《路透晚报》--9月3日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--IMF警告称，全球经济面临的下行风险上升

国际货币基金组织(IMF)报告警告称，全球经济所面临的下行风险已上升，包括中国经济放缓和股市震荡加剧在内的威胁可能严重削弱全球经济前景。这份为20国集团(G20)财政官员会议准备的报告指出了一系列潜在风险，包括美元升值、新兴市场货币贬值、大宗商品价格下跌及资本流入减弱等。IMF表示，虽然市场动荡，但中国应继续改革以实现经济自由化。

--欧元区8月企业活动扩张速度处于四年高位，但仍疲弱

欧元区8月企业活动扩张速度加快至逾四年来最高水平。Markit报告称，欧元区8月综合采购经理人指数(PMI)终值为54.3，高于初值54.1，且为2011年5月以来最高。这是自2013年7月以来持续站在荣枯分界线50上方，处于扩张领域。欧元区8月服务业PMI终值从7月的54.0升至54.4，高于初值54.3。

德国民间部门8月增速创五个月最快，受新业务激增推动，显示德国经济势头增强。8月综合PMI从前月的53.7升至55.0。这是综合PMI连续第28个月高于荣枯分界线50。服务业PMI触及五个月高位54.9，因新业务取得4月以来最强劲增幅。由于吸引到更多新顾客，进行收购，并且经济环境有所改善，服务企业对未来的前景也更为乐观。

法国8月民间部门活动几乎没有增长，因服务业新订单放缓的幅度远超此前预期。8月服务业PMI由7月的52.0降至50.6，低于初值51.8。综合指数由7月的51.5降至50.2，较初值51.3还差，接近荣枯分水岭50。

意大利服务业8月扩张速度为2010年初以来最快。这对于经济长期停滞的意大利来说，又增添了一项令人振奋的数据。8月服务业PMI从前月的52.0升至54.6，连续第六个月站在荣枯分界线50上方。综合PMI由7月份的53.5升至55.0，为2011年3月以来最高水平。

--英国8月服务业PMI降至2013年5月来最低，暗示经济增速回落

英国8月服务业活动录得两年多来最低增幅，映射出了美国和中国经济的走软迹象。Markit称，截至9月的第三季英国整体经济增长率料将放缓至0.5%，第二季增幅则为0.7%。8月服务业PMI降至2013年5月以来最低，为55.6，低于7月的57.4。英国服务业不包括零售商和公共部门。

--日本8月服务业扩张速度为将近两年来最快

日本服务业活动8月扩张速度为将近两年来最快，因有迹象显示经济可能正在反弹，企业对商业环境的看法变得更为乐观。日本8月经季节调整的Markit/日经服务业采购经理人指数(PMI)升至53.7，为2013年10月以来最高，7月为51.2。该指数连续第五个月超过荣枯分水岭50。企业预期指数由前月的54.8升至56.0，创下2013年9月以来高点。

--日本央行委员认为未来两年半内可能不会实现通胀目标

日本央行审议委员木内登英表示，未来两年半内日本通胀率不太可能达到央行的2%目标，因消费者支出仍疲弱，而且中国经济放缓损及日本出口。木内登英还警告称，由于中国增长减速且美国消费者支出依然低迷，亚洲经济体的成长可能明显放缓，使得日本经济反弹力道温和。但他坚持自己的建议，即缩减央行资产购买规模，并使其有更多时间来实现2%的通胀目标。

--澳洲7月零售销售意外下降，贸易数据相对较好

澳洲7月零售销售逾一年来首次下降，第三季开局令人失望，使已经走势不稳的澳元兑美元下跌0.0025美元。澳洲统计局(ABS)的数据显示，7月零售销售较6月下降0.1%，6月时意外强劲增长0.6%。市场原预期7月上升0.4%，且在此之前零售销售已连续成长将近13个月。除了12月和4月持平外，自2014年6月以来澳洲零售销售每月都有增长。澳洲7月贸易逆差缩窄至24.6亿澳元，得益于出口额反弹，而进口相对持稳。

--日央行审议委员称，中国不会引发全球金融危机

日本央行审议委员木内登英表示，中国经济放缓可能损及世界经济，但不会引发全球金融危机，因中国市场相对脱离其他金融市场。“我并不担心中国引发全球金融危机的可能性，”木内登英在记者会上称。“全球各地货币政策相当宽松，...中国地产市场显示出升温迹象，而且当局似乎准备推出政策措施，所以我预计中国经济将随着时间推移而企稳，”他称。

[市场摘要]

--日本股市：逢低买盘提振日经指数收高，但市场仍然不稳

日本股市周四上涨，得益于逢低买盘的提振。有关中国可能引领全球经济放缓的担忧在最近数周令一些股票备受打压。日经指数收高0.5%至18,182.39点，结束此前三天的连跌。截至周三，日经指数在三个交易日内累计跌去5.4%。东证股价指数涨0.6%，至1,474.98点。JPX日经400指数涨0.6%，至13,246.79。

--中国股市：休市。

--香港股市：休市。

--汇市：欧元持稳，市场关注欧洲央行会议

欧元持稳，自上月中国人民币贬值以来，欧元贸易加权指数已经上涨1.5%。市场关注欧洲央行(ECB)是否会进行口头干预，以抑制欧元的涨势。欧元兑美元持平于1.1230，本周稍早曾升至1.1332。欧元兑日圆也持平在135.10。美元兑日圆基本持平于120.35，已从隔夜所及119.225低位大幅反弹。美元指数小幅上扬，触及三日高位96.046。

--欧元债市：公债收益率走低，投资人等待欧洲央行会议

在周四稍晚欧洲央行会议登场前，欧元区公债收益率(殖利率)小幅走跌；欧洲央行料在会议中调降通胀率预测，并承诺加强购买债券方案。德国10年期公债收益率下滑1个基点至0.79%，其它欧元区国家10年期公债收益率也大都走低。

--国际油市：油价涨跌互见，股市上涨提供支撑

布兰特油价下跌，因美国原油库存意外增加与美元走强令油价承压；不过周三美股上涨近2%带动亚洲股市反弹，为油市提供支撑。0842GMT时，10月布兰特原油期货下跌0.18美元至每桶50.32美元。美国10月原油期货微升0.01美元至每桶46.26美元。

--全球金市：金价受美元走强影响下滑，美国非农就业报告备受期待

金价延续隔夜跌势，受美元走强拖累。投资者在等待关键的美国非农就业报告公布，以从中找寻有关美联储升息时点的蛛丝马迹。0833GMT，现货金跌至每盎司1,132.36美元。美国期金下滑约1.7美元至1,132.0美元。

--金属期市：伦敦期铜上涨，中国休市情形下空方回补

伦敦期铜在清淡交易中走升，延续上日弹升1%的走势，因在主要铜消费国中国休市两日情形下，空头结清部位。0737 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨1.3%，报每吨 5,185美元。上周初期铜曾跌至六年来最低每吨4,855美元，此后在5,000美元上方暂时寻获支撑。(完)

(整理 王丽鑫；审校 高琦)

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