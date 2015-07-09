《路透晚报》--7月9日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--中国股市止跌帮助亚股上涨，避险日圆脱离高位

亚洲股市周四转跌为升，中国股市止跌反弹，创逾六年最大单日涨幅，避险货币日圆兑美元则略微脱离高点。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨逾1%。欧洲股市盘初上扬，矿业股领涨，受金属价格及中国股市大涨激励，另外投资人亦看好希腊终将达成债务协议。

--希腊能源部长预计政府与债权人达成协议，改革方案料增至120亿欧元

希腊能源部长拉法赞尼斯周四称，他预计“很快”能与债权人达成援助协议，但他反对第三轮救助包含严厉的撙节措施条款，因为那会扼杀经济增长。

希腊日报Kathimerini报导称，希腊正在酝酿覆盖未来两年的120亿欧元(133.3亿美元)改革方案，以对本国经济在经历数月艰难债务谈判后重陷衰退做出补偿。这一规模要高于此前的计划。

意大利财经日报Il Sole 24 Ore周三版报导，欧洲央行(ECB)总裁德拉吉对挽救希腊免于破产的可能性表示怀疑，并称他认为俄罗斯不会救助希腊。

--日本5月核心机械订单意外连增三月，提振资本支出和经济前景

日本5月核心机械订单意外连续第三个月增加，总额触及七年高位，为企业支出稳步增长增添新证据。数据显示，5月核心机械订单较前月增长0.6%，超过分析师预估中值的减少5.0%。内阁府称，核心订单价值增至2008年6月以来最高。

--韩国央行调降经济增长预估，维持利率不变

韩国央行下调经济增长预测，将2015年经济增长率预估从3.1%下调至2.8%，但维持利率在纪录低位不变，谨慎暗示经济仍受消费和出口疲弱的问题困扰。韩国央行货币政策委员会(MPC)一致表决通过维持基础利率在1.50%不变，符合外界普遍预期。经济分析师称，央行总裁的谨慎评论，以及下调今明两年经济增长预测，似乎为必要时继续降息留路。

--德国5月出口创今年以来最大按月增幅，贸易顺差创纪录高位

德国5月出口创今年最大按月增幅，贸易顺差创纪录高位，加深市场预期德国第二季经济成长将较为强劲。德国5月经季节调整出口较前月增长1.7%，进口较前月增长0.4%。贸易顺差扩大至228亿欧元，为1991年开始统计以来最高。分析师原预估出口下滑0.8%，进口成长0.9%。

--澳洲6月就业数据意外稳健

澳洲6月就业人口连续第二个月增加，一反市场预期的减少，显示就业市场复苏。澳洲统计局公布，6月就业人口增加7,300人，市场预估为减少5,000人，失业率微升至6.0%，但仍低于市场预估的6.1%。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收复早盘失地，受中国股市止跌提振

日股周四收盘上涨，脱离三个月低点，市场交投震荡；在中国政府限制做空后，中国股市止住了跌势。日经指数收盘涨0.6%至19,855.50点，早盘一度下跌3.2%至19,855.50点。东证股价指数收跌0.2%，报1,579.89点。成交量37亿股，创下去年11月以来最大量。

--中国股市：沪综指收升5.8%创逾六年最大单日涨幅，多头全面反击逾千股涨停

中国股市沪综指收升5.8%，创逾六年最大单日涨幅。分析师表示，各部委联合发力救市累计效应终发挥作用，多头全面反击逾千股涨停。沪综指收报3,709.330点，涨202.14点或5.76%，此前最大单日涨幅为2009年3月4日的6.12%。上证A股今日成交6,701亿元人民币；创业板收涨3.03%至2,435.75点。

--香港股市：恒指跳涨收高3.7%，因内地股市反弹

香港股市跳涨，终止连跌四日之势，因中国内地股市在一系列政府救市措施支撑下反弹。恒生指数涨3.7%，收报24,392.79点，创4月8日以来最大单日涨幅。恒生国企指数攀升3.1%，至11,446.37点，创4月13日以来最大涨幅。

--汇市：中国股市反弹令日圆脱离四周高点

日圆回吐本周录得的部分涨幅，而澳元大涨，因近期大跌的中国股市显示出企稳迹象。日圆兑美元在周四欧洲市场仅下跌0.5%。0847GMT，美元/日圆涨0.59%，至121.39，周三曾大跌1.5%，创12月以来最大单日跌幅。欧元/日圆报134.06，自周三创下的六周低位133.315反弹。

--欧元债市：意西葡公债收益率下跌，市场看好希腊有望达成协议

意大利、西班牙和葡萄牙公债收益率(殖利率)下跌，因投资者押注希腊和国际债权人将最终达成救助协议。不过，市场交投依然谨慎。意大利及葡萄牙10年期公债收益率下跌2-3个基点，分别报2.21%及3.02%。西班牙10年债收益率跌1个基点，至2.24%。德国10年期公债收益率上升1.5个基点，至0.69%。

--国际油市：油价回升，因中国股市反弹和日德经济数据强劲

油价反弹，因日本和德国经济数据强劲，而且中国股市在政府采取新的救市举措后反弹。0840GMT，近月美国原油期货上涨0.63美元至每桶52.28美元。布兰特原油期货上涨约0.67美元至57.72美元。

--全球金市：现货金弹离四个月低点，FED会议记录拖累美元走软

现货金升至四个月低点上方，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录公布后，美元走软。会议记录显示，美联储需要见到更多美国经济趋强迹象，才会升息。0841GMT，现货金涨至每盎司1,163.51美元。

--金属期市：空头回补助伦铜上涨，受中国股市企稳提振

伦敦金属交易所(LME)期铜在震荡交投中上涨，延续了由空头回补提振的从上日所及六年低点的反弹，因为中国股市出现企稳迹象，缓解了跌势蔓延的担忧。0839GMT，LME三个月期铜攀升0.4%，至每吨5,542美元。(完)

(整理 蔡美珍；审校 王颖)

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