《路透晚报》--9月7日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧股反弹亚股下跌，中国股市恢复交易后震荡收低

亚洲股市周一下跌，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌约1%，市场风险偏好降温，因中国股市结束四天长周末假期后走势不稳，震荡收低。欧洲股市由矿业及商品交易巨擘嘉能可领涨，嘉能可宣布将停发股息及出售资产，将负债大砍三分之一后，股价大涨逾10%。

--东芝录得年度净损，拟整顿董事会以摆脱会计丑闻

日本东芝在上一会计年度录得净损378亿日圆(3.18亿美元)，并誓言透过董事会大幅整顿来改善公司治理。东芝提交了之前因会计问题而两度推迟公布的财报，帮助减轻投资人的担忧。一些投资人原本担心东芝若不能在截止日期前提交，则有下市的风险。

--乐购韩国事业Homeplus以61亿美元售予MBK牵头财团

英国连锁超市业者乐购表示，以61亿美元将旗下的韩国业务出售给私募公司MBK Partners牵头的财团。这是乐购出现财务困难以来，首笔重大资产处分。作为全球第三大零售商的乐购，国内市场成长放缓导致其接连发布获利预警，并导致其信用评级被降至垃圾级别，之后一直在考虑处置资产。

--德国7月工业生产较上月增长0.7%，创今年以来最快增速

德国7月工业生产增速为今年以来最快，显示德国经济在第三季起始表现强劲。经济部表示，工业生产较前月增长0.7%，增速为12月以来最快，但低于路透预估的增长1.0%。6月的数据由之前公布的下滑1.4%上修为下滑0.9%。

--欧元区9月Sentix投资者信心指数降至七个月最低

欧元区9月投资者信心下降的幅度大于预期，因为中国经济放缓打击了增长预期，尤其是欧洲最大经济体德国。欧元区9月Sentix投资者信心指数由8月的正18.4下滑至正13.6。这是自2月以来最低，且低于路透调查预估的正16.1。

--OECD称，判断人民币贬值是否旨在推动出口为时尚早

经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长玉木林太郎称，现在还不能断定中国的人民币贬值旨在重回出口推动经济的模式。玉木林太郎表示，如果是要提振出口，人民币当前的贬值幅度还太小。他还表示，应该将关注重心放在中国是否将进行结构性改革，以实现经济稳定可持续增长方面。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数从七个月低点回升小幅收高，交投依然震荡

日本股市周一录得小幅涨幅，从七个月低点回升，交投震荡，主要受中国股市走势影响。日经指数收高0.4%至17,860.47点，但盘初一度差点尽数抹去今年以来涨幅。

--中国股市：沪综指收挫2.5%连四日下跌，监管层安抚难敌金融股重挫

中国股市沪综指收挫2.5%，为连续第四日下跌。分析师指出，尽管监管层继续表态安抚市场情绪，无奈A股人气依然低迷，量能无法放大，加上护盘资金明显缺位导致银行等金融股重挫，导致大盘欲攻乏力，预计短线仍将继续向下寻底。沪综指收报3,080.420点，跌79.747点或2.52%。上证A股今日成交3,022亿元人民币，上日为4,227亿元。

--香港股市：恒指收低1.2%，受内地股市大跌拖累

香港股市追随大跌的内地股市收低。恒生指数收低1.2%，报20,583.52点；国企指数跌0.7%，报9,103.22点。

--汇市：美元兑日圆和瑞郎上涨，受股市企稳影响

美元兑避险日圆和瑞郎上涨，收复部分失地，因欧洲和日本股市本周伊始上涨，支撑冒险情绪。但盘内稍晚交投料趋于清淡，美国市场周一逢假期休市。美元兑日圆上涨0.3%至119.30，远离日低118.66，并稍稍扳回周五重挫1%的跌幅。美元兑瑞郎上涨0.2%至0.9728。

--欧元债市：德债收益率小升，此前德国工业产出数据表现强劲

德国公债收益率(殖利率)上涨，此前数据显示，德国7月工业产出增幅强劲，不过因人们押注欧洲央行(ECB)有可能会在未来数月加大资产购买，德债收益率仍持于两周低点附近。

德国10年期公债收益率日内上涨1个基点至0.68%。欧元区二线国家方面，意大利10年期公债收益率上涨1个基点至1.89%，西班牙和葡萄牙10年期公债收益率均上涨3个基点，分别升至2.11%和2.55%。

--国际油市：油价下跌，受全球供应过剩忧虑及美国就业报告欠佳拖累

油价下跌，受累于全球供应过剩担忧、美元走坚、及美国非农就业报告表现黯淡。美国劳工节长周末假期可能也导致今日稍晚的交投清淡。0840GMT，布兰特10月原油期货下跌0.6美元，至每桶49.01美元；上日收低1.07美元，或2.1%。该合约上周跌近1%。美国10月原油期货下跌0.48美元至每桶45.57，上个交易日结算价跌0.7美元或1.5%。

--全球金市：金价在两周半低点挣扎，美国就业数据未能使升息时机明朗

金价在两周半低点附近挣扎，未能收复前三个交易日的跌幅；之前公布的美国非农就业数据未能使美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息时间明朗化。现货金波动不大，0840GMT报每盎司1,121.20美元。。

--金属期市：伦敦期铜走高，嘉能可减产消息引发空头回补

伦敦期铜走强，矿商交易商嘉能可的非洲铜矿事业计划减产消息，激发一波空头回补。0913GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨1.34%至每吨5,188.5美元。上海期货交易所期铜合约涨0.8%，至每吨39,370元人民币。其他LME金属也追随铜价涨势，期铝、期锌和期铅均上涨1%左右。(完)

(整理 陈宗琦；审校 蔡美珍)

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