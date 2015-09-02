《路透晚报》--9月2日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--澳洲第二季GDP增长创两年最低，澳元兑美元短暂跌破0.70

澳洲周三公布的官方数据显示，第二季经济环比增速为两年来最慢，这一定程度上是因为出口急剧下降。该数据打压澳元跌至逾六年最低。澳洲统计局公布，第二季经季节调整后实质国内生产总值(GDP)较前季成长0.2%，为2013年第一季以来最低增速。第一季增长0.9%。受到密切关注的实质国民净可支配收入同比下降0.7%。该数据给已然担心中国经济放缓的投资者又一个抛售澳元的理由，打压澳元跌破0.70美元。

--IMF总裁警告，金融市场波动对全球产生溢出风险

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在雅加达表示，最近全球金融市场的动荡表明，风险从一个经济体溢出到另一个经济体的速度有多快。“过去几周的情况表明，亚洲对全球经济的有多重要，一个亚洲市场出现问题就全球其他地区产生多大的影响，”拉加德在雅加达的一次会议上表示。拉加德说，全球经济面临中国经济再平衡、日本增长缓慢、大宗商品价格下跌以及美国升息不确定性等诸多不利因素。她还说，每个国家必须实施适合自己的政策，但大多数国家的政策应包括进一步加强审慎的财政政策，抑制信贷过度增长，通过调整汇率来抵御冲击，并保持充足的外汇储备。

--亚开行总裁中尾武彦称，人民币汇率贬值反映其真正市场价值

亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦表示，人民币最近贬值后更加接近其真正市场价值。他并不认为中国会将因本币贬值而变得便宜的商品大量出口，将通缩输出到亚洲邻国。他亦指出，虽然中国经济可能不会再像过去那样以10%的速度扩张，但随着服务业的加强，该国经济向消费驱动型转变，仍将取得稳步增长。

--中国市场震荡不会影响A股纳入MSCI指数决定--MSCI明晟

美国指数编制公司MSCI明晟指出，近日中国市场剧烈震荡，及当局大举干预的情况，将不会是MSCI决定是否将中国上市个股纳入新兴市场指数时的考虑因素。MSCI明晟指数管理研究的主管Sebastien Lieblich在周二的专访中告诉路透，“我们看到的市场波动和最近的一系列事件，对我们的决定绝对没有影响。”“(中国)市场只是在进行修正，结构上来讲，什么都没有改变。”Lieblich说唯一可能改变MSCI明晟计划的情况是，中国监管者推出措施，使中国市场对于外资来说更难以进入，不过他预计中国不会这样做。

--穆迪称，大部分非房地产企业可应对人民币贬值10%影响

级机构穆迪最新报告指出，假设在8月11日人民币兑美元中间价形成机制变动之后人民币继续贬值10%，70家受评的中国公用事业、基础设施和非房地产企业中，大部分公司有充足的财务缓冲空间应对人民币贬值10%的影响。穆迪并指出，70家公司中只有一家投资级公司和4家投机级公司将面临更大的评级下调压力。而人民币贬值10%可能促进出口增长，可能令受评的很多非房地产企业获益。

--新加坡金管局调查：经济学家下调2015年经济增长及通胀率预估

新加坡金管局的一项调查显示，经济学家对2015年该国的经济增长和通胀率预估较三个月前的估值下调。金管局访问的23位经济学家平均预测，今年新加坡国内生产总值(GDP)增长2.2%，6月时预估为增长2.7%。这将是2009年以来最低增速，2009年时值全球金融危机期间，新加坡全年GDP萎缩0.6%。新加坡金管局调查显示，经济学家预计第三季GDP同比增长2.1%，低于先前预计的2.9%。金管局调查还显示，经济学家预计今年整体消费物价指数(CPI)升幅为负0.2%，原先预期为持平。

--德银预计各国央行到明年底将共抛售1.5万亿美元外储

德意志银行表示，到明年底，各国央行将抛售1.5万亿美元外汇储备，以应对中国经济放缓、油价下跌及美国即将升息造成的资本外流。这将是全球资本流动的一个重大变化，结束长达二十年的新兴市场积累外汇储备进程，而且有可能迫使美联储放慢退出“量化宽松”刺激举措的速度。德意志银行外汇策略师、该报告的作者之一George Saravelos表示，1.5万亿美元这个数字的估算，是基于新兴市场尤其是中国最近一直抛售外汇储备以抵御资本外逃的速度计算的。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收低，中国股市再度挫跌打击人气

