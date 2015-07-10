《路透晚报》--7月10日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--中国股市满血复活提振亚股上涨，希腊协议期望助力欧元上扬

亚洲股市和欧元周五上涨，投资者受到中国股市强势复苏的激励。此前希腊提交了新的改革方案，令人寄望周末的欧洲领导人峰会达成协议。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数扩大涨幅，上扬1.2%，但周线仍可能跌逾3%，因中国股市经历了惨烈修正。英国富时100指数开高0.8%，德国DAX指数涨1.5%。欧元兑美元涨0.8%至1.1126，兑日圆大涨1.3%至135.63。

--希腊议会即将就是否支持新方案进行表决，周末峰会引人瞩目

希腊总理齐普拉斯宣布周五在议会举行临时投票，寻求议会支持一系列“优先行动”。希腊政府将通过这些行动向债权人表白其希望达成救助协议的意愿，从而确保获得首批拨款。执政党左翼激进联盟党(Syriza)两位高层人物周五早间表达乐观看法，认为新方案将得到议会支持。债权人尚未就希腊最新提议作出评论。周日峰会之前，欧元区19个成员国的财长周六将召开会议，决定是否支持启动与希腊之间的第三轮救助计划谈判。

--IEA月报：供应过剩料将导致油价进一步下跌

国际能源署(IEA)发布月报称，供应大量过剩可能进一步压低油价，市场再平衡进程可能持续至2016年稍晚时候。IEA称，由于全球石油市场无法消化目前生产的大量原油，“必须做出改变”。“石油市场在2015年第二季度严重供应过剩，目前情况依然如此，”与此同时，全球原油需求增长正在放缓。IEA将今年全球原油需求增长预估小幅下调至139万桶/日，并称预计2016年需求增长将放缓至每日120万桶。

--日本6月国内企业物价指数同比下降2.4%，逊于市场预估

日本央行公布数据显示，6月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期下降2.4%。市场预估中值为下降2.3%。5月时较上年同期下降2.2%。整体最终商品物价较上年同期升1.4%。

--中国中信集团与伦交所洽谈收购罗素投资

据多位知情人士透露，中国中信集团有限公司正在与伦敦证券交易所集团洽谈收购罗素投资(Russell Investments)，估计成交价在18亿美元左右。若最终成功并购罗素投资，中信集团可藉此进军美国市场。上述消息人士称，洽商还在进行当中，也可能谈不成。由于未获准对媒体发表讲话，消息人士要求匿名。

--独家：中粮集团准备增持荷兰谷物贸易商Nidera股权

消息人士对路透表示，中国中粮集团准备增持荷兰谷物贸易商Nidera的股权，这将有助于中粮集团转变成一家全球性农业贸易商。中粮集团于去年2月收购了51%的Nidera股权。两位消息人士透露，中粮目前正在谈判增持后者至少15%的股权。

[市场摘要]

--日本股市：受迅销拖累小幅收跌，但中国股市涨势帮助遏制跌幅

日本股市日经指数周五小跌，受权重股迅销大幅下挫的拖累。该公司因发布当前季度低迷国内销售前景而下跌。不过，中国股市连续第二日上涨帮助遏制了大盘跌幅。日经指数收盘下跌0.4%至19,779.83点。本周日经指数累计下跌3.7%，创下去年10月来最大单周跌幅。东证股价指数表现较佳，上涨0.2%至1,583.55点。

--中国股市：沪综指收升4.5%继续报复性反弹，本周涨逾5%终结连三周跌势

中国股市沪综指收升4.5%，延续报复性反弹，本周涨逾5%终结连三周跌势。分析师表示，鉴于沪深两市再现逾千股涨停，及中证500期指四张合约仍封涨停，期指领跌-现货跟跌的负反馈循环已被打破；但大跌后情绪修复需较长时间，且沪综指已连破多个重要支撑位，在量能有效放大前预计大盘短线反复震荡以夯实底部。

沪综指收报3,877.803点，大涨168.473点或4.54%；本周累计上涨5.2%。上证A股今日成交6,775亿元人民币，上日为6,701亿元；创业板指数收涨4.11%。沪深300指数收报4,106.56点，涨5.36。

--香港股市：连续第二日反弹，因中国政府救市措施开始显现效果

香港股市连续第二个交易日飙升，令本周跌幅收窄，追随中国股市反弹之势，因中国政府一系列救市举措开始显现效果，刹住股市急跌。恒生指数收盘涨2.1%，至24,901.28点，但本周仍下跌4.5%，创3月中旬以来最大周线跌幅。恒生国企指数涨3.6%，为4月13日以来最大单日涨幅，收盘报11,858.55点，但本周仍下跌近6%，为2012年5月以来最大周线跌幅。

--汇市：希腊问题进展迹象提振欧元，风险偏好升温打击日圆和瑞郎

欧元全线上涨，兑日圆上涨逾1%，因市场乐观地认为，希腊争取新资金并留在欧元区的努力取得一些进展。日圆和瑞郎均下跌，由于中国股市继续反弹，高风险资产的需求回升。欧元兑日圆涨1.3%，至135.60，欧元兑美元涨0.7%，至1.1115，因希腊政府周四向欧元区债权人提交一份改革方案。欧元兑瑞郎和兑英镑各上涨0.5%。

--欧元债市：南欧国家公债收益率下跌，受希腊提交改革方案影响

意大利、西班牙和葡萄牙公债收益率(殖利率)最高下跌20个基点，此前希腊向欧元区债权人递交了一揽子改革方案，为获得资金及避免破产做出最后努力。意大利10年期公债和西班牙10年期公债收益率各下跌14个基点，至2.03%。葡萄牙10年期公债收益率下滑22个基点至2.71%。德国10年期公债收益率涨8个基点至0.81%，因市场对低收益高评级资产的兴趣下降。

--国际油市：油价上涨，受中国股市反弹及希腊危机解决的希望激励

油价上涨，因希腊债务危机浮现出解决的希望，而且中国股市强劲反弹。不过中国汽车销量下滑打压了指标油价。0855GMT，近月美国原油期货涨0.26美元至每桶53.04美元，不过本周至今累计下跌近6%。近月布兰特原油期货涨0.28美元至每桶58.89美元，周线下跌逾1%。

--全球金市：现货金脱离四个月低点，希腊问题进展迹象带动欧元上涨

现货金上涨，进一步脱离四个月低点，希腊获取最新救助的努力出现进展迹象，带动欧元上涨。不过主要消费国中国和印度的实货需求低迷限制了涨幅，印度的金价仍较全球指标金价有贴水。0857GMT，现货金报每盎司1,162.15美元；周线仍小幅下跌。美国8月期金涨0.2%，至每盎司1,161.8美元。

--金属期市：伦铜周线料收低，受全球经济忧虑打压

伦敦期铜在震荡交投中下滑，周线料收低，尽管希腊与债权人达成协议的希望上升，且中国股市反弹，但围绕全球经济的忧虑犹存。0859GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌1.3%至每吨5,557美元。期铜价格本周或下跌逾3%，周三曾跌至六年低点每吨5,240美元。上海期交所主力期铜早盘上涨2.5%以上，但涨幅随后收窄，收盘涨0.8%至每吨40,360元人民币(6,501美元)，该合约本周亦曾触及六年低点。(完)

(整理 艾茂林；审校 王颖)

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