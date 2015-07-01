《路透晚报》--7月1日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--希腊寻求欧元集团和ECB助其渡过难关；欧元区财长稍后再次开会

在对国际货币基金组织(IMF)违约以及国际救助资金遭冻结之后，希腊周三呼吁欧元区伙伴和欧洲央行帮助保持该国不至破产。希腊将向欧元集团财长们提出新的建议，要求达成一项两年期贷款协议和一项债务重组，此前该国暗示左派总理齐普拉斯或许愿意取消对救助条款的公投。

法国财长萨潘表示，法国仍然寻求在周日希腊公投前能够达成协议。意大利财长帕多安称，欧元区财长仍愿意与希腊就债务问题达成协议。欧元集团发言人称欧元区财长将在周三1530 GMT举行电话会议讨论希腊问题。

--欧元区6月制造业增长仍疲弱，希腊危机令整个区域承压

调查显示，欧元区6月制造业增速略微提高，但仍然疲软，因围绕希腊债务谈判的不确定性影响到整个欧洲。希腊退欧相关担忧令Markit欧元区制造业采购经理人指数(PMI)终值受抑，该指数从5月份的52.2小幅升至52.5，创14个月最高，与担忧情绪加重之前发布的初值数据一致。德法两个欧元区最大经济体增长乏力，也将限制制造业的进一步扩张。

德国制造业成长脚步在6月加速，新订单涌入且工厂产量上升。Markit德国6月制造业PMI升至51.9，为连续第七个月高于荣枯线50。

法国6月制造业活动出现2014年4月来首次扩张，进一步显示法国经济在经历数年停滞后正在复苏。6月制造业PMI升至50.7，14个月来首次高于荣枯分界线。

英国制造业增速在6月意外降至逾两年来最低，主要因英镑走强，来自欧洲的出口需求不振。6月制造业PMI跌至51.4，为2013年4月以来最低，5月PMI下修至51.9。

--日本央行短观调查显示第二季企业信心改善，资本支出计划强劲

日本央行短观调查报告显示，该国大型制造业者的信心在第二季意外改善，并预计将进一步增强。6月大型制造业景气判断指数上升3个点至正15，这是三个季度来首次改善，并且是2014年3月以来最高。服务业信心也连续三个季度改善，显示民间消费终于摆脱去年消费税上调后的颓势。

另外一项民间调查显示，尽管出口需求强劲回升，但日本6月制造业活动基本没有扩张，加重了对日本第二季经济活动大幅放缓的担忧。Nikkei/Markit日本6月制造业PMI终值为50.1，初值为49.9。

--美国圣路易斯联储总裁称9月升息仍然“很有可能”

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，美联储准备在今年升息，9月仍然“可能”，尽管希腊债务违约导致市场益发动荡和焦虑。布拉德还表示，在希腊债务违约后，欧洲央行的购债计划仍将让波动性维持在低位；他并称希腊违约将促使投资者青睐安全资产，从而令美国经济受益。

--调查：全球投资者6月投资组合中现金配比增至五年多最高

在希腊违约及美国近10年来的首次加息双双迫近之际，因为担心市场波动，全球投资者在6月的投资组合中将现金配比增至五年多以来的最高水平。路透月度调查发现，在全球平衡型投资组合中，平均现金建议配比较5月上升近1个百分点至7.3%，至少是2010年2月以来的最高水平。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数因央行短观调查而收涨，但希腊情势抑制升幅

日本股市周三收涨，此前日本央行短观调查显示大型企业计划增加资本支出，增幅为10年来最大，但由于投资人仍忌惮希腊情势，使得大盘升幅受限。日经指数涨0.5%，至20,329.32点。东证股价指数涨0.4%，至1,636.41点。

--中国股市：沪综指收挫5.2%，大幅波动后投资者信心羸弱

中国股市沪综指收跌5.2%，将上日反弹幅度尽数抹去。虽然目前政策层面暖风频吹，但指数经历大幅波动后投资者信心脆弱，部分资金主动离场，配资盘继续降杠杆。后市存在再次触底的可能。

沪综指收报4,053.70点，跌223.52点或5.23%，日内振幅仍高达6.4%，盘中最低探至4,043.37点。上证A股今日成交8,335亿元人民币，上日为9,363亿元。沪深300指数收报4,253.02点，跌4.92%。

--香港股市适逢假期休市。

--汇市：欧元下挫，希腊债务问题继续发酵

欧元再次下滑，此前希腊成为首个对IMF贷款违约的发达国家，而且一连串经济数据可能只能令投资者注意力从让希腊留在欧元区的最后努力上短暂转移。0844GMT，欧元/美元报1.1105美元，处于4月以来大区间的中间。欧元兑日圆报136.20，周二下挫近1%。

--欧元债市：意大利及西班牙公债收益率下跌，观望新一轮希腊谈判

意大利及西班牙公债收益率(殖利率)小跌，投资人持续审慎预期欧洲将达成协议，让希腊继续留在欧元区。欧元区财长预定今日稍晚举行会议。意大利和西班牙10年期公债收益率下滑1个基点，分别报2.29%和2.26%。

德国10年期公债收益率下滑0.6基点至0.77%，稍后将进行五年期公债标售，围绕希腊的不确定性料将刺激德债买需。

--国际油市：油价跌逾1%，因希腊违约且产油量飙升

油价跌逾1%，因希腊成为第一个对IMF贷款违约的发达经济体，而且美国和石油输出国组织(OPEC)产油量均触及纪录新高。0848GMT，近月布兰特原油期货报在每桶62.90美元，下跌0.69美元。美国原油期货跌0.86美元，报每桶58.61美元。

--全球金市：金价走势挣扎，因希腊危机推高美元却未带来强劲避险买盘

金价在近四周低位附近挣扎，因希腊未能按时偿还IMF贷款，推升了美元。希腊债务危机未能带来强劲的避险买盘，金市投资者仍担心，在更多强劲经济数据发布后，美国会在今年稍晚升息。0850GMT，现货金小涨至每盎司1,173.25美元，基本维持住周二0.7%的跌幅。

--金属期市：伦敦期铜和期镍下跌，中国PMI数据略逊于预期

伦铜小幅下跌，因中国制造业PMI略低于预期；期镍继上日跌至六年低点后再度下滑。0852GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜扳回跌幅微涨0.07%，至每吨5,769美元，仍未远离上月所及近5,640美元的三个月低位；上海期交所期铜则下跌0.6%，至每吨41,970元人民币。LME期镍微涨0.04%，至每吨11,985美元，盘中跌幅一度达到1%。(完)

(整理 艾茂林; 审校 王兴亚)

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