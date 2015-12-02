《路透晚报》--12月2日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储主席叶伦本周公开活动谈话可能强化升息论据

在美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月15-16日会议之前，主席叶伦未来两天将出席一重要经济团体及国会联合委员会听证会，她在这两项公开活动的谈话，有可能强化美国升息的论据。市场已广泛预期12月升息，而美联储上次会议之后的一系列经济数据，并未为暂缓升息提供明确理由，在此氛围下，叶伦周三午后将在华盛顿经济俱乐部发表演讲。

--日本央行副总裁：新兴经济体若进一步放缓，央行将果断放松政策

日本央行副总裁岩田规久男称，若新兴经济体情况进一步恶化，损及日本整体通胀上行的趋势，央行准备放宽货币政策。岩田规久男对日本经济正在稳步复苏并朝央行2%通胀目标行进表示出信心，他认为消费者物价近期下滑的主要肇因是能源成本下降。

他另表示，日本通胀展望面临的风险上升程度，尚不需要立即扩大货币刺激计划。

--澳洲第三季经济成长加速，得益于出口和消费者支出

澳洲经济在上一季度加快成长脚步，出口激增且消费者支出稳健，抵销了企业投资锐减的大幅拖累，为预测央行不再降息更添依据。澳洲公布第三季国内生产总值(GDP)较前季成长0.9%，涨幅高于前一季的0.3%。第三季GDP较上年同期成长2.5%，优于2.4%的预估增幅，也领先于美国。

--消息人士称OPEC本周会议料很艰难，油价恐续跌

石油输出国组织(OPEC)代表和官员们表示，本周的会议将很艰难。需求前景不确定，而美联储升息可能进一步压低油价，OPEC成员国却在大幅提高产量。“这次会议将会很困难，”一位OPEC消息人士表示。他指的是周五的维也纳会议。OPEC内部人士和观察人士普遍预期，本次会议将维持原状，延续目前的产量政策。

--雅虎董事会将评估是否出售网路事业--报载

华尔街日报报导称，线上搜寻和广告公司雅虎董事会计划在周三至周五的会议上，评估是否要出售旗下网路业务。熟知此事的人士对华尔街日报表示，董事会料将讨论是推进剥离所持的价值逾300亿美元的阿里巴巴股权计划，还是为旗下核心网路资产寻找买主，或者这两者皆进行。

--日本夏普股价盘中大涨逾10%，此前有报导称INCJ考虑大举入股

夏普股价盘中大涨逾10%，此前日本读卖新闻报导称，国家支持的基金产业革新机构(INCJ)正考虑买入其多数股权。报导称，INCJ正考虑大举入股夏普，可能斥资约2,000亿日圆(16.3亿美元)；作为重组夏普计划的一部分，INCJ还可能寻求让夏普社长高桥兴三和其他高管辞职，作为收购夏普股份的条件。夏普股价收高3.17%至130日圆。

--扎克伯格夫妇计划捐出99%的Facebook持股用作慈善

社群网路业巨擘Facebook执行长马克·扎克伯格夫妇在写给他们新生女儿的信中表示，计划将其在Facebook目前价值约450亿美元持股的99%投入到一项新的慈善项目中。该慈善项目将聚焦于人类潜能和平等。

一台湾政府官员表示，Facebook正评估在台湾投资100亿台币(3亿美元)兴建首座亚太数据中心的可能性。Facebook称尚未就此做出决定。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数在淡静交投中小跌，景气循环类股遭抛售

日本股市日经指数周三在淡静交投中小幅收跌，在本周稍晚欧洲央行政策会议及美国就业数据等重大市场事件之前，投资者避免投资景气循环类股。日经指数收降0.4%至19,938.13点。东证股价指数走势震荡，收盘持平于1,602.26点。成交量温和，仅有18.9亿股换手，低于90天日均成交量23亿股。JPX-日经400指数跌0.1%至14,424.16点。

--中国股市：沪综指收升2.3%创一个月最大单日涨幅，金融、地产股领涨

中国股市沪综指收升2.3%，创一个月最大单日涨幅，并为连续第三日上涨，金融、地产板块领涨大盘。沪综指收报3,536.91点，涨80.60点或2.33%，此前最大单日涨幅为11月4日的4.31%；今日上海A股成交3,683亿元人民币，上日成交3,285亿元。

--香港股市：收高，受金融和地产类股上扬及中国股市大涨提振

香港股市走高，受金融和地产类股上涨以及中国大陆蓝筹股大幅反弹的提振。但恒指涨幅受限，因美国最新制造业数据引发对美国经济以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息速度的质疑。恒生指数收高0.4%至22,479.69点，恒生国企指数涨1.0%至10,050.36点。

--汇市：欧元在欧洲央行会议前表现脆弱，为美元带来支撑

欧元兑美元下滑，在略高于七个半月低位上方徘徊，因预期欧洲央行会议将进一步放松货币政策，长期投资者加大了对欧元的看空押注。欧元区11月通胀数据定于1000GMT公布，料将上升，但仍大大低于欧洲央行所设定的2%左右的目标，巩固欧洲央行会将利率推至更深负值区域的预期，令欧元人气承压。

0903GMT，美元指数小涨约0.13%至99.926，此前自周一所及八个半月高位100.310滑落，后者距离3月所及12年高点100.390仅一线之隔。欧元兑美元小跌0.13%至1.0617。

--欧元债市：公债收益率微升，投资人对欧洲央行利多措施预期降温

欧元区公债收益率(殖利率)升，投资人等待通胀数据公布，数据表现可能加深市场疑虑，怀疑欧洲央行或许不会完全符合预期，在本周宣布强力货币宽松措施。

10年期德国公债收益率上涨2个基点至0.48%，进一步远离上周末触及的一个月低点0.439%。两年期德债收益率微升到负0.42%，脱离周二低点负0.43%。

--国际油市：油价下跌，受美国原油库存上升及中国经济前景疲弱拖累

油价下跌，美国原油库存的意外增加拖累美国原油期货合约走低，而布兰特原油期货受到中国疲弱经济前景以及对石油输出国组织(OPEC)将维持高产的广泛预期拖累。0852 GMT，美国原油期货跌0.32美元至每桶41.53美元。布兰特原油期货跌0.27美元至每桶44.17美元。

--全球金市：金价守住涨幅但前景偏空，等待美国非农就业数据公布

金价守住此前两日的涨幅，因美国制造业数据疲弱引发美元下滑，激发空头回补。但是在美国即将升息的背景下，金价前景仍然看跌，所有目光都聚焦在本周稍晚的美国非农就业数据上。若就业报告表现强劲，则将进一步加大美联储本月晚些时候升息的可能性，削弱以美元计价黄金的吸引力。0853GMT，现货金小幅下滑至每盎司1,067.56美元，此前两个交易日累计上涨约1%。

--金属期市：需求看淡拖累伦敦期铜走低，但存在空头回补风险

伦敦期铜走跌，受最大铜消费市场--中国的经济成长疑虑挥之不去拖累。但交易商表示，中国铜冶炼商的减产承诺，令铜市存在出现一波回补空头大涨的可能性。0853GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.85%报每吨4,592.50美元，昨日涨1%。该合约在11月23日触及2009年以来最低的4,443.50美元。上海期交所期铜收盘持平报每吨35,020元人民币。(完)