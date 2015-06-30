《路透晚报》--6月30日

调查：日本企业认为安倍和特朗普都不希望日圆过度贬值
路透东京1月23日 - 路透调查显示，日本企业认为，无论是美国总统特朗普还是日本首相安倍晋三都不希望日圆大幅贬值，他们担心贬值会激发不为人乐见的政治影响。
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--欧洲央行执委承认目前看存在希腊退欧的可能性
欧洲央行(ECB)执委科尔表示，目前来看希腊有可能最终退出欧元区，即便这不是欧洲央行以及其他欧盟机构想要的结果。继希腊中断磋商并宣布7月5日举行公投后，这是欧央行高层最直接承认可能会发生希腊退出欧元区的一幕。他补充道，欧洲央行密切关注形势发展，若有必要将动用一切可用工具，甚至新手段。其并称，欧洲央行将维持对希腊银行业的支持，“直到另行通知”，并正不断评估形势。
法国财长萨潘表示，希腊的位置仍留在欧元区，但如果要退出，对其他国家也不会造成重大变故。不过，西班牙首相拉霍伊表示，如果希腊退出欧元区，可能会传递出一个讯息，也就是加入欧洲共同货币联盟是可逆的，其他国家有可能效法。
奥地利财长称正在努力将希腊拉回谈判桌，但“我并不十分乐观”。他称欧元稳定且强劲，并未特别受到希腊影响，预估不会出现溢出和蔓延效应。
--英国6月GfK消费者信心指数升至15年新高，民众消费意愿增强
调查显示，英国6月份消费者信心创逾15年来最高水平，购物者纷纷表示愿意消费。该数据进一步表明，英国经济虽然开年疲软，但现正加速增长。市场调查机构Gfk称，当前英国消费者信心创2000年1月以来最高水平。英国6月份消费者信心指数从5月份的正1升至正7，创一年来最大升幅。
--亚洲上半年除日本外并购交易创纪录，得益于李嘉诚的一连串并购
汤森路透公布的初步数据显示，今年上半年亚洲除日本外并购交易总额达到创纪录的6,400亿美元，受香港富豪李嘉诚一连串交易的推动。数据显示，李嘉诚控股的公司今年前六个月进行的并购交易总金额达1,037亿美元，至少占本地区全部并购交易额的16%。
高盛在承办并购案排行榜上名列首位，经手的交易案价值总计1,470亿美元，汇丰控股紧随其后。银行家表示，下半年可能会涌现大量消费零售类企业交易，且将有更多中资公司从美国股市退市。
--日本5月实质薪资再度下降，尽管就业市场趋紧
政府数据显示，日本5月经通胀调整后的实质薪资较上年同期下降，为连续第25个月下滑，尽管就业市场趋紧。5月失业率持稳在18年低点3.3%，职缺数量触及20年高位，反映了经济稳定复苏。但5月经通胀调整的实质薪资下降0.1%，4月修正后亦为下滑0.1%，表明消费者支出仍将维持疲弱。
--韩国央行称全球经济低迷对出口的冲击大过弱势日圆
韩国央行称，全球需求乏力对出口的打击大于弱势日圆，除汽车领域外，弱势日圆的影响很小。不过如果日本企业开始积极攫取市场份额，韩国出口商会面临下行压力。对于日圆贬值对本国出口商的影响，韩国央行报告持谨慎但不那么悲观的看法。但报告表示，如果日圆兑韩元汇率波动性上升，主要受到影响的将是中小型出口商，因为汇率会影响他们的获利。
[市场摘要]
--日本股市：日经指数在谨慎氛围下反弹，索尼宣布融资计划后大跌
日本股市日经指数周二反弹，前一交易日录得今年以来第二大单日跌幅。不过市场仍因为希腊情势而保持谨慎。索尼在宣布融资计划后大跌8.3%至近三个月低位。日经指数收盘涨0.6%，至20,235.73点。东证股价指数涨0.3%，至1,630.40点。
--中国股市：沪综指震荡收升5.5%创逾六年最大单日涨幅，个股全面反弹
中国股市沪综指大幅震荡后逆转收升5.5%，创逾六年最大单日涨幅。分析师指出，在监管层连续出台救市举措安抚市场情绪、澄清民间配资规模之后，大盘午后在金融股带领下强势上涨，一转早盘颓势。
