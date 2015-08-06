《路透晚报》--8月6日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--英国央行在利率问题上或显分歧，升息预期料升温

英国央行周四可能公布，该行决策者在利率问题上存在分歧，从而令有关该行将进行近10年来首次加息的预期升温。

尽管英国通胀水平位于零，但在该行九位利率决策委员中至少有两位可能已经认为，在经济经历了两年的强劲增长后，加息时间已至，该为英国经济断奶了。但如果英国央行内部分歧程度超过预期，那么可能令情况更为复杂，英国央行总裁卡尼似乎并不那么急于加息。

--澳洲7月就业人口大增，失业率虽上升但主因求职者增加

澳洲统计局公布的数据显示，澳洲7月就业人口大幅增加3.85万人，远远超过分析师预估的增加1万人，但7月失业率意外上升至6.3%，创六个月新高，尽管就业人口增加数接近预估增数的四倍。数据的分化难以指明澳洲能否再度降息。

--德国6月工业订单月增2.0%远高于预期，外部需求大增

德国6月工业订单增幅远高于预期，主要拜海外需求强劲之赐，这意味着欧洲最大经济体的工业产出可望在未来数月扩增。德国经济部公布，6月工业订单较前月增加2.0%，市场预期为增0.2%。5月工业订单修正为较前月下滑0.3%，前值为下降0.2%。

--马来西亚确认，留尼汪岛发现的机翼碎片属于马航MH370

马来西亚当局表示，上周被冲上印度洋岛屿的机翼碎片确为马航航班MH370残骸，确认自该航班去年失联以来首次发现其踪迹。

这一发现是证明该航班在海中坠毁的第一个直接证据，给航空史上一个最大的未解之谜的第一章划上句号；但239名遇难者的家属仍未能获得有关事件原因的线索。

--日本高官：TPP新一轮谈判日期未定；药品是关键议题

日本一位高级官员表示，对于跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)新一轮谈判的日期尚未达成共识，此前谈判各方未能解决汽车、奶制品和新一代药品等议题存在的分歧。

“我们希望在本月结束前举行会议，”该日本高官对路透说，由于该问题很敏感，他拒绝署名。但他补充称，“我们一直寻求确定日期，但这需要取得共识，现在尚未就会议日期达成共识。”

--渣打上半年业绩不佳，力拓上半年基本获利骤降43%

英国渣打上半年税前利润锐减44%，因在印度以及对大宗商品企业贷款的损失大幅增加，至关重要的亚洲市场成长也放慢。渣打决定将派息减半，并称如有必要准备增资，首席行政总裁温拓思(Bill Winters)也拿出振兴方案。

全球矿企力拓上半年基本获利较上年同期骤降43%至29亿美元，受金属价格疲软拖累。力拓执行长沃尔什(Sam Walsh)称，鉴于上半年公司所面临的艰难经营环境，这一业绩是“强劲的”。该公司铁矿石业务部门上半年基本获利同比锐减55%至20.99亿美元。

[市场摘要]

--日本股市：受日圆走软扶助收涨，但因中国股市下跌而缩减涨幅

日本股市周四上涨，因日圆兑美元跌至两个月低点。不过日股抹去早盘大多数涨幅，因中国股市下跌，且在周五的美国非农就业报告出炉前市场情绪谨慎。

日经指数涨0.2%至20,644.44点，盘中稍早触及7月21日以来最高位20,817.48点。东证股价指数(Topix)涨0.5%至1,673.58点，JPX-日经400指数升0.5%至15,112.80点。

--中国股市：沪综指震荡收跌，量能大幅萎缩市场观望情绪浓厚

中国股市沪综指震荡收跌。分析师指出，今日大盘受再融资发审会重开影响低开后反复震荡，成交额明显萎缩，虽然新能源汽车相关板块走势活跃，但总体看市场观望情绪极其浓厚，资金入市谨慎，预计在量能有效放大之前，大盘将继续维持震荡整理。

沪综指收报3,661.539点，跌33.034点或0.89%。上证A股今日成交3,571亿元人民币，创近五个月新低，前成交额低位为3月11日的3,268亿，上日为4,832亿元。沪深300指数收报3,831.85点，跌0.91%。

--香港股市：收盘下滑，期待从更多数据中找寻交投方向

香港股市收盘下滑，尾随中国内地市场疲势，一些投资者仍期待从即将公布的经济数据中寻找方向，且尽管政府支持内地市场，但人们仍心存谨慎。恒生指数下滑0.6%，报24,375.28点，为7月27日以来最低收位。恒生国企指数.HSCE下滑0.3%，报11,093.27点。

--汇市：新西兰元反弹而瑞郎下跌，关注英国“超级星期四”动向

欧洲时段早盘，新西兰元是波动最大的主要币种，自六年低点回升了0.5%。今日逢“超级星期四”，因英国央行要公布一系列数据。

本周美国经济发出了不一的信号，美元因此回到过去一个月区间的中段，第三次未能突破1.08美元的水平，较上日微跌0.1%，至1.0910美元。

--欧元债市：收益率企稳，昨日受英美利率动向影响骤升

欧元区债券收益率(殖利率)企稳，上日则是跳升，因市场顾虑美联储以及英国央行将进行近10年来首次加息。一些超出预期的美国数据支持了美联储将在9月、而非12月加息的观点，但多数投资者依然预期是12月份。周五待公布的非农就业报告或成美联储是否将于近期升息的关键。

10年期德债收益率持平，报0.74%，周三上涨15个基点，主要受亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特的讲话推动。洛克哈特表示，除非美国经济“严重恶化”，他才不会投票支持9月升息。

--国际油市：油价徘徊在数月低位，布兰特原油低于50美元

油价徘徊在数月低位附近，布兰特原油交投于50美元以下，因投资者担心随着夏季需求高峰期结束，美国汽油库存上升，从而抛售原油期货。美国汽油库存升幅高于预期，盖过了原油库存降幅大于预期的影响，推动油价隔夜跌至数月低位。

0855GMT，9月布兰特原油期货小涨0.08美元，至49.67美元。9月美国原油期货跌0.19美元，至44.96美元。

--全球金市：金价难脱离五年半低位，美国数据巩固美联储加息预期

金价难以脱离五年半低位，此前美国出炉更加乐观的经济数据，提高了美联储最早下个月升息的预期。美国服务业活动升温，数据创近10年高位，表明经济动力强劲，提升了美联储今年进行2006年来首次加息的可能性。

0856GMT时，现货金报每盎司1,084.91美元。

--金属期市：伦敦期铜受中国数据激励小涨，期铝由六年低点回升

伦敦期铜上日下跌后周四小升，期铝由六年低位回升，因中国数据利好支撑人气，但美元走强抑制涨势。0855GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.44%，至每吨5,200.5美元。上海期交所期铜收低0.2%，至每吨38,050元人民币(6,128.50美元)。(完)

(整理 张明钧; 审校 艾茂林)

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