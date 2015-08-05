《路透晚报》--8月5日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧元区PMI调查显示7月企业活动扩张速度超预期

调查显示，欧元区7月底企业活动扩张速度加快，各企业已大致将希腊债务危机置之脑后，表明欧元区经济稳步复苏。Markit报告称，欧元区7月综合采购经理人指数(PMI)终值为53.9，高于初值53.7。Markit指出，综合PMI反映出欧元区第三季经济料成长0.4%。

Markit德国7月综合PMI持稳于53.7，德国民间部门7月商业活动持续增长，因新订单加速流入，这是欧洲最大经济体第三季开局态势良好的迹象。

法国7月服务业和制造业活动放缓至三个月低点，Markit综合PMI降至51.5，因新订单下滑。

--美国司法部调查德银数十亿美元涉嫌洗钱交易

据熟悉情况的消息人士告知路透，美国司法部正在就德意志银行代表俄罗斯客户进行的数十亿美元交易展开调查。该消息人士称，美国司法部官员要求德银提供相关交易的信息，因为这些交易涉及到美元的使用。德银拒绝置评。

--NIESR下调英国第三季GDP增速预估，预计2016年2月升息

英国国家经济社会研究院(NIESR)下调增长预测，称英国第三季经济看来将放缓。NIESR称，截至9月当季国内生产总值(GDP)或将增长0.4%，5月时预期为增长0.8%。 但NIESR表示，英国今年经济将成长2.5%，持平于5月时的预估。NIESR分析师Simon Kirby表示，“鉴于英国产出缺口正在闭合而且货币政策委员会具有前瞻性，我们预计将会在2016年2月第一次升息。”

--制药商Shire拟出价300亿美元收购生物医学企业Baxalta

在伦敦上市的制药商Shire表示，寻求以300亿美元收购上个月自Baxter International分拆的Baxalta，以打造罕见疾病专业治疗领域的全球领先企业。上月私下洽购遭Baxalta回绝后，Shire转为公开竞购。Baxalta周二拒绝了Shire的收购提议，发表声明称，Shire的主动报价严重低估了公司的价值。

--独家：印度拟强制糖厂出口过剩供给，料将加大全球价格压力

消息人士透露，印度可能推出政策，强制糖厂出口以百万吨计算的过剩供给，以支撑国内价格。此举可能平息农户的愤怒，但会加剧全球市场的供应过剩。两名政府消息人士称，最终决定取决于总理莫迪。这个建议可能意味着糖厂要亏本销售，当前的全球糖市场供应严重过剩，价格跌至六年半低点。

企业财报：

> 迪士尼季度获利上升，但营收逊于预期拖累股价盘后下滑

> 荷兰国际集团银行部门季度基本净利大增21%，因存贷款劲增

[市场摘要]

--日本股市：良好业绩提振日经指数反弹，然日本迅销下跌

日本股市日经指数温和收高，强劲财报提振建筑及地产股，但由于市场担心全球经济增长放缓，丰田汽车及其他景气循环类股逆市走低。指标日经指数收涨0.5%至20,614.06点，盘中一度上涨1%，触及两周高点20,715.48点。东证股价指数涨0.4%至1,665.85点，成交量超过3万亿(兆)日圆(241.2亿美元)，为近一个月以来最高。

--中国股市：沪综指震荡收跌1.6%，短线反弹后引发获利及套牢盘双重卖压

中国股市沪综指震荡收跌1.6%。分析师指出，前日大盘出现大幅反弹后，今日引发获利及套牢盘双重卖压，投资者情绪仍偏谨慎，且量能无法有效放大对大盘走势形成明显制约，预计后市仍以震荡整理走势为主。

沪综指收报3,694.57点，跌61.97点或1.65%，上证A股今日成交4,832亿元人民币，上日为4,632.5亿元。

--香港股市：收高，消费类股引领涨势

香港股市略收高，未理会内地股市的疲势。恒生指数收高0.4%，报24,514.16点，恒生国企指数上涨0.5%，报11,125.84点。消费景气类股上涨1.9%，引领涨势，消费性非景气循环类股以及能源股紧随其后。恒生指数成份股总成交量为11亿股。

--汇市：美元指数创三个半月高位，美联储一官员表态支持加息

美元指数触及三个半月高位，此前美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示支持9月升息。美元指数上涨0.1%，至98.096，亚洲盘曾触及98.218高点，为4月底以来最高。欧元/美元因而触及两周低位1.0847美元，美国短期公债收益率上扬，利差走势有利美元，更添美元吸引力。澳元兑美元下跌0.4%至0.7350，周二则是上涨1.3%至两周高点0.7428。

--欧元债市：德债收益率上涨，美联储官员讲话重燃9月升息期望

德国公债收益率(殖利率)上升，此前美联储官员发表的言论重燃美联储将在9月加息的期望。德国10年期公债收益率涨3个基点，至0.66%，从周二触及的两个月低点反弹。欧元区其他评级较高公债收益率亦上涨3个基点。西班牙和意大利公债收益率微幅下跌，分别报1.86%和1.77%。

--国际油市：布兰特原油涨向51美元，等待美国库存数据出炉

指标布兰特原油期货涨至关键支撑位50美元上方，自数月低点的反弹进入第二天，投资者等待美国原油库存数据以评估供应状况。0828GMT，9月布兰特原油期货上涨0.32美元至每桶50.28美元，9月美国原油期货上升0.28美元至46.02美元。

--全球金市：金价在五年半低点附近徘徊，FED官员讲话推动美元走强

金价跌向五年半新低，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位官员谈话支持美联储最早下个月升息的预期，推动美元走强。0829GMT，现货金报每盎司1,084.96美元。美国12月期金下滑0.6%至每盎司1,084.10美元。

--金属期市：伦铜回落，因美元走强且中国需求前景疲软

伦铜回落，跌向六年低位，因美联储或在9月升息的预期升温，推高美元，并且市场看空中国的铜需求。 0831GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.6%至每吨5,203.50美元，但离周一触及的六年低点5,142美元不远，上日收盘几无变动。上海期交所期铜回吐稍早涨幅，收盘上涨不到0.5%至每吨38,120元人民币(6,140美元)。(完)

(整理 于春红; 审校 艾茂林)

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