沪综指收报4,277.222点，大涨224.192点或5.53%，此前最大单日涨幅出现在2009年3月4日的6.12%。今日沪综指振幅高达10.61%，盘中最低探至3,847.86点。上证A股今日成交9,363亿元人民币，上日为9,000亿元。沪深300指数收报4,473点，涨6.71%。
--香港股市：恒生指数收高，但创2014年9月来最大月度降幅
香港股市逆转稍早跌势终场收高，受内地股市大幅反弹激励，但因希腊濒临债务违约导致全球风险胃纳疲弱，市场兴奋情绪受抑。恒生指数收高1.1%至26,250.03点。恒生国企指数涨2.3%至12,981.23点。恒生指数本月下跌4.3%，创2014年9月来最大月度降幅，但今年上半年仍累计上涨11.2%。
--汇市：欧元全线走弱，受月底资金流动和希腊问题拖累
欧元下滑，受月底资金流动压抑，在此同时，投资人作好心理准备，希腊违约几成定局，今日稍晚将不会偿还国际货币基金组织(IMF)的贷款，因而有可能退出欧元区。欧元/美元跌0.6%报1.1170美元，因对冲基金加快抛售速度。由于投资者仍然厌恶风险，日圆受到买盘支撑。美元兑日圆跌0.25%至122.22日圆，接近周一所及的五周低点122.11日圆。
--欧元债市：希腊脱欧忧虑推升收益率，意大利公债标售料测试市场情绪
意大利、西班牙和葡萄牙公债收益率上涨，因担忧希腊可能在周日公投后退出欧元区。意大利10年期公债收益率和西班牙10年期公债收益率均上涨7个基点，分别报2.44%和2.42%。葡萄牙公债收益率上涨8个基点至3.16%。德国10年期公债收益率下跌4个基点至0.75%，因投资者寻求买入高评级资产来避险。
--国际油市：油价持于三周低点下方，希腊国内银行关闭进入第二天
原油期货盘旋在三周低点下方，投资者等待希腊局势的发展，此前希腊银行关闭，促使投资者回避高风险资产，布兰特原油期货月线有可能连续第二个月收低。0838GMT时，布兰特原油期货涨0.36美元，报每桶62.37美元。该合约月线可能连续第二个月收低，6月下跌了近5.5%。美国原油期货涨0.05美元，报每桶58.38美元。该期约月线可能连续第三个月收低，累计跌幅约为3.5%。
--全球金市：金价下滑，因避险买盘温和且美元走强
金价下滑，尽管希腊或将在今日稍晚出现债务违约，黄金未能获得强劲的避险买盘；同时美元坚挺以及股市反弹也对金价施压。0840GMT，现货金跌至每盎司1,176.50美元，此前两日共上涨0.6%。6月金价料录得1%的跌幅。
--金属期市：LME期镍大跌8%，因上海期交所批准使用俄罗斯镍用于交割
伦敦金属交易所(LME)期镍大跌8%，触及六年低点；上海期货交易所期镍跌停，此前上交所扩大交割选项，引发投资者仓皇出逃。上海期货交易所周一批准俄罗斯诺里尔斯克镍业(Norilsk)的产品用于该交易所镍合约交割，此前市场担心国内生产商供应不足。
LME指标期镍一度触及每吨10,795美元，为2009年4月以来最低，随后扳回部分跌幅，0842GMT时下跌1.73%，至11,630美元。上海期交所期镍挫跌5%，触及跌停。(完)
(整理 艾茂林；审校 王兴亚)
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路透东京1月23日 - 路透调查显示，日本企业认为，无论是美国总统特朗普还是日本首相安倍晋三都不希望日圆大幅贬值，他们担心贬值会激发不为人乐见的政治影响。
新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。特朗普宣誓就职后不久，白宫发布声明称，美国还将“对付那些违反贸易协议并损及美国工人的国家”。声明还说，在贸易上“强硬且公平的协议”能够促进美国经济增长，并把数百万就业岗位带回美国。这个策略首先要退出TPP，确保任何新的贸易协议都符合美国工人的利益。”
路透首尔1月23日 - 三星电子计划于周一公布盖乐世Note7手机自燃原因，这家全球最大智能手机制造商在推出下一代高端机种之前，正努力争取消费者重拾信赖。