日本股市周三下跌，对中国经济降温的担忧以及中国股市进一步走低打击投资者士气，令大盘抹去了稍早的涨幅。日经指数收低0.4%至18,095.40点，或将测试上周创下的六个月低点17,714.30点，日内交投极度波动。日经波动性指数仍高居37%，表明投资者预期市场动荡局面还将持续。东证股价指数跌0.8%至1,465.99点，JPX-日经400指数跌0.8%至13,161.94点。

--中国股市：沪综指小幅收低，午后银行股护盘迹象明显

中国股市沪综指收市小跌。分析师指出，沪综指今日低开4.4%后，不少投资者认为大盘反应有些过度，期指率先反弹并引领抄底买盘入场，推动大盘早盘尾市逆势翻红，不过因后续买气明显不足，大盘午后重返弱势防守，银行股上有明显护盘迹象。

沪综指收报3,160.167点，跌6.457点或0.2%，本周累计下跌2.23%。上证A股今日成交4,227亿元人民币，上日为4,199亿元。

--香港股市：恒指触及两年来最低收盘位，继续受中国内地股市拖累

香港股市恒生指数下跌1.2%，创下两年来最低收盘位，因中国大陆股市继续走低。恒生指数收低250点至20,934.94点，为2013年7月以来最低收位。恒生国企指数下跌1.6%至9,301.32点。

--汇市：美元兑日圆和欧元反弹，受股市上涨提振

美元上涨，因脆弱的全球股市企稳，使解除利差交易的操作失去动能。投资者解除利差交易，近几周提振了避险货币日圆和收益较低的欧元。美元/日圆涨0.6%至120.10日圆，脱离低点119.225，因欧洲股市上涨，且美国股指期货上涨近1%。澳元稍早一度触及六年半低点0.6892美元，受到油价及大宗商品价格下跌打压，而澳洲国内生产总值(GDP)数据表现疲弱更使其加速下跌。澳元兑美元最新上涨0.1%至0.7032。

--欧元债市：德债收益率下跌，市场关注欧洲央行会议和美国数据

德债收益率(殖利率)下跌，投资者焦点转向周四的欧洲央行会议，该行可能暗示扩大货币刺激政策，以刺激经济增长。中国和美国公布了疲弱的经济数据之后，围绕全球经济健康的担忧升温，这支持了评级较高的政府公债。0840GMT,德国10年期公债收益率下跌2.5个基点，至0.77%。其他高评级债券收益率的跌幅亦类似。

--国际油市：油价延续跌势，受美国石油库存及疲弱的经济数据拖累

亚洲市场油价跌约2%，超出预期的美国原油库存增幅以及疲弱的美国制造业数据令油价自昨日开始大跌。0845GMT，10月布兰特原油跌1.47%，或0.73美元，报每桶48.83美元；上日大跌4.59美元，或8.48%。美国原油期货跌2.16%，或0.98美元，报每桶44.43美元；上日收跌3.79美元，或7.7%。

--全球金市：黄金因美元走强陷入挣扎，未能从股市下挫中获益

尽管亚洲股市走软，但金价持稳，因美元走强削弱黄金买兴。金价未能突破关键阻力，并且美国即将升息等因素预示金价面临更多下行风险。0848GMT，现货金持平在每盎司1,140.90美元，周二曾触及一周高点1,147.16美元。美国12月期金持稳在每盎司1,140.60美元。

--金属期市：伦铜攀升，即便全球制造业放缓令基本金属人气偏空

伦敦期铜攀升，无视基本金属面临的偏空人气，此前公布的8月全球制造业活动减慢，且国际货币基金组织(IMF)调降全球经济增长预估。0722 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.3%，报每吨 5,085美元，上日曾下滑1.3%。本周初期铜曾跌至六年来最低每吨4,855美元。沪铜下滑0.5%，报每吨39,010元人民币。(完)

(整理 王丽鑫；审校 高琦)

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