《路透晚报》--9月11日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--IEA预计明年美国等非OPEC国家产量降幅创逾20年来最大

国际能源署(IEA)表示，低油价将迫使美国在内的非石油输出国组织(OPEC)产油国明年原油产量降幅创逾二十年来最大，重新平衡供应过剩的油市。低油价料推动今年全球原油需求攀升至五年高点。与此同时，IEA大幅下修对OPEC原油的需求展望。

--英国7月建筑业产出意外较前月下滑1.0%，房屋建筑活动下降

英国7月建筑业产出意外下滑，扭转了6月的回升局面，房屋建筑活动出现逾两年的最大同比跌幅。7月建筑业产出较前月下滑1.0%，分析师的预估是增长0.5%。与上年同期相比，产出下降0.7%，不及预期的增长0.6%。

--日本第三季大型制造业者信心转乐观，未受负面因素影响

政府调查显示，7-9月大型日本制造业者对企业状况的看法转为乐观，显示企业并不在意中国经济放缓和近期的市场震荡。这是7-9月首份全面的企业信心调查，将是日本央行下周政策会议要仔细分析的数据之一。

调查显示，7-9月大型制造企业景气判断指标(BSI)为正11.0，4-6月为负6.0。大型制造商预期10-12月企业状况将会略微恶化，景气判断指数料为正10.5。

--APEC财长会议称抵制竞争性贬值和保护主义

亚太经合组织(APEC)各成员国财长表示，仍致力于解决经济疲软状况，但强调将避免竞争性贬值并抵制保护主义。

--日本经济财政大臣称美日汽车贸易谈判“非常艰巨”

日本经济财政大臣甘利明表示，日本和美国官员正在进行的汽车贸易谈判“非常艰巨”，但目的旨在缩小两国的分歧。日美两国磋商人士周三在华盛顿就汽车问题开始双边会谈，日本还计划与加拿大和墨西哥举行会谈。

--欧洲央行执委科尔称，经济增长力道太弱无法创造足够就业岗位

欧洲央行(ECB)执委科尔对