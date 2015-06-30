《路透晚报》--6月30日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲央行执委承认目前看存在希腊退欧的可能性

欧洲央行(ECB)执委科尔表示，目前来看希腊有可能最终退出欧元区，即便这不是欧洲央行以及其他欧盟机构想要的结果。继希腊中断磋商并宣布7月5日举行公投后，这是欧央行高层最直接承认可能会发生希腊退出欧元区的一幕。他补充道，欧洲央行密切关注形势发展，若有必要将动用一切可用工具，甚至新手段。其并称，欧洲央行将维持对希腊银行业的支持，“直到另行通知”，并正不断评估形势。

法国财长萨潘表示，希腊的位置仍留在欧元区，但如果要退出，对其他国家也不会造成重大变故。不过，西班牙首相拉霍伊表示，如果希腊退出欧元区，可能会传递出一个讯息，也就是加入欧洲共同货币联盟是可逆的，其他国家有可能效法。

奥地利财长称正在努力将希腊拉回谈判桌，但“我并不十分乐观”。他称欧元稳定且强劲，并未特别受到希腊影响，预估不会出现溢出和蔓延效应。

--英国6月GfK消费者信心指数升至15年新高，民众消费意愿增强

调查显示，英国6月份消费者信心创逾15年来最高水平，购物者纷纷表示愿意消费。该数据进一步表明，英国经济虽然开年疲软，但现正加速增长。市场调查机构Gfk称，当前英国消费者信心创2000年1月以来最高水平。英国6月份消费者信心指数从5月份的正1升至正7，创一年来最大升幅。

--亚洲上半年除日本外并购交易创纪录，得益于李嘉诚的一连串并购

汤森路透公布的初步数据显示，今年上半年亚洲除日本外并购交易总额达到创纪录的6,400亿美元，受香港富豪李嘉诚一连串交易的推动。数据显示，李嘉诚控股的公司今年前六个月进行的并购交易总金额达1,037亿美元，至少占本地区全部并购交易额的16%。

高盛在承办并购案排行榜上名列首位，经手的交易案价值总计1,470亿美元，汇丰控股紧随其后。银行家表示，下半年可能会涌现大量消费零售类企业交易，且将有更多中资公司从美国股市退市。

--日本5月实质薪资再度下降，尽管就业市场趋紧

政府数据显示，日本5月经通胀调整后的实质薪资较上年同期下降，为连续第25个月下滑，尽管就业市场趋紧。5月失业率持稳在18年低点3.3%，职缺数量触及20年高位，反映了经济稳定复苏。但5月经通胀调整的实质薪资下降0.1%，4月修正后亦为下滑0.1%，表明消费者支出仍将维持疲弱。

--韩国央行称全球经济低迷对出口的冲击大过弱势日圆

韩国央行称，全球需求乏力对出口的打击大于弱势日圆，除汽车领域外，弱势日圆的影响很小。不过如果日本企业开始积极攫取市场份额，韩国出口商会面临下行压力。对于日圆贬值对本国出口商的影响，韩国央行报告持谨慎但不那么悲观的看法。但报告表示，如果日圆兑韩元汇率波动性上升，主要受到影响的将是中小型出口商，因为汇率会影响他们的获利。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数在谨慎氛围下反弹，索尼宣布融资计划后大跌

日本股市日经指数周二反弹，前一交易日录得今年以来第二大单日跌幅。不过市场仍因为希腊情势而保持谨慎。索尼在宣布融资计划后大跌8.3%至近三个月低位。日经指数收盘涨0.6%，至20,235.73点。东证股价指数涨0.3%，至1,630.40点。

--中国股市：沪综指震荡收升5.5%创逾六年最大单日涨幅，个股全面反弹

中国股市沪综指大幅震荡后逆转收升5.5%，创逾六年最大单日涨幅。分析师指出，在监管层连续出台救市举措安抚市场情绪、澄清民间配资规模之后，大盘午后在金融股带领下强势上涨，一转早盘颓势。

沪综指收报4,277.222点，大涨224.192点或5.53%，此前最大单日涨幅出现在2009年3月4日的6.12%。今日沪综指振幅高达10.61%，盘中最低探至3,847.86点。上证A股今日成交9,363亿元人民币，上日为9,000亿元。沪深300指数收报4,473点，涨6.71%。

--香港股市：恒生指数收高，但创2014年9月来最大月度降幅

香港股市逆转稍早跌势终场收高，受内地股市大幅反弹激励，但因希腊濒临债务违约导致全球风险胃纳疲弱，市场兴奋情绪受抑。恒生指数收高1.1%至26,250.03点。恒生国企指数涨2.3%至12,981.23点。恒生指数本月下跌4.3%，创2014年9月来最大月度降幅，但今年上半年仍累计上涨11.2%。

--汇市：欧元全线走弱，受月底资金流动和希腊问题拖累

欧元下滑，受月底资金流动压抑，在此同时，投资人作好心理准备，希腊违约几成定局，今日稍晚将不会偿还国际货币基金组织(IMF)的贷款，因而有可能退出欧元区。欧元/美元跌0.6%报1.1170美元，因对冲基金加快抛售速度。由于投资者仍然厌恶风险，日圆受到买盘支撑。美元兑日圆跌0.25%至122.22日圆，接近周一所及的五周低点122.11日圆。

--欧元债市：希腊脱欧忧虑推升收益率，意大利公债标售料测试市场情绪

意大利、西班牙和葡萄牙公债收益率上涨，因担忧希腊可能在周日公投后退出欧元区。意大利10年期公债收益率和西班牙10年期公债收益率均上涨7个基点，分别报2.44%和2.42%。葡萄牙公债收益率上涨8个基点至3.16%。德国10年期公债收益率下跌4个基点至0.75%，因投资者寻求买入高评级资产来避险。

--国际油市：油价持于三周低点下方，希腊国内银行关闭进入第二天

原油期货盘旋在三周低点下方，投资者等待希腊局势的发展，此前希腊银行关闭，促使投资者回避高风险资产，布兰特原油期货月线有可能连续第二个月收低。0838GMT时，布兰特原油期货涨0.36美元，报每桶62.37美元。该合约月线可能连续第二个月收低，6月下跌了近5.5%。美国原油期货涨0.05美元，报每桶58.38美元。该期约月线可能连续第三个月收低，累计跌幅约为3.5%。

--全球金市：金价下滑，因避险买盘温和且美元走强

金价下滑，尽管希腊或将在今日稍晚出现债务违约，黄金未能获得强劲的避险买盘；同时美元坚挺以及股市反弹也对金价施压。0840GMT，现货金跌至每盎司1,176.50美元，此前两日共上涨0.6%。6月金价料录得1%的跌幅。

--金属期市：LME期镍大跌8%，因上海期交所批准使用俄罗斯镍用于交割

伦敦金属交易所(LME)期镍大跌8%，触及六年低点；上海期货交易所期镍跌停，此前上交所扩大交割选项，引发投资者仓皇出逃。上海期货交易所周一批准俄罗斯诺里尔斯克镍业(Norilsk)的产品用于该交易所镍合约交割，此前市场担心国内生产商供应不足。

LME指标期镍一度触及每吨10,795美元，为2009年4月以来最低，随后扳回部分跌幅，0842GMT时下跌1.73%，至11,630美元。上海期交所期镍挫跌5%，触及跌停。(完)

(整理 艾茂林；审校 王兴亚)

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