《路透晚报》--9月8日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德国7月出口与进口均触及纪录高点，贸易顺差扩大

德国联邦统计局公布的数据显示，7月出口与进口均增至纪录高位。7月经季节调整出口较前月增长2.4%至1,034亿欧元，进口较前月增长2.2%至806亿欧元。联邦统计局称，二者均是1991年有记录以来的最高水准。

--日本第二季GDP萎缩程度低于初值及市场预估，因库存增加

修正后数据显示，日本第二季经济萎缩幅度低于预期，尽管资本支出降幅大于初值，这使得决策者仍承受推出更多刺激举措来拉抬脆弱复苏的压力。内阁府公布的数据显示，日本4-6月实质国内生产总值(GDP)环比年率修正后为萎缩1.2%，初值为萎缩1.6%。

--澳洲伍德塞德石油提出以80亿美元全股票收购Oil Search

澳洲最大的独立油气生产商伍德塞德石油提出欲以80亿美元全股票，收购较小对手Oil Search。根据周一收盘价，这项收购价的溢价幅度仅14%。这项提议宣布后，Oil Search股价跳涨17%，至7.87澳元，高于伍德塞德提议的隐含价值，暗示投资者认为伍德塞德将必须提高出价。

--日本三井住友海上以53亿美元收购英国保险商Amlin

日本三井住友海上保险宣布，同意以34.7亿英镑(53.4亿美元)的价格收购英国同业对手Amlin，这是今年以来日本保险公司海外扩张行动中的第四大交易。三井住友海上将以每股6.70英镑的价格收购Amlin全部股份，较Amlin周一收盘价溢价36%。

--韩国2016年预算侧重就业和经济增长，并控制赤字

韩国计划提高明年政府支出，以支持经济成长并创造更多就业岗位，但为避免预算赤字急遽扩大，明年支出增幅将低于今年。明年财政支出将增加3.0%至386.7万亿韩元(3,226亿美元)，增幅低于今年预定的5.5%，并且是2010年增长2.9%以来的最低增幅。

[市场摘要]

--日本股市：收低逾2%，悉数回吐年内涨幅

日本股市周二收跌，指标日经指数降至去年收盘水准之下。中国公布的疲弱数据加重了投资者对该国经济担忧，而中国是日本的主要贸易伙伴。日经指数收低2.4%报17,427.08点，落在去年收盘位下方。最近30日，该指数累计下跌15.9%。东证股价指数下挫2%，报1,416.71点，受医药类股重挫5.2%拖累。

--中国股市：沪综指收升2.9%终结四连跌，量能大幅萎缩预示反弹空间有限

中国股市沪综指收涨2.9%，终结连四日跌势，A股成交额创近七个月新低。分析师称，监管层频频发布利好，但市场信心仍脆弱。沪综指收报3,170.452点，大涨90.032点或2.92%。上证A股今日成交2,634亿元人民币，较上日的3,022亿元续减；此前成交额低位为2月17日的2,631亿元。沪深300指数收报3,334.02点，涨2.57%。

--香港股市：恒指大涨3.3%，内地股市反弹引发逢低买入

香港股市大幅反弹收高，内地股市尾盘大涨，促使投资者逢低买入受挫的港股。恒生指数收高3.3%，报21,259.04点；国企指数跳涨4.1%，报9,479.48点。

--汇市：欧元兑美元连续第三日上涨，美联储9月升息预期降温

欧元兑美元周二连续第三天上涨，由于投资者对全球经济增长存在担忧，对美国联邦储备委员会(FED/美联储)下周升息的预期降温。最新数据显示中国8月进口大跌，为连续第10个月下滑，令市场更加担忧中国经济健康状况，以及其对其他新兴经济体和全球经济的影响。0844GMT，欧元兑美元升0.1%，报1.1182美元。

--欧元债市：德国强劲数据推升公债收益率，但中国疑虑抑制走势

德国贸易数据再创新高，推动欧元区公债收益率(殖利率)走高，不过对于央行政策进一步宽松的预期，以及中国经济的疑虑，令收益率升势受限。德国10年期公债收益率微升1个基点至0.68%。西班牙10年期公债收益率微升1个基点至2.15%，意大利10年期公债收益率持平于1.89%。

--国际油市：强劲德国数据助油价企稳，但亚洲黯淡前景仍令市场承压

国际油价在低位企稳，强劲的德国经济数据帮助抵消了亚洲前景黯淡的影响，而全球供应过剩继续冲击市场。0840 GMT，美国原油报每桶44.76美元，较周五收盘价下跌1.29美元，受艾克森美孚(Exxon Mobil)关闭美国路易斯安那州炼厂最大原油蒸馏装置的消息打击。布兰特原油上涨0.45美元，至每桶48.08美元，未受炼厂关闭消息影响。

--全球金市：持于两周半低点附近，美国升息前景不确定性带来压力

金价持稳，之前四个交易日因美元走软而连跌，但金价距离两周半低点不远，因美国升息前景仍存在不确定性，令金市难以找到方向。0836GMT，现货金波动不大，报每盎司1,119.80美元。

--金属期市：伦敦期铜上涨，数据显示中国8月铜进口量持稳

伦敦期铜上涨，之前数据显示中国8月铜进口量持稳，尽管该国经济显露出放缓的迹象。0835GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜攀升1.38%，报每吨5,219美元。沪铜涨0.7%，报每吨39,530元人民币。(完)

(整理 陈宗琦；审校 蔡美珍)

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