《路透晚报》--8月14日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德国第二季经济增长提速，因欧元走软刺激出口

德国联邦统计局周五表示，2015年第二季的德国经济增速加快，但略逊于预期，对外贸易构成了支撑，但国内投资却成为拖累。第二季经济较前季成长0.4%，高于第一季的0.3%，但逊于预估的0.5%。第二季未经季节调整的经济同比增速为1.6%，超过路透调查预估的1.5%。

此外法国国家统计局公布的数据显示，第二季经济放缓为较上季持平，低于市场预估的增长0.2%。

--齐普拉斯政府已取得希腊国会通过纾困案所需表决票数

希腊总理齐普拉斯领导的政府周五在国会赢得足够票数，可通过新的纾困协议。这项表决已让执政党左翼激进联盟党(Syriza)内部分裂更加突出。国会经过彻夜辩论后进行表决，距离欧元区部长会议只剩几小时。欧元区部长预定将在会上通过，以利在希腊下周偿付一笔债款之前拨下纾困款。由于得到反对党的支持，齐普拉斯已轻松赢得通过法案门槛151张支持票。

--澳洲央行助理总裁肯特称政策委员会对进一步降息持开放态度

澳洲央行助理总裁肯特表示，该央行对进一步降息持开放态度，尽管近期经济数据一直较为乐观。有媒体问肯特，对于失业率持稳的预期是否意味着不会进一步降息。他对此表示，央行政策委员会对利率持“开放态度”。他还指出，近期的经济数据一直不错，不过经济增速仍温和。

--IMF称西班牙必须继续改革

IMF表示，西班牙改革有助于该国经济反弹。但IMF告诫称，西班牙还需要进一步努力，以降低失业率、改变其他方面的失衡状况，从而促进长期经济增长。IMF在对西班牙的年度国别评估中称，西班牙还需要不断努力减少赤字，同时在当前改革方面也不能退步。西班牙现任中右翼政府对劳动力市场进行了改革，令招聘和解聘变得更加容易，这是该国当前改革的内容之一。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数小跌受获利了结盘打压，市场消化人民币贬值影响

日本股市日经指数周五小跌，受获利了结抛盘，以及油价下跌导致的大宗商品相关股票抛压影响。日经指数跌0.4%至20,519.45点，周线跌1%。东证股价指数跌0.2%，收报1,664.46点，周线下滑0.9%。

--中国股市：沪综指小幅收升，房地产板块领涨大盘

中国股市沪综指小幅收升，房地产板块领涨。分析师指出，目前市场情绪仍较谨慎，股指反弹触及4,000点后卖压一度加大，整体则仍处震荡上行中，短线有待继续蓄势突破。沪综指收报3,965.33点，涨10.78点或0.27%。本周累计上涨5.91%；上证A股今日成交6,466亿元人民币，上日为5,778亿元。

--香港股市：恒指大体收平，人民币贬值忧虑消退

香港股市大体收平，在中国央行发声安抚投资者后，全球市场平静下来。本周稍早人民币的贬值令市场颇受震惊。恒生指数下跌0.1%，收报23,991.03点。恒生国企指数下跌0.2%，收报11,060.06点。恒生指数本周累计下跌2.3%。

--汇市：美元持稳欧元短暂冲高，中国似暂停引导人民币中间价下降

美元持稳，此前中国央行似乎已暂时停止引导人民币中间价下降，从而缓解了人民币贬值可能延后美联储升息计划的担忧。欧洲早盘时段，美元兑日圆报约124.35日圆，与美国时段尾盘基本持平，高于本周低点124.21日圆。美元指数持稳于96.387。欧元则短暂触及日高1.1172美元，因希腊议会通过了新的援助协议。但欧元很快就回吐涨幅，兑美元略走低到1.1145。

--欧元债市：二线国家公债收益率小跌，希腊议会批准第三轮救助

低评级欧元区公债收益率小跌，因希腊议员投票支持新的救助协议，欧元区财长预计很快会签署这项协议。在经历了通宵达旦的议会讨论后，希腊总理齐普拉斯为该国约850亿欧元的第三笔救助计划锁定了足够的支持。欧元区财长还需批准这项协议，根据协议条款，将在希腊8月20日偿还欧洲央行32亿欧元之前发救助。意大利及西班牙公债收益率各1个基点，分别跌至1.79%及1.95%。希腊10年期公债收益率跌6个基点，至10.07%。分析师指出，欧债走势温和，显示许多市场人士原本就预期会迅速达成协议。德国10年期公债收益率 持平报0.63%，但本周累计跌幅料约为2个基点。

--国际油市：美国原油跌破42美元，受库存增加和亚洲经济担忧打压

美国原油价格跌至2009年3月以来最低，因亚洲经济放缓导致需求大幅减少，且美国库存升高加剧了供应过剩的担忧。油价周四已大跌逾3%，因数据显示美国主要油品库存大幅上升，加剧了有关全球供应过剩恶化的担忧。0846GMT，布兰特原油期货下跌0.29美元，报每桶48.93美元。美国原油期货跌0.3美元至41.93美元。

--全球金市：金价随人民币企稳，仍有望结束七周连跌

金价企稳，脱离了三周高点，因中国努力化解全球市场不安情绪，而美国乐观零售销售数据也令美国近期加息的预期再度升温。金价仍有望结束连续七周的跌势，此前人民币贬值促使投资者离开股市，转向避险资产。0848GMT时，现货金报每盎司1,116.70美元。

--金属期市：铜价企稳，因中国暂停引导人民币下滑

铜价基本持平，中国似乎暂停引导人民币下滑；人民币贬值会使得中国进口铜的成本提高，令市场不安。中国央行周五略微上调人民币中间价，周四则称鉴于中国强劲的经济基本面，无理由让人民币进一步贬值。。0850GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜微涨0.03%，至每吨5,186.50美元。上海期货交易所主力期铜合约收跌0.93%，至每吨39,250元人民币。(完)

(整理 王洋; 审校 高琦)

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