《路透晚报》--9月10日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本7月核心机械订单意外下降，令人担心经济复苏势头

日本7月机械订单意外连续第二个月下降，令人担心疲弱的企业投资将损及第二季经济萎缩后的复苏。日本内阁府周四公布，7月核心机械订单较前月下降3.6%；该指标是波动较大的经济数据，外界认为其预示了未来六至九个月的资本支出。7月数据远低于分析师此前预计的增长3.7%；6月则为较前月下降7.9%。

--澳洲8月新增就业人数远高于预期，提振澳元上涨

澳洲8月新增就业人口多于预期，失业率则一如预期小幅下降，部分缓解了澳元的下行压力。澳洲统计局公布的数据显示，8月就业人口新增17,400人，远高于分析师预估的增加5,000人。关键的是，新增就业人口多数来自全职岗位，全职就业人数增加了11,500人。澳洲8月失业率小降至6.2%，符合预期，脱离7月创下的13年高位6.3%。

--日本邮政三家相关企业挂牌上市拟集资115亿美元

日本邮政株式会社预计将在11月4日，将控股母公司，及旗下邮政银行与邮政保险等三家公司挂牌上市，寻求筹资115亿美元，将成为日本近30年来最大宗的国营企业释股案。

--中国使得经济风险重新成为关注焦点--德国经济部

德国经济部表示，由于新兴市场情况导致全球经济前景出现不确定性，经济风险重新成为关注焦点，但德国经济仍处于上行轨道。

--英国8月房价较上月涨2.7%，创逾一年来最大涨幅--Halifax

英国最大抵押贷款机构Halifax表示，8月房价较7月涨2.7%，创去年5月以来的最大涨幅。截至8月的三个月房价较上年同期上涨9.0%，涨幅高于7月的7.9%。

[市场摘要]

--日本股市：收跌2.5%，机械订单下滑引发经济疑虑

日本股市周四下跌，因7月机械订单意外下降加重对经济的担忧，促使投资者在上日录得近七年最大单日涨幅之后了结获利。日经指数收跌2.5%，报18,299.62点，将周三7.7%的涨幅回吐近三分之一。东证股价指数收跌1.9%，报1,479.52点。JPX-日经400指数收跌2%，至13,282.27点。

--中国股市：沪综指缩量收跌1.4%终结连两日反弹，因获利回吐且数据不佳

中国股市沪综指缩量收跌1.4%，结束连两日反弹。分析师称，受获利回吐抛压拖累，今日大盘上攻无力。沪综指收报3,197.893点，跌45.196点或1.39%。上证A股今日成交2,991亿元人民币，上日为4,122亿元。沪深300指数收报3,357.56点，跌1.23%。

--香港股市：恒指收跌2.6%，两日连涨后投资者获利了结

香港股市收跌，追随该地区和美国股市的走势，投资者在股市连续两日上涨之后获利了结。恒生指数跌2.6%至21,562.50点。恒生国企指数跌2.0%至9,780.16点。恒指周三涨4.1%，创近四年来最大单日涨幅。

--汇市：新西兰元因央行降息而下挫，日圆受日本议员言论打击

新西兰元大跌，此前该国央行下调利率，并暗示如果中国经济继续放缓，可能进一步宽松政策。日圆下跌，之前媒体关于一名日本执政党议员言论的报告，让市场重新聚焦日本央行进一步宽松政策的可能性。新西兰元兑美元一度跌逾2%至0.6256美元，随后在欧洲时段稍稍回升至0.6295附近，日内下跌1.72%。美元兑日圆 短暂扬升至121.38日圆，为8月31日以来最高位，0913GMT，报120.86日圆，日内上涨0.3%。

--欧元债市：欧元区公债收益率回落，美国标售结果带来安慰

欧元区公债收益率(殖利率)下降，因美国标债结果打消了一些担忧。此前部分人士担心，由于中国需求减退和美国即将升息，可能会让投资者却步。德国10年期公债收益率下跌3个基点至0.68%，从周三触及的一周高位0.72%回落。此前德国进行的公债标售中投标数量低于标售数额。

--国际油市：油价下跌，因中日经济数据不佳引发增长忧虑

油价下跌，因日本和中国经济数据低迷，引发了对于经济增长或陷入停顿的担忧，不过之后止跌小涨。0848 GMT，指标布兰特原油期货小升0.44%，报每桶47.79美元。美国原油期货涨0.82%，至每桶44.51美元。

--全球金市：金价徘徊于四周低点附近，资金外流和美国数据带来打压

金价徘徊在近四周低点，隔夜大跌，因美国经济数据强劲以及黄金上市交易基金(ETF)减仓损及投资者买兴。0830 GMT，现货金几无变动，报每盎司1,107.56美元，上日下滑1.4%，创7月20日以来最大单日跌幅。金价周三跌至1,101.11美元，为8月11日以来最低价。

--金属期市：伦敦期铜在七周高位下方持稳，中国担忧仍存

伦敦期铜在前一日触及的七周高位下方走稳，因自美国股市开始的获利了结蔓延至全球市场，且中国经济数据低迷，引发对其经济增长的担忧。0825 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.91%，至5,414美元，上日小幅收高，且触及7月22日以来高位5,434.50美元。上海期货交易所期铜上涨0.6%，至每吨41,060元人民币。(完)

(整理 陈宗琦；审校 蔡美珍)

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