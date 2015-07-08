《路透晚报》--7月8日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--中国股市重挫拖累亚洲市场，避险货币日圆受提振

亚洲股市周三下挫至一年半低点，避险货币日圆反弹，因中国股市继续暴跌，动摇了投资者原本就受到希腊债务危机困扰的信心。0838GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌逾3.4%。欧洲股市主要指数盘初持稳。

--希腊本周将提出要求纾困的具体提案

希腊总理齐普拉斯周三表示，必须让希腊的公共债务具备可持续性，将在未来两三天内提出详细的具体提案，希腊财政部否认一家报纸的报导，该报称该国准备在7月底发行第二货币用于支付国内养老金和薪资。

--欧洲央行将讨论向希腊银行业提供紧急资助--消息

据一位消息人士透露，欧洲央行(ECB)管理委员会的决策者周三将讨论向希腊银行业提供进一步紧急流动性援助的事宜。欧洲央行管委诺亚表示，为了帮助希腊，ECB已将对自己的规则解读做到“最大化”，如果没有达成协议的可能，ECB将不得不切断流动性。

--纽约时报：微软计划再次大规模裁员，涉及硬件等部门

纽约时报报导称，全球最大的软件公司美国微软计划最快周三宣布新一轮裁员，公司正试图进一步削减成本。该报导引述消息称，裁员预计将影响微软硬件部门，和从诺基亚收购的智能手机业务。

--英国6月房价较前月跳升1.7%，涨幅大于预期

抵押贷款机构Halifax数据显示，英国6月房价较前月涨幅远大于预期，较上年同期的涨幅则是创逾一年半来最大。6月房价较5月上涨1.7%，截至6月的三个月房价较上年同期上涨9.6%。

--法国央行下修第二季经济成长预估至0.2%

法国央行第二季经济成长的预估下修至0.2%，公布的调查显示工业及服务业前景有好有坏。上次在6月8日的预估为第二季经济将成长0.3%。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数重挫3.1%创逾一年最大跌幅，受中国股灾连累

日本股市日经指数周三挫跌，创逾一年最大跌幅，市场担心中国股市跌跌不休，恐冲击中国经济，损及有中国业务的日本企业。日经指数挫跌3.1%，跌至七周低点19,737.64点，为去年3月以来最大单日跌幅。东证股价指数跌3.3%，创约一年半最大跌幅。

--中国股市：沪综指收跌5.9%，救市策略调整但仍难以恢复市场信心

中国股市沪综指收跌5.9%，创业板指数则翻红微升。分析师表示，今日国家队资金调整救市策略，对于拢聚人气并吸引观望资金入市起到一定作用，但仍难恢复市场信心。沪综指 收报3,507.192点，跌219.93点或5.9%。上证A股今日成交6,990亿元人民币，上日为7,738亿元；创业板收涨0.51%至2,364.05点。

--香港股市：恒指重挫5.8%，创2008年10月以来最大单日跌幅

香港股市创下2008年10月以来最大单日跌幅，受内地股市再次暴跌以及偏空的海外市场拖累。市场对希腊能否达成救助协议浮现新的疑虑。恒生指数重挫5.8%，收报23,516.56，为1月以来最低收位。国企指数跌6.1%，收报11,107.30点，为12月以来最低收盘位；跌幅为2011年9月以来最大。

--汇市：日圆升至六周高点，因中国股市暴跌削弱风险偏好

日圆兑美元升至六周高点，中国股市难以摆脱跌势，令本已受到希腊债务危机打击的投资者寻求避险。日圆兑美元上涨0.9%至121.45，为5月底以来最高。大宗商品货币全线下跌，澳元触及六年低位。另外，原油价格下滑导致挪威克朗也跌至六个月低位。

--欧元债市：大宗商品引发的德债收益率跌势放缓，希腊协议仍有望达成

大宗商品下跌引发的德国公债收益率(殖利率)跌势有所放缓，因希腊和欧盟有望在周日的最后期限前达成协议，这抑制了德国公债的需求。0852GMT，德国10年期公债收益率下滑1个基点至0.63%。

--国际油市：中国股灾加剧导致油价下跌，交易员预计油价将进一步走低

原油期货再度下跌，尽管预计美国库存下降，但对希腊债务危机和中国股市暴跌的担忧盖过了这一预期，交易员预计油价将进一步下跌。0846GMT，布兰特近月原油期货跌0.67美元，至每桶56.18美元。美国原油期货跌0.60美元，至每桶51.73美元。

--全球金市：现货金陷于四个月低点附近，避险买盘缺席

现货金延续跌势，在3月以来低点交投，黄金作为避险资产的吸引力受创，无视于希腊债务危机及中国股灾等利好因素。其他贵金属受金价表现影响，亦纷纷大跌。0847GMT，现货金跌至每盎司1,152.2美元，盘中一度跌至每盎司1,146.75美元，为3月18日以来最低。现货银跌近2%，交投于2014年12月以来最低点附近。现货铂金(白金)大跌至2009年初以来最低。

--金属期市：伦敦和上海期铜刷新六年低位，中国相关担忧情绪加重

伦敦和上海期铜双双刷新六年低位，因中国股市挫跌波及其他市场，并引发对中国政府可能已无法掌控经济增长的担忧。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜一度下滑至每吨5,240美元，为2009年7月以来最低；0850GMT已反弹至平盘上方，报5,376.5美元。(完)

(整理 蔡美珍；审校 王颖)

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