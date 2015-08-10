《路透晚报》--8月10日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本7月消费者信心大幅恶化，跌落至六个月低点

一项政府调查显示，日本7月消费者信心大幅恶化，触及六个月低点，表明日本家庭感受到食品价格上涨和工资增速温和的影响。另一项对面向消费者的服务业人员调查显示，这些服务人员对目前的业务状况感到乐观，但是对前景悲观。

--马币兑美元跌至17年低位，外汇储备下降且股市创逾两年低位

马来西亚马币(林吉特)周一跌至17年前亚洲金融危机以来的新低，此前外汇储备下降引发外界质疑该国是否有能力抵御政治不确定及经济成长放缓所带来的压力。近几周投资者对马来西亚的信心恶化，因马来西亚总理纳吉布卷入一马发展(1MDB)的丑闻案。马币兑美元跌至3.9300，为1998年9月2日以来最低。

--小米周一将发布首部“印度制造”手机

中国智能手机生产商小米周一将发布首款在印度生产的手机，在中国市场增长放缓的情况下，该公司计划向印度这个世界第三大智能手机市场大举扩张。小米去年7月进军印度市场，该市场快速增长目前已成为该公司仅次于中国的最大市场。价廉物美的小米手机年轻人和注重节约的消费者中颇受青睐。小米将于周一稍晚在维沙卡帕特南举行新闻发布会。

--壳牌拨出数十亿美元，准备收购巴西油气资产

据几名知情消息人士称，壳牌已专门拨出高至50亿美元用于新的并购，主要在巴西进行。巴西国家石油公司(Petrobras)正在出售价值近140亿美元的资产，因该公司及巴西政府卷入严重腐败丑闻。消息人士称，壳牌同时着眼在东非等其他未来关键地区进行并购。东非拥有大量油气储备，并且BG正在坦桑尼亚开发数块气田。

--新加坡来宝集团帐务清誉保卫战即将面临重要关头

亚洲大宗商品贸易龙头--来宝集团先前遭沽空机构质疑会计实务有问题，来宝周一稍晚将针对部份资产估值方式公布一份外部报告，这份报告将关系到来宝能否保住投资级债信评等。Iceberg Research在2月中首先指控来宝利用会计手段，大幅灌水资产价值达数以十亿美元计，误导市场。从那之后，来宝股价已腰斩，债券也下跌。该公司将财报及普华永道的审核报告提前于周一稍晚公布，之后将召开分析师会议；周一为新加坡公共假期。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数小升且东证股价指数创八年高位，受中国股市提振

日股日经指数周一微升，中国股市沪综指上涨给投资者带来信心，令其摆脱了中国出口下降所带来的担忧。日经指数涨0.4%至20,808.69点。东证股价指数收涨0.7%至八年高点1,691.29点。

--中国股市：沪综指放量收升4.9%创一个月最大涨幅，央企改革板块领涨

沪综指放量收升4.9%，创一个月最大单日涨幅。分析师指出，受中远、中海可能重组的利好提振，今日央企改革板块领涨带动大盘大涨，同时互联网等成长板块表现活跃，盘中再现中小创和蓝筹共涨的局面。在沪综指突破30日均线后，4,000点成为制约大盘上涨的压力位，反弹能否持续关键看量能是否持续放大。沪综指收报3,928.415点，涨184.21点或4.92%，此前最大单日涨幅为7月9日的5.76%。

--香港股市：收盘涨跌不一，央企改革预期提振中资股

香港股市收盘涨跌不一，令人失望的中国经济数据以及美国下月加息的可能性增大给蓝筹股带来压力。恒生指数收低0.1%，报24,521.1点。恒生国企指数攀升0.6%，至11,291.7点，为7月24日以来最高收位。

--汇市：美元录得升幅，受美联储加息预期渐浓的支撑

美元兑一篮子货币保持在近四个月高位附近，之前坚稳的美国就业增长数据支持了对美联储将在9月加息的预期。澳元、新西兰元等大宗商品货币下跌，此前周末公布的数据引发了对于中国经济放缓的担忧。0843GMT，美元兑日圆上涨0.36%，报124.66日圆；欧元兑美元上涨0.03%，报1.0967。

--欧元债市：希腊债券收益率下降，达成新救助协议在望

希腊债券收益率下降，市场越来越相信希腊很快将完成860亿欧元新救助协议的谈判，从而避免该国陷入金融崩溃并能继续留在欧元区。希腊两年期公债收益率下跌43个基点至20.69%，10年期公债收益率下滑12个基点至11.77%。德国10年期公债收益率小涨到0.66%。其它欧元区高评级公债收益率也大体是这个走势。

--国际油市：油价下跌，因供应过剩且中国经济数据不佳

原油期货下跌，触及数月新低，周末中国公布的经济数据显示中国7月出口下降，令人失望。中国7月出口下降8.3%，创四个月最大降幅，因全球对中国商品的需求减弱，以及强势汇率政策损及制造商。0847GMT，9月布兰特原油期货跌0.31%，至48.46美元。9月美国原油期货跌0.27美元，至43.75美元。

--全球金市：金价微涨，美国就业数据支持9月加息预期

金价周一微涨，但仍距离五年半低点仅一步之遥，因美国7月就业强劲增长，表明美联储可能最早在下月升息。0849 GMT时，现货金报每盎司1,094.05美元。

--金属期市：伦敦期铜脱离六年低点，市场憧憬中国出台刺激措施

伦敦期铜脱离稍早触及的六年低点，中国公布7月贸易情况恶化后，中国当局将不得不出台更多刺激措施的预期心理，压过了需求疑虑的拖累。0850GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.21%，至每吨5,160.50美元。上海期货交易所主力10月期铜合约收高0.6%，至每吨37,990元人民币。(完)

(整理 李春喜 审校 高琦)

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