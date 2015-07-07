《路透晚报》--7月7日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--中国股灾拖累亚股憔悴，欧洲股债观望希腊危机峰会

在希腊危机尚未化解之际，中国股市再度下跌，打击投资者信心，拖累多数亚股走低。0828GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌约0.7%。欧元区希腊危机峰会召开前，欧洲股市及债市持稳观望。欧元区蓝筹股指数小涨约0.13%。

--希腊迎来留在欧元区的最后机会，现金告罄命悬一线

周二希腊迎来留在欧元区的最后一次机会，在今日1600GMT召开的布鲁塞尔紧急峰会，希腊总理齐普拉斯递交了提议，必须说服欧元区其它18个国家的领导人就新贷款迅速启动谈判。希腊报纸媒体指出，齐普拉斯提案的基础是6月底欧盟执委会主席贾克提出的构想，然后略加修改，与希腊政府上周提出的最后计划应该相去不远。

--德国5月工业生产持平前月，消费及资本财增加抵消建筑业不振

德国5月工业生产呈现停滞，消费及资本财产出增加，协助抵销建筑业疲软情势。德国5月工业生产持平于前月；市场预期为成长0.1%。经济部表示，工业生产维持上升趋势，工业部门看来正在走强。消费财产出较前月成长1.3%，资本财产出成长0.4%。建筑业产出则萎缩0.5%。

--三星电子第二季获利初估低于预期，供应瓶颈限制手机销量

韩国科技巨头三星电子4-6月当季营业利润不及预期，压制了外界对该公司迅速恢复强劲增长的期望。此前供应紧张问题令该公司最新款智能手机的推出受到困扰。这家全球主要智能手机厂商在提交给监管机构的文件中表示，第二季营业利润初估较上年同期下降4%，至6.9万亿韩元(61.3亿美元)。此前汤森路透I/B/E/S访问的39名分析师平均预期为7.2万亿韩元。三星电子表示，该季营收初估为48万亿韩元。

--澳洲央行维持利率不变，仍倾向让澳元进一步贬值

澳洲央行维持利率在纪录低点不变，央行强调了澳元走低的必要性，即便澳元兑美元刚刚触及六年低点。央行总裁史蒂文斯重申，未来公布的数据将“知会”央行当前的利率水平是否最有效。澳洲央行政策评估没有意外之处，让澳元维持在狭幅区间内交投。

--韩国企划财政部长官称2015年经济增长受MERS疫情影响

韩国企划财政部长官崔炅焕表示，若非近来的中东呼吸综合征(MERS)疫情，今年经济增长本该比2014年好，当前希腊债务危机对韩国经济的冲击将有限，但韩国不太可能再实现像过去那样强劲的经济成长。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收涨1.3%，低接买盘进场提振但中国疑虑限制涨势

日经指数周二反弹收涨，受前日因希腊疑虑大跌后的低接买盘进场提振，不过中国救市努力的不确定性制约了日股涨势。日经指数收盘上扬1.3%，报20,376.59点。东证股价指数上涨1%，收报1,637.23点。

--中国股市：沪综指收跌1.3%，两市逾1,700只个股跌停惟银行板块逆势上涨

中国股市沪综指收跌1.3%，两市再现千股跌停。分析师表示，在中小盘股继续被迫降杠杆的情况下，只拉银行及中字头蓝筹股护盘的做法作用不大。沪综指收报3,727.125点，跌48.79点或1.29%。上证A股今日成交7,738亿元人民币，上日为9,386亿元。

--香港股市：恒指收低1%，受中国股市挫跌及希腊危机影响

香港股市下跌，受大陆股市挫跌拖累；对希腊危机或将加剧的担忧令全球市场偏空，也对港股构成利空。恒生指数跌1.0%，报24,975.31点；恒生国企指数跌3.3%，报11,827.30点。

--汇市：欧元下跌，焦点转向讨论希腊问题的欧元区峰会

欧元兑美元及英镑下跌，因德国10年期公债收益率(殖利率)走低。欧洲央行提高了希腊银行担保品减计水平，加重希腊银行业将很快耗尽现金及希腊问题将蔓延至其他南欧国家的担忧。0852GMT，欧元兑美元跌0.82%至1.09660美元，跌破周一低位1.0969。欧元兑英镑跌0.56%至0.7068英镑。

--欧元债市：欧元区公债收益率下降，希腊问题会议前市场气氛缓和

欧元区公债收益率全线下滑，投资者似乎较为冷静，观望今日稍晚欧元区希腊危机峰会。0847GMT，指标德国10年期公债收益率下跌5个基点至0.72%。

--国际油市：油价继上日骤跌后企稳，但前景依然疲软

原油价格企稳，上日创下今年最大跌幅之一，受希腊拒绝纾困条件及中国股市暴跌打击。0842GMT，近月美国原油期货报每桶53.12美元，上涨逾1%。周一油价惨跌近8%，至4月以来的低位。布兰特原油期货上涨0.79美元，至每桶57.33美元。上交易日挫跌逾6%。

--全球金市：金价跌破1,170美元，希腊债务危机未能带来避险买盘

金价下跌，市场在等待欧元区峰会的消息，看希腊债务危机是否能有所进展。不过黄金空仓增多凸显市场人气偏空。0837GMT，现货金跌至每盎司1,166.7美元。

--金属期市：伦敦期铜跌至五个月低位，受中国股市及希腊情势拖累

伦敦期铜跌至五个月低位，市场愈发看坏中国短期情势，且静观希腊债务危机接下来的发展。0838GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌1.82%至每吨5,488美元，创2月2日来最低，延续上日重挫2.9%的跌幅。(完)

(整理 蔡美珍；审校 王颖)

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