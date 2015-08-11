《路透晚报》--8月11日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--希腊与债权人经过彻夜谈判，终于达成援助协议

据官员们称，希腊与债权人周二经过彻夜谈判，终于达成一项救助协议。这令人寄望援助款项能够及时拨发，使希腊偿还一笔即将到期的重要债务。协议预计涉及最多860亿欧元(947.5亿美元)新贷款，不过目前还没有确认贷款规模。

--谷歌重组为Alphabet，专注创造性项目

谷歌宣布对运营架构进行重大调整，成立名为Alphabet的控股公司并下设子公司，以将其核心网页广告业务与自动驾驶汽车等新业务分离开。这一决策看来是为了让公司专注于更有创造性也更有野心的项目。Alphabet将取代谷歌作为上市实体，谷歌所有股权将自动等量转为Alphabet股份，拥有相同的权益。这一令人意外的消息推动谷歌股价盘后上涨近7%，至708美元。

--赛门铁克同意将数据存储部门Veritas出售给凯雷--消息人士

消息人士表示，电脑系统安全及服务公司赛门铁克(Symantec)已同意将旗下数据存储业务Veritas卖给私募股权公司凯雷投资集团(Carlyle Group)。该位人士表示，交易可能最早于周二宣布，赛门铁克将于这天公布季度财报。由于此事未公开，该人士要求匿名。

--中远集团和中国海运正洽谈合并--消息人士

直接知悉相关情势的消息人士表示，中国最大两家航运业者--中远集团以及中国海运正就两家公司可能合并进行协商。这两大集团旗下的上市公司包括中国远洋以及中海发展等均自8月10日起暂停交易，称他们“在筹化重大事项”。

中国《财新》杂志网站周一晚间援引未署名的中远集团高管称，当局敦促这两家公司自8月开始，在三个月内起草一份合并的初步方案。报导称，两家公司将成立一个五人工作小组考虑合并方案，其中三人来自中国海运，两人来自中远，中国海运集团董事长许立荣担任小组的负责人。这两家公司宣传部的负责人拒绝对报导置评。

--新加坡经济第二季萎缩，2015年GDP增长预估区间缩窄至2-2.5%

周二公布的数据显示，新加坡第二季经济萎缩，因制造业活动下滑。新加坡政府缩窄2015年经济增长预估区间，称全球经济增长面临下行风险。新加坡贸工部公布，第二季经季节调整的国内生产总值(GDP)环比年率终值为下滑4.0%，路透调查预估为下滑4.6%，初值亦为下滑4.6%。

--日本忧心TPP谈判后继乏力，美国看来打算放弃

日本担心泛太平洋贸易协议谈判恐将后继乏力，此前参与谈判的人士未能同意本月再次会面以试图敲定协议。该协议将涵盖四成的全球经济。日本经济财政大臣甘利明周二在博客表示，亦质疑在这些谈判中并未见到美国惯有的“顽强固执”的原因，尽管一些国家有意愿留下来试图达成协议。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收跌，人民币意外贬值促使投资者获利了结

日经指数周二微跌，此前中国央行将人民币兑美元汇率中间价报价一次性贬值近2%，投资者了结获利，因认为中国此举将支持经济和出口。日经指数收跌0.4%，至20,720.75点，此前曾逼近今年稍早触及的18年半高点。东证股价指数跌0.2%，至1,687.60点，回吐周一涨幅。

--中国股市：沪综指震荡近收平，人民币中间价大幅贬值拖累大盘反弹

沪综指震荡近收平。分析师指出，受中国央行公布7月金融数据特别是大幅下调人民币对美元汇率中间价等因素影响，今日股指围绕前收盘点位出现较大幅度拉锯震荡，盘中板块轮动加快，多空转换频繁。预计短线大盘呈箱体震荡，阻力位仍上看半年线(4,075)附近。沪综指收报3,927.908点，跌0.51点或0.01%。上证A股今日成交7,113亿元人民币，上日为6,516亿元。

--香港股市：收盘小跌，人民币贬值打压航空和进口商股票

香港股市回吐稍早的升幅盘终收跌，受内地航空和进口商股票下跌的拖累。中国今日大幅下调人民币中间价可能不利于上述行业。恒生指数收低0.1%至24,498.21点，恒生国企指数跌0.2%至11,264.64点。

--汇市：人民币创1994年来最大跌幅，因人民币中间价贬值近2%

人民币创逾20年来最大跌幅，触及三年新低，因此前中国央行出人意料地让人民币中间价一次性贬值近2%， 激起一系列反应，不少分析师认为货币战争的阴影渐近。澳元与新西兰元受拖累下跌，0852GMT时，澳元跌1.09%，报0.7331美元；人民币兑美元即期汇率收贬1.8%创历史最大单日跌幅，并创近三年收盘新低。

--欧元债市：希腊救助协议提振，低评等公债未受人民币贬值冲击

西班牙和意大利公债收益率(殖利率)下降，尽管人民币贬值刺激一波避险风潮，但希腊达成救助协议，使得低评级的欧元区债券免受拖累。希腊10年期债券收益率下降0.5点，至10.66%，两年期债券收益率下降逾三个百分点，至略低于16%。

--国际油市：油价下跌，中国让人民币贬值强化油市基本面疲弱看法

油价在上日大涨后下滑，因中国在一系列疲弱经济数据后让人民币兑美元中间价贬值，强化了市场对油市基本面过于疲弱无力支撑油价上行的看法。0842GMT，近月布兰特原油期货上涨0.01美元，报每桶50.42美元。美国原油期货跌0.06美元至44.90美元。

--全球金市：金价由三周高点下跌，因人民币贬值提振美元走强

金价走低，此前中国人民币贬值后美元上涨，加大了黄金下跌的压力。美国的升息前景已然使金价承压。。0844 GMT时，现货金报每盎司1,112.80美元。

--金属期市：伦敦期铜下跌，受中国放手人民币贬值影响

伦敦期铜下跌，因中国周末公布疲弱数据后，当局放手让人民币贬值协助提振出口，这也打消了铜价上日的涨势；期铜上日创下一个月来最大单日涨幅，因预期中国将推出更多刺激措施。0846GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌1.45%，至每吨5,232美元。上海期货交易所主力10月期铜合约收高3.20%，至每吨39,060元人民币。(完)

(整理 李春喜 审校 高琦)

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