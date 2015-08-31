《路透晚报》--8月31日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本7月工业生产意外下滑，预示经济复苏步履维艰

日本经济产业省周一公布，7月工业生产意外较前月下滑0.6%，预估中值为增长0.1%，7月工业生产意外下滑，显示在经历了第二季衰退之后，库存高企且海外需求疲弱仍可能进一步打压日本经济。日本经济在7-9月仍可能从第二季的衰退中复苏，但工业生产数据疲弱，预示经济增长将缺乏动力，为财政刺激提供了理由。

--韩国7月工业生产下降，但消费带动服务业回暖、

韩国统计局数据显示，7月工业生产指数经季节调整后较6月下滑0.5%，逊于市场预期，因出口疲软。不过服务业产出大幅反弹为韩国经济带来一些缓解。韩国7月零售销售较前月增长1.9%，从6月下滑3.5%的颓势中反弹，亦反映内需强健。韩国央行目前预计今年国内生产总值(GDP)将增长2.8%。

--高盛报告：中国经济增速预计由今年的6.8%逐年放缓至2018年的5.8%

高盛最新发布报告称，尽管中国经济增长在今年7、8月再度放缓，但仍维持全年增长6.8%的预测不变，而考虑到官方可能调降明年经济增长目标，高盛小幅下调2016-2018年经济增速预估。其报告对2016-2018年的中国GDP增速最新预估分别为6.4%、6.1%和5.8%；而此前的预估值为6.7%、6.5%和6.2%。

--澳洲投资性房屋信贷降温，央行料维持利率不变

澳洲7月份投资抵押贷款增幅降至近两年来最低水平，对于正在和其他监管机构联手抑制房产投资贷款的澳洲央行来说，这可能是个好消息。总体而言，最新几份报告中并无推动澳洲央行(RBA)周二降息的因素，澳洲央行周二举行会议。

--全球基金增持债券至八个月高位，中国疑虑加剧市场波动

本月全球股市动荡，加之对新兴市场危机的担忧，都导致基金持有债券规模升至八个月高点，尽管大多数投资者仍看好日本和西方国家经济前景。整体而言，全球均衡投资组合中债券配比上升逾1个百分点至37.2%。这略低于2014年12月时的配比，后者为18个月最高。

[市场摘要]

--日本股市：收跌且8月跌幅创一年半来最大，因获利了结及FED升息疑虑

日股周一在获利了结的打压下挫跌，国内工业生产数据疲弱，且关于美联储开始升息时间出现新的不确定性，压抑市场信心。日股日经指数跌1.3%至18,890.48点，结束之前连续三天的反弹势头。日经指数8月跌8.2%，为2014年1月以来最大单月跌幅。

--中国股市：沪综指缩量收跌，短线大涨后出现获利回吐

中国股市沪综指缩量收跌。分析师指出，大盘在上周连涨两日之后今日出现获利回吐进入调整。由于量能未见明显放大，市场仍处存量资金博弈格局。在阶段性底部基本确立的前提下，后市大盘能否突破3,400点是增量资金是否愿意入市、继而打破多空平衡的关键，预计短线大盘震荡整理寻求向上突破的机会。

沪综指收报3,205.986点，跌26.364点或0.82%，本月累计下跌12.5%，为连续第三个月下跌。上证A股今日成交4,306亿元人民币，上日为4,738亿元。

--香港股市：恒指变动不大，但月线大跌12%表现为近四年来最差

香港股市大体持平，一个月的震荡走势平静收尾，主要股指都录得了近四年来的最差月度表现。中国经济放缓忧虑引发的全球市场震动，让港股也受创颇大。恒生指数上涨0.3%，收报21,670.58点。恒生国企指数下滑0.1%，收报9,741.41点。恒生指数8月累计下挫12%，为连续第四个月月线下跌，并创2011年9月以来最大月度跌幅。

--汇市：美元兑日圆和欧元受股市走软拖累下跌，料录得月线跌幅

美元兑避险日圆和低收益欧元下跌，因全球股市本周开局下滑，引发投资者回补利差交易中常见融资货币的空头押注。美元指数跌0.2%报95.968，本月迄今下跌约1.5%。目前远高于一周前创下的七个月低点92.621。美元兑日圆下滑0.4%至121.20日圆，8月跌约2.2%，但远高于一周前所创七个月低位116.15。欧元兑美元上涨0.3%至1.1220美元，低于上周高点1.1715，但月线仍涨2.4%。

--欧元债市：德债收益率上升，因决策者淡化中国及通缩风险

德国公债收益率微升，此前决策者淡化了中国经济放缓和通胀前景黯淡的影响。尤其是美联储副主席费舍尔周六的讲话，令人预期美联储下月仍有可能进行10年来的首次升息。在杰克森霍尔央行官员会议上，其他讲话者表示各自的经济体能够经受最近中国市场动荡的冲击，其中包括英国央行总裁卡尼和欧洲央行副总裁冈斯坦西欧。德国10年期公债收益率上涨1个基点至0.73%。

--国际油市：油价受获利了结打压下跌，美联储是否升息仍不确定

油价下跌，受交易商获利了结打压，结束了上周涨势，期间油价创下六年来最大两日涨幅。0831GMT，布兰特10月原油期货跌1.33美元，或2.66%，至48.72美元，该指标油价本月恐将连续第四个月下跌，过去14个月中仅有两个月上涨。美国原油10月合约跌0.98美元至每桶44.24美元。

--全球金市：现货金承压，因美联储加息预期愈发稳固

美元虽然走弱，但现货金从上周跌势中回升的步履维艰，当前市场担心尽管近期市场动荡，美联储仍将在今年加息。0834GMT，现货金几近持平于每盎司1,132.40美元，今日伦敦市场逢银行假期而休市。黄金上周跌逾2%，周线降幅为五周来最大。金价本月则为上涨3.5%。

--金属期市：沪铜有望录得月线涨幅，但中国经济疑虑犹存

上海期铜下跌，受中国经济疑虑犹存拖累，且本周稍晚将公布新的制造业数据。但随着夏季需求低迷情况逐渐消退，沪铜8月有望录得微小涨幅。上海期货交易所期铜合约下跌0.2%，至每吨39,310元人民币。上海期交所期锌涨0.6%，因市场预期锌矿供应缩减将令精炼市场吃紧。伦敦金属交易所(LME)周一因银行假期休市。LME期铜本月累计跌1.8%，为连续第四个月下跌，今年以来价格已下降近五分之一。(完)

(整理 杜明霞；审校 高琦)

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