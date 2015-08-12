《路透晚报》--8月12日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--人民币贬值引发货币战争担忧，多种亚币跌至数年低点

新兴亚币周三跌至数年低位，此前中国央行允许人民币连续第二天贬值，至四年低位，此举引发对全球爆发货币战的担忧。人民币兑美元即期最低跌至6.4508，为2011年7月以来最低。

马币(林吉特)/美元跌破4.0000马币的关键心理关卡， 触及17 年新低，印尼卢也下跌至1998年7月以来的最低水平。坡元、台币以及菲律宾披索皆触及五年低位，韩元下滑至接近四年低点。

--韩国当局周二起抛售约40亿美元抑制韩元跌势--交易员

数名汇市交易员向路透指出，中国让人民币贬值后，估计韩国外汇当局在周二及周三各抛售约20亿美元，以减缓韩元兑美元跌势。首尔一银行交易员称，“当局周二大概抛售约25亿美元，然后今天再卖约20亿美元。”另一名交易员表示，当局在周二及周三的市场平抑操作规模差不多。

--IEA预估石油需求大增，但供应过剩局面恐持续至2016年

国际能源署(IEA)周三指出，拜经济成长反弹及低油价之赐，全球石油需求正以五年来最快速度成长，但全球石油供应过剩极为严重，过剩局面将持续整个2016年。IEA在月报中大幅提高今明两年的石油需求增幅预估，并预期石油输出国组织(OPEC)以外的供应增幅明年将下滑，以美国产油商受到的打击最大。报告称，“虽然再平衡调整已经明确展开，但过程可能拖长，因供应过剩局面料将延续到2016年--意味着全球石油库存将进一步增加。”

--独家：富国银行寻求出售农作物保险业务

美国最大银行之一--富国银行发言人告诉路透，该行可能剥离旗下农作物保险业务，因针对美国银行业的监管限制迫使一些银行重新考虑是否承销保单。富国银行已经就该业务发起招标，有望获得逾10亿美元。路透联系时，该行表示正在评估对旗下子公司Rural Community Insurance Services (RCIS)的战略方案，有可能将券商业务Wells Fargo Insurance Crop Agency排除后悉数出售。

--独家：来宝集团考虑从战略投资者筹资--消息

消息人士告诉路透，来宝集团考虑向一战略投资者发行可转换债券。这是该公司在遭到会计问题冲击后，为重振投资者信心所考虑的几个举措之一。由于事件的敏感性，消息人士要求匿名。消息人士称，来宝集团股东和合作伙伴敦促公司达成协议，加强与一可靠合作伙伴的关系，这可能带来新的业务。来宝集团一发言人拒绝就此事置评。

--英国培生将以4.69亿英镑出售经济学人50%股权

英国培生(Pearson)表示，将经济学人集团(The Economist Group)的50%股权，以4.69亿英镑(合7.306亿美元)出售给其现有的投资者。培生日前才刚同意将金融时报卖给日本经济新闻。培生在声明中表示，该公司已同意将经济学人集团27.8%股权、以及所有的B股特别股，分别以2.275亿英镑及5,950万英镑卖给Exor；Exor为Agnelli家族的控股公司。

--澳洲8月WESTPAC-MI消费者信心指数劲升7.8%

一项衡量澳洲消费者信心的指标在8月大幅上升，民众对经济前景及自身财务状况感到更加乐观。这一意外乐观结果扭转了此前两个月令人失望的局面。墨尔本研究院(Melbourne Institute)和西太平洋银行(Westpac Bank)针对1,200人的调查显示，澳洲8月经季节调整后的消费者信心指数较前月上升7.8%，7月为下降3.2%。

[市场摘要]

--日本股市：跌1.6%至两周新低，受人民币贬值拖累

日经指数周三创两周新低，此前中国央行连续第二日下调人民币中间价，引发更多对中国经济增长放缓的担忧，与中国有关的股票受打击。日经指数跌1.6%至20,392.77点，创两周最低水平，创逾一个月来最大跌幅。东证股价指数跌1.3%至1,665.75点。

--中国股市：沪综指震荡收跌1.1%，人民币中间价再度大跌继续拖累大盘

沪综指震荡收跌1.1%。分析师指出，受今日人民币兑美元中间价再度大幅贬值影响，大盘大幅低开，随后回升并再度围绕前收盘点位进行拉锯，盘中热点继续频繁转换，但个股抛压明显上升。预计短线大盘仍呈震荡走势，并寻求方向性突破。沪综指收报3,886.320点，跌41.588点或-1.06%。上证A股今日成交5,961亿元人民币，上日为7,113亿元。

--香港股市：收盘重挫2.4%，全球股市因人民币贬值而折腰

香港股市大跌，尾随全球及中国股市疲软走势，在最新迹象显示经济仍处困境之际，中国让人民币连续第二天大幅贬值。恒生指数收盘大跌2.4%至23,916.02点，国企股指数下滑2.0%至11,042.79点。

--汇市：美元下跌，人民币贬值令市场对美联储升息时间存疑

美元兑一篮子货币下跌0.6%，在美国公债收益率下跌之际面临压力。目前市场质疑中国让人民币贬值是否会影响美联储升息，导致美债收益率走低。欧元上涨，受益于以欧元为融资货币的人民币套利交易平仓。欧元兑美元触及一个月高位1.11385美元，日内上涨0.8%。美元指数降至96.691，美元兑日圆跌0.5%，至124.42日圆。

--欧元债市：两年期德债收益率触及纪录低点，人民币汇率大跌引避险风潮

德国两年期公债收益率跌至纪录低位，中国今日连续第二天令人民币大幅度贬值，引发了对于全球增长的担忧。据路透数据，德国两年期公债收益率跌至纪录低点负0.288%，而美国两年期公债收益率则触及一个月低点0.633%。

--国际油市：油价续跌，受累于人民币连续第二天贬值

原油价格继续下滑，因中国人民币连续第二天贬值，引燃关于中国经济状况的担忧，而原油产量也达到多年高位。0831GMT，近月布兰特原油期货跌0.03美元，报每桶49.15美元。美国原油期货涨0.12美元至43.20美元。

--全球金市：黄金涨至三周高点附近，因人民币贬值刺激避险买需

黄金连续第五个交易日上涨，在三周高点附近交投，因中国人民币贬值加剧了货币战的担忧，打击高风险资产下跌，避险买需提振黄金上涨。0823GMT时，现货金扩大涨幅，报每盎司1,116.80美元。

--金属期市：LME期镍、期铜和期铝触及六年低点，人民币贬值引发需求忧虑

伦敦期镍、期铜和期铝均跌至六年低点，因围绕中国人民币贬值将削弱需求的担忧加剧。其中基于技术面的卖盘一度打压期镍下滑15%，随后有所回升。0826GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.23%，至每吨5,137美元。上海期货交易所主力10月期铜合约收高1.21%，至每吨39,350元人民币。(完)

(整理 李春喜 审校 高琦)

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