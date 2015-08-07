《路透晚报》--8月7日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行维持刺激政策及乐观经济评估，尽管Q2经济或萎缩

日本央行维持大规模刺激政策不变，并维持对经济的乐观评估。这暗示其相信即便没有额外的货币宽松，通胀也会达到2%的目标水准。日本央行一如外界预期，重申其承诺，将继续通过购买政府公债和风险资产以每年80万亿日圆(6,410亿美元)的速度增加基础货币。

日本央行总裁黑田东彦发出警告称，若油价持续下滑，要实现2%通胀目标的时间恐怕要推后。不过他强调道，央行将不会再次扩大刺激规模，除非油价疲势久拖不决，令企业不敢提价并遏制通胀全面上升。

--澳洲央行下调经济增长前景预估，称就业市场更加正面

澳洲央行在季报中下调了对2016年的经济评估，以反映人口增长放缓，并称今年两次降息举措仍在发挥效用，暗示仍将采取观望态度。该央行称，一旦美联储今年开始收紧货币政策，澳元进一步下跌的“可能性不小”。但是，澳洲央行这次删除了之前有关澳元进一步下跌是可能且有必要的措辞。澳洲央行维持今年增长目标于2.5%，但将2016年增长目标从2.75-3.75%调降至2.5-3.5%。央行并预期到2017年底前增长可缓步加速至3.0-4.5%。

--德国6月出口和工业生产双降，经济复苏之路不平

德国6月出口降幅超预期，工业生产亦下降，以疲弱之姿结束了还算强劲的第二季，德国经济的复苏显得不是很顺利。德国联邦统计局数据显示，经季节调整后出口较前月下降1.0%，进口下降0.5%。贸易顺差扩大至创纪录的240亿欧元(261.9亿美元)。6月工业生产下降1.4%，逊于接受路透调查的分析师的预期中值，该预期中值为增长0.3%。

--德国财政部倾向支持给予希腊过渡贷款

德国南德日报报导称，德国财政部倾向支持给予希腊一笔过渡贷款，让希腊与债权人有充份时间谈判一套完整的第三轮纾困。希腊正在与欧盟及IMF进行谈判，争取高达860亿欧元的新贷款。希腊8月20日需付给欧洲央行一笔35亿欧元债款，若未取得纾困协议，希腊将需要过渡融资。

--英国央行副总裁布罗德班特认为没有升息的急迫性

英国央行副总裁布罗德班特表示，他认为没有加息的迫切需要，因英国经济的通胀压力尚未升高。另外他称，“显然有些地方一次性的房价涨势相当高，但我认为英国整体而言还不用大为紧张。”

[市场摘要]

--日本股市：日经小幅收涨等待美国就业数据，获利报喜激励东丽上扬

日本股市日经指数周五小幅收扬，投资人买进获利稳健个股，如东丽及软银，扳回稍早受获利了结卖压拖累的跌幅。日经指数收涨0.3%，至20,724.56，全周共涨0.7%。东证股指数今日上涨0.3%，至1,679.19，全周上涨1.2%。

--中国股市：沪综指反弹收升2.3%，存量资金增仓个股普涨

中国股市沪综指反弹收升2.3%。分析师指出，今日大盘小幅高开震荡上行，蓝筹和中小成长股共涨，但成交额水平未见明显放大，总体看市场观望情绪仍较浓厚，资金入市谨慎，预计大盘继续维持横向波动走势。

沪综指收报3,744.205点，涨82.666点或2.26%，本周累计上涨2.2%。上证A股今日成交4,448亿元人民币，上日为3,571亿元。沪深300指数收报3,906.94点，涨1.96%。

--香港股市：收涨，因中国内地股市有望逐渐企稳

香港股市收涨，因市场认为，中国内地股市正在企稳，但在美国就业数据公布前，港股涨幅有限。该数据可能促使美联储从下月开始升息。内地股市自6月中以来已累计下跌25%。恒生指数收涨0.7%至24,552.47点，为7月31日以来最高收位。本周累计下跌0.3%，为连续第三周周线下跌。恒生国企指数收涨1.2%，至11,227.94点，单日涨幅为7月以来最高。该指数本周上涨0.9%，自6月12日以来首次周线上涨。恒指成分股的总成交量为11亿股。

--汇市：美元在美国非农就业数据公布前持稳，英镑下滑

主要外汇市场走稳，美元陷于3月以来交投区间的中段，本周因对美国利率的预期而走势动荡。今日的主要事件是1230GMT将公布的美国非农就业数据。交易员表示，若7月非农就业岗位增幅接近预估的22.3万个，则将激励市场押注美联储将在几个月之内升息，进而带动美元兑欧元趋向1.0850美元。美元兑欧元小跌0.1%至1.0935美元，但美元指数持稳在97.791。英镑兑美元进一步下跌0.1%，兑欧元下跌0.25%。

--欧元债市：疲软数据拖累德国公债收益率下降，美国就业数据受关注

德国公债收益率(殖利率)下降，此前公布的德国出口和工业生产数据双双出人意料下降，令人质疑德国经济的复苏力道。德国10年期公债收益率跌1个基点至0.71%，仍稳稳处于本周交投区间0.64%-0.76%内。其他欧元区公债收益率下跌0.5-1个基点不等。

--国际油市：原油期货上涨，投资者等待美国非农就业报告

原油期货上涨，上日曾创数月低位，投资者静待今日稍晚公布的美国非农就业报告以及周末公布的中国贸易数据。0850GMT，美国原油上涨0.40美元，报每桶45.06美元，该合约将迎来六周连跌，是11月至1月连跌七周之后持续最久连续下跌。美国原油本周累计下跌4.9%。布兰特原油上涨0.39美元，报每桶49.91，上日触及六个月低点。布兰特原油本周下跌约4.7%，为3月以来最大单周跌幅。

--全球金市：金价或连七周下跌创1999年来最长连跌期，关注美就业数据

金价持稳于五年半低点附近，本周可能连续第七周录得跌幅，从而创下1999年以来最长连跌时期。美国今日稍晚公布非农就业数据，此数据或将决定美联储加息时机。0848GMT，现货金报每盎司1,091.66美元。美国12月期金上涨0.1%，至每盎司1,091.20美元。现货铂金和钯金仍持于多年低点附近。铂金报每盎司948.25美元，连跌第五周。钯金报599.00美元。现货银报每盎司14.75美元。

--金属期市：铜铝价格徘徊在六年低位附近，或现周线下跌

伦敦金属交易所铜价和铝价周五逼近2009年来最低，有可能再度出现周线下跌，需求疲软打压铜价，而铝价则受市场供过于求拖累。0852GMT，三个月期铝跌0.31%，至每吨1,587.50美元；周四探低至1,576美元，为2009年7月来最低。本周已累计跌1.9%。三个月期铜跌0.73%，至每吨5,147.00美元，接近周一低点5,142美元，该水平也为六年低位。上海期货交易所主力10月期铜合约下跌0.3%，至每吨38,020元人民币。上海期交所期铝跌0.7%至每吨11,985元人民币。(完)

(整理 于春红; 审校 艾茂林)

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