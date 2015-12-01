《路透晚报》--12月1日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--亚洲制造业本已举步维艰，美国升息料如雪上加霜

11月亚洲多数国家的制造业活动恶化，中国制造业活动更是降至三年低点，决策者已经准备迎接美国本月稍晚的升息，这次升息料将给全球经济产生重大影响。企业调查显示，亚洲除日本以外，鲜有活力的迹象。内需和外需均表现疲软，迫使从中国到印尼的制造业者减产，降低售价，以及裁减更多岗位。

--英国央行计划要求银行业持有多达100亿英镑的额外资本

英国央行周二提出计划，称随着信贷周期进入一个更为正常的阶段，要求银行业持有多达100亿英镑的额外资本，但不会即刻付诸行动。央行称，英国的信贷状况已基本自金融危机中复苏，银行业开始更加自由地放贷，但央行同时警告称，资产价格容易受到利率急升和新兴市场风险的冲击。

--亚投行侯任行长：亚投行前几年每年预计放贷100-150亿美元

亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)候任行长金立群称，预计该机构在头五到六年每年放贷100-150亿美元。他并试图减轻有关该行将变成中国的工具的担忧。金立群称，该行将在2016年第二季开始运营。他称美元将是营运中使用的货币，但会考虑以其他货币融资的需求，包括人民币。

--日本11月制造业PMI终值为52.6，扩张速度为20个月来最快

调查数据终值显示，日本11月制造业活动扩张速度为20个月来最快，产出和新出口订单回升，表明经济即将改变衰退局面。11月经季调Markit/日经采购经理人指数(PMI)为52.6，略低于52.8的初值，但仍高于10月52.4的终值。这是该指数连续第七个月站在荣枯分水岭50上方。11月数据为2014年3月以来最高。

--澳洲央行维持利率不变，因出口给经济带来巨大提振

澳洲央行连续第七个月维持指标利率在2%不变，因数据显示出口给第三季经济带来了巨大的提振，帮助填补了企业投资疲弱造成的缺口。澳洲央行也再次指出，如果未来几个月的复苏迹象令人失望，则低通胀意味着央行有进一步调降指标利率的空间。但目前阶段，央行看来乐于维持现状不变。

--韩国11月出口表现好于预期，贸易顺差创新高；制造业PMI连续第九个月处50下方

韩国11月出口连续第11个月同比下降，但仍然好于预期。这增强了对于出口将在新的一年里增长的希望。11月贸易顺差大增至103.6亿美元，为纪录最大顺差。

韩国11月经季节调整日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI)仍为49.1，持平于前月。11月新出口订单分项指数从10月的49.1降至47.6，为今年6月以来最低。这显示韩国制造业活动连续第九个月处于萎缩状态，出口订单跌势加速。

--印度央行维持回购利率在6.75%不变，一如预期

印度央行宣布维持指标回购利率在6.75%不变，一如普遍预期。此前数据显示印度消费者通胀率升至四个月高位，同时新兴市场在为美国升息做准备。上周接受路透访查的45位分析师全部预计，印度央行将维持回购利率不变。印度央行今年已经累计降息125个基点，其中上次于9月底召开的会议降息50个基点，降息幅度超出预期。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高1.3%，三个多月来首次突破20,000点

日本股市日经指数周二反弹，突破20,000点大关，为三个多月来首次升破该点位，受弱势日圆和美国指数期货走高之助，无视中国制造业调查数据疲软消息。日经指数收盘涨1.3%，收报20,012.40点。这是该指数自8月20日以来首次收于20,000点上方。东证股价指数收盘涨1.4%至1,601.95点，33个分类指数几乎全部收涨，只有一个类股例外。JPX-日经400指数收盘涨1.4%至14,435.78点。

--中国股市：沪综指震荡小幅收升，打新高峰期致市场观望氛围浓厚

中国股市沪综指震荡小幅收升，地产、建材股板块表现突出。分析师称，今日迎来打新高峰期，新股集中申购给资金面带来短暂压力，加之近日股指波动较大，市场投资者多采取观望策略，成交量未现明显变化。沪综指收报3,456.31点，涨10.91点或0.32%，今日上海A股成交3,285亿元人民币，上日成交3,853亿元。

--香港股市：恒指收涨1.8%创近三周最大日涨幅，受人民币入篮提振

港股收盘上涨近2%，创近三周以来最大单日涨幅，因投资者对国际货币基金组织(IMF)同意将人民币纳入特别提款权货币篮子(SDR)的消息做出积极反应。恒生指数收盘涨1.8%至22,381.35点，恒生国企指数收涨1.6%至9,947.94点。

--汇市：美元从13年高点附近回落，欧元暂告回升

美元兑一篮子货币在逼近13年高点后回落，因交易员买回欧元；受欧洲央行推出激进宽松措施的预期拖累，欧元一直备受打压。0829 GMT，美元指数下跌0.17%至100.00。周一曾升至100.31，距3月份高点100.390仅一步之遥。若突破该水平，则有望升至2003年4月以来高点。

--欧元债市：公债收益率上涨，投资者在ECB政策会议前夕态度谨慎

欧元区公债收益率上涨，在周四欧洲央行(ECB)召开政策会议前，一些押注该行将进一步放松货币政策的投资者采取了谨慎态度。欧元区公债收益率大都走高1-3个基点。

--国际油市：原油价格小幅上涨，然OPEC会议前供应过剩疑虑犹存

原油价格上涨，因美元小幅下跌，但供应过剩担忧仍挥之不去，石油输出国组织(OPEC)料将在周五的会议上维持产量目标不变。0828GMT，美国原油涨0.19美元至每桶41.84美元。布兰特原油也上涨0.18美元至每桶44.79美元。

--全球金市：金价上涨近1%，受空头回补及美元下跌提振

金价上涨近1%，在近六年低点上方继续上涨，受空头回补及美元从数月高点回落提振。现货金升至每盎司1,074.34美元的盘中高点，随后回吐部分涨幅，0828GMT报每盎司1,071.00美元。周一上涨0.5%。

--金属期市：美元下跌推动铜价走高，但中国数据预示后市或下行

铜价持坚，但接下来料重启下行趋势，此前中国公布11月制造业活动放缓，凸显需求面压力。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收复盘初近1%的失地，0829 GMT跌0.17%至每吨4,578美元，上日为基本持平。铜价11月累计下滑10%，创下1月来最大月度跌幅。今年迄今则下跌近27%。(完)