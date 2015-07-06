《路透晚报》--7月6日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--希腊风暴冲击欧亚股市挫跌，希腊公债收益率跳升

欧洲亚洲股市及欧元周一大跌，此前希腊投票反对撙节举措，在欧元区的前途岌岌可危，加剧欧元区全面爆发危机的风险。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下挫逾2%。欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数触及五个月低点，0830GMT时下跌1.65%。希腊10年期公债收益率跳升2.5个百分点，至17.37%。

--希腊财长宣布辞职，债务协议似乎尚有一丝曙光

希腊民众周末公投拒绝了救助条款后，希腊口无遮拦的财政部长瓦鲁法基斯周一辞职，暗示左派总理齐普拉斯决心与欧洲领导人在最后一刻达成妥协，为希腊续留欧元区扫清了一个主要障碍。而一位希腊政府高层官员称，希腊首席援助协商代表察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)接任财长呼声最高。

--德国5月工业订单下降0.2%，降幅小于市场预估

德国5月工业订单降幅小于预期，因外国需求温和增长，削弱了本国订单减少的影响。数据显示，5月订单下降0.2%，路透调查预计为下降0.4%。德国经济部表示，德国制造业经济活动正在略微加速。

--日本央行维持对地区经济的乐观评估

日本央行在地区经济季度报告中维持乐观评估不变，称拜产出回升和就业市场趋紧所赐，地区经济正在复苏，并上调了对北海道的经济评估，其余八个地区的看法则维持不变。日本央行表示，各地区经济均见复苏或温和复苏，反映了国内外需求逐步改善。

--澳洲6月TD-MI通胀指标仍温和，央行必要时仍有降息空间

澳洲一项民间通胀指标显示，6月通胀依然迟滞，稳居官方目标下方，提供央行必要时仍有再次在今年降息的空间。澳洲6月TD-MI通胀指标较前月上升0.1%，5月为升0.3%。6月较上年同期上升1.5%，远低于澳洲央行2-3%目标区间底部。

[市场摘要]

--日本股市：希腊公投结果掼压日经指数收跌2.1%，东证股价指数触七周低位

日本股市日经指数周一下跌，因受希腊危机影响。日经指数收跌2.1%，至20,112.12点。东证股价指数盘中一度跌至1,614.80点，为5月底以来最低。收盘跌1.9%，至1,620.36点。

--中国股市：沪综指震荡收升2.4%，蓝筹股护盘拉抬股指但中小盘个股普跌

中国股市沪综指震荡收升2.4%，尾盘出现连续拉升。沪综指收报3,775.912点，涨88.997点或2.41%。今日沪综指振幅高达8.74%，盘中最低探至3,653.04点。上证A股今日成交9,386亿元人民币，上日为6,435亿元。沪深300指数收报3,998.54点，涨2.90%。分析师指出，虽然监管层周末连续出台护盘托底的重磅利好促大盘高开，但传统做法可能没有对症下药，因此仅有大盘蓝筹上涨而中小个股普跌的情况，预计大盘继续维持弱势震荡格局。

--香港股市：恒生指数收挫3.2%创三年来最大单日跌幅，受希腊危机担忧拖累

香港指标股指收于三个月最低，录得三年最大单日跌幅，因投资者担心，希腊债务危机可能会恶化。恒生指数跌3.2%至25,236.28点，为2012年5月16日以来最大跌幅。恒生国企指数跌3.0%，至12,231.43点。

--汇市：欧元缩减跌幅，尽管希腊公投反对进一步撙节

希腊民众投票反对援助条款后，对于希腊在欧元区的地位及欧元整体性的问题，外汇市场暂时保留评断，因而支撑欧元跌幅不到0.5%。日圆全线走强，受避险买盘提振。欧元在亚洲交易时段一开始曾跌穿1.10美元，不过迅速反弹，一定程度上受希腊财长瓦鲁法基斯辞职的扶助。0852GMT，欧元/美元报1.1060，跌幅0.47%。欧元/日圆跌0.64%，至135.56日圆。

--欧元债市：意西葡三国公债收益率跳涨，因希腊民众投票反对援助条款

意大利、西班牙和葡萄牙债券收益率上扬逾10个基点，此前希腊民众投票反对欧盟提议的撙节举措，这可能令希腊走上退出欧元区的路。西班牙和意大利10年期公债收益率均上涨11个基点，分别至2.35%和2.38%。由于投资者纷纷买入避险资产，德国10年期公债收益率跌6个基点至0.74%。

--国际油市：油价重挫，受希腊公投与中国股市疑虑拖累

油价大跌，此前希腊公投拒绝债权人的纾困条件，中国政府推出紧急措施，防止股市全面崩盘，导致在全球供应过剩的情况下，需求成长疲弱的忧虑加剧。0850GMT，布兰特原油跌1.76%，报每桶59.26美元，美国原油跌逾3.9%报54.7美元。

--全球金市：金价回吐希腊问题引发的涨势，因美元强劲

金价回吐早前涨幅，由于美国升息的前景，美元强劲的影响盖过希腊危机引发的避险需求。0848GMT时，现货金微跌至每盎司1,164.85美元，早前曾最多跳涨0.6%。

--金属期市：伦铜跌至2月以来最低，受中国、希腊担忧拖累

伦铜触及四个多月最低，因围绕中国和欧元区经济健康状况的担忧加重。LME三个月期铜跌至2月3日以来最低，报每吨5,520美元，0844GMT时下跌3.3%，报5,569美元。上海期货交易所期铜收跌3.7%，报每吨40,730元人民币，单日跌幅为1月以来最大。(完)

(整理 蔡美珍；审校 艾茂林)

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