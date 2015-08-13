《路透晚报》--8月13日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--韩国央行维持利率在纪录低点1.5%不变，等待更多进展

韩国央行维持政策利率在纪录低位1.50%不变，符合外界普遍预期。该央行需要评估以前降息行动对经济的影响，并等待美联储开始升息。路透此前访问的27名分析师均预测韩国央行本周将按兵不动，而且多数分析师预期利率将保持在目前水准直至年底。[nL3S10N3EY]

央行在声明稿中预计国内经济逐渐好转。展望未来，央行在致力维持经济成长复苏的同时，将采取货币政策维持中期物价稳定，并关注金融稳定性。在此过程中密切监控家庭债务增加的情形，美联储货币政策调整和一些新兴市场金融不稳定等外部风险，以及资本流动的趋势。

--马来西亚央行称，没有必要实施资本管制措施

马来西亚央行总裁洁蒂(Zeti Akhtar Aziz)称，该行认为没必要让马币(林吉特)再次盯住其它任何货币，或者实施资本管制，尽管马币兑美元已经跌至17年新低。“我想要强调一点，我们不希望盯住(某个)货币，”洁蒂告诉记者，“我们已经远离资本管制。马币今年以来已累计下滑逾12%，为表现最差的亚币之一。

--联想集团利润下滑将裁员10%，收购摩托罗拉交易受质疑

中国联想集团将裁减10%的白领员工，此前该公司公布旗下摩托罗拉手机销量下滑三分之一。当初联想集团花费近30亿美元收购了摩托罗拉，曾认为此举将有助于联想集团成为全球智能手机领军企业，而今这起并购被打上了一个问号。

联想集团股票周四下挫近9%。该公司公布第一季度净利润减半，因手机业务损失近3亿美元。该公司还称计划裁减3,200个非制造类职位，这将带来6亿美元的一次性成本。

--日本软银以约8,700万美元增持美国无线运营商Sprint股份

美国无线运营商的多数股东--日本电讯集团软银宣布，增持后者股票2,290亿股，加权平均价为3.80美元。软银持有Sprint约80%股权，称此次购股总计约8,700万美元，通过子公司Galaxy Investment Holdings进行。公司称，预计增持后对Sprint持股不会达到85%。

--德国愿意就希腊债务援助进行谈判，但不考虑扣减

德国副财长Jens Spahn对德国广播电台表示，德国已经准备好就希腊债务援助进行谈判，比如延长贷款期限或是放松条款，但债务扣减绝对不在考虑范围内。“所谓的扣减是不合法的，那样做等于放弃了一部分债务...但根据目前的债务援助条款，可以商谈延期、一段时期内停止利息支付或赎回支付，这些都是我们可以讨论的，我们一贯就是这样表态。”

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收涨，之前中国央行表态安抚市场

日本股市日经指数周四上涨，之前中国央行安抚市场，称人民币没有进一步贬值的基础，促使防守类股迎来买回盘。日经指数涨1.0%至20,595.55点，早盘该指数一直处在平盘下方。东证股价指数(TOPIX)收高0.1%报1,667.95点，下跌与上涨个股之比为927/830。

--中国股市：沪综指震荡收涨1.8%，人民币贬值负面影响开始消退

沪综指震荡收涨1.8%。分析师指出，受人民币兑美元中间价连三日大幅贬值影响，大盘盘中再现震荡，而随着人民币汇率逐步企稳，股指盘中现V形反转，尾盘大幅拉升翻红上涨。惟盘中热点继续频繁转换，前期涨幅较大个股续见抛压，预计短线大盘仍有望震荡上行，下一压力位在4,000点。沪综指收报3,954.556点，涨68.236点或1.76%。上证A股今日成交5,778亿元人民币，上日为5,961亿元。

--香港股市：恒生指数反弹收高，受人民币贬势缓解预期支撑

香港股市反弹，能源及科技股领涨，因中国当局暗示不会让人民币进一步大贬。恒生指数上涨0.4%，至24,018.80点，恒生国企指数涨0.4%，至11,080.92点。

--汇市：美元获得喘息之机，中国央行表态淡化货币战争疑虑

美元兑一篮子货币脱离一个月低位，与此同时人民币下跌步伐放缓，缓解了市场对于中国通过人民币大幅贬值来提高出口竞争优势的担忧。人民币兑美元自周二以来在前所未见跌势中已经累计下跌约3%，周四继续小幅走低，但中国央行表示，当前不存在人民币汇率持续贬值的基础。美元兑日圆上涨0.3%，至124.56日圆，不过仍低于周三触及的两个月高点125.28日圆。瑞典克朗/欧元上涨逾1%，触及一周高位9.4840克朗，此前瑞典公布优于预估的通胀数据。

--欧元债市：德债收益率攀升，因人民币跌势减慢降低了公债吸引力

德国公债收益率(殖利率)上涨，此前中国央行的措施减慢了人民币的跌势。人民币大幅贬值曾促使投资者本周纷纷转投避险资产。欧元区二线国家公债收益率亦攀升，不过涨幅不算大，因希腊达成第三轮纾困协议带来支撑。希腊议会预期将在周四批准改革措施。0834GMT，德国10年期公债收益率上涨3个基点，报0.63%。

--国际油市：油价企稳因美国库存减少，但中国经济忧虑仍构成压制

油价企稳，受美国库存减少和需求前景坚挺的支撑，但对中国经济的担忧继续令油价承压。上周美国原油库存减少170万桶，至少暂时帮助油价止住跌势，西德克萨斯中质油(WTI)和布兰特原油自5月以来下跌超过25%。0838GMT，近月布兰特原油期货上涨0.47美元，报每桶50.13美元。美国原油期货涨0.16美元至43.46美元。

--全球金市：美元走强打压金价小跌，不过仍持于三周高点附近

金价周四小跌，因美元走强，不过现货金仍持于三周高位附近，因人民币贬值，引发对美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息步伐的质疑。0841GMT时，现货金扩大涨幅，报每盎司1,117.66美元。

--金属期市：伦敦期铜连两日走高，人民币跌势放缓协助稳定信心

伦敦期铜连续第二天上扬，中国料不会进一步让人民币贬值的预期心理，令美元承压，并提振中国铜需求回升的期望。0844GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.49%，至每吨5,215美元。上海期货交易所主力期铜合约收高1.7%，至每吨39,580元人民币。(完)

(整理 李春喜 审校 高琦)

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