008年做出有争议的决定，向美国国际集团(AIG、花旗集团等机构提供救助。建议中的一项规定将要求未来提供紧急贷款只能“面向全局”，用于解决较大的金融市场问题，而不能专门帮助个别金融企业。

--日本10月工业生产续升，或意味着经济复苏逐步好转

日本经济产业省公布的数据显示，10月工业生产较前月增长1.4%，分析师预估中值为增长1.9%。9月工业生产增长1.1%。经济产业省公布另一数据显示，10月零售销售较上年同期增长1.8%。市场预估中值为增长0.8%。

日本10月工业生产连续第二个月增长，表明随着出口下降趋势趋于平稳，制造业活动也逐步升温，对于日本经济从衰退中复苏的能力来说，这可能是一个好兆头。

--日本央行总裁黑田东彦不理会要求他们放慢脚步达成通胀目标的呼吁

日本央行总裁黑田东彦表示，为能迅速达成2%的通胀目标，央行在进一步宽松货币政策方面不会迟疑，不理会那些要求央行放慢脚步达成通胀目标的呼吁。他并表示，尽管货币政策并非直接针对汇率，但日本央行将会密切关注日圆走势，因为其对日本经济有重大影响。

--德国10月零售销售较前月下滑，但民间消费仍是支撑经济主力

德国10月零售销售意外较前月下滑，但较上年同期仍录得强劲增幅，这巩固了人们的预期，即民间消费在第四季将继续是推动德国经济增长的重要力量。德国联邦统计局称，继9月增长停滞后，10月实质零售销售较前月下滑0.4%，这低于路透调查预估的增加0.4%。10月零售销售较上年同期增长2.1%，不及路透调查预估的增长2.9%。今年1-10月，德国实质零售销售同比成长2.8%，为1994年以来的最强增幅。

[市场摘要]

--日本股市：受中国忧虑影响日经指数收低，但11月录得涨幅

日本股市周一下跌，因中国股市继续下滑，并且数据显示日本10月工业生产不及预期。日经指数收盘下滑0.7%至19,747.47点，但本月仍然录得3.5%的涨幅。东证股价指数跌0.9%至1,580.25点，除三类分项指数外，33类分项指数的其余指数均下滑。该指数11月总计上升1.4%。JPX-日经400指数跌1%至14,232.27点。

--中国股市：沪综指震荡小幅收升，60日均线附近暂获技术支撑

中国股市沪综指大幅震荡后小幅收升。分析师称，今日股指大幅波动，权重股有护盘迹象，地产及银行股的上涨对拉动指数贡献较大，大盘在60日均线处附近获得技术支撑开始反弹，部分资金有逢低入场的迹象。沪综指收报3,445.40点，涨9.10点或0.26%，本月该指数累计升1.9%，连续第二月上涨；今日上海A股成交3,853亿元人民币，上日成交4,631亿元。

--香港股市：小幅收低，但中国股市反弹舒缓市场紧张情绪

香港股市小幅下滑，但在中国股市震荡收升后，投资者紧张情绪有所缓解。恒生指数收跌0.3%至21,996.42点，恒生国企指数跌0.7%至9,790.64点。恒指本月累计跌2.8%。

--汇市：美元小幅上涨，欧元在欧洲央行政策会议前承压

美元兑一篮子货币小幅上涨，触及八个半月新高，欧洲央行本周推出进一步刺激措施的可能性令欧元处于守势。0848 GMT，美元指数上涨约0.16%至100.18，稍早曾触及100.23高点，接近3月创下的12年高点100.39。美元指数本月上涨逾3%，年内上扬近11%。

--欧元债市：欧元区公债收益率小涨，预计欧洲央行将推出激进宽松举措

欧元区公债收益率(殖利率)小幅上涨，市场认为欧洲央行本周推出激进宽松举措几乎是板上钉钉的事。欧元区的10年期公债收益率普遍上涨1-3个基点，10年期德债收益率上涨2.6个基点至0.48%，高于周五触及的一个月低点0.44%。

--国际油市：美元持坚拖累布兰特原油下跌，等待OPEC会议

布兰特原油期货下跌，在石油输出国组织(OPEC)本周晚些时候开会之前交易商保持谨慎，并且外界广泛预期美国即将升息，推动美元走强。0857 GMT，1月布兰特原油期货下跌0.19美元，报每桶44.67美元。美国原油期货跌0.16美元，报41.55美元。

--全球金市：金价或创两年半来最大单月跌幅，因预期美国今年将升息

金价延续跌势，朝着近六年最低水平下跌，并有可能录得两年半来最大单月跌幅，因预期美国今年将加息。0849GMT，现货金报每盎司1,056.9美元，盘中稍早曾跌至1,052.70美元，距离上周五所及2010年2月以来最低位1,052.46美元相去不远。

--金属期市：伦敦期铜和期镍仅微升，中国冶炼商减产计划影响有限

伦敦期铜和期镍仅录得温和涨幅，让交易员感到失望，他们原本押注中国生产商宣布的减产计划能够提振铜价上扬。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收复盘初失地，0850GMT持平于每吨4,573.00美元。(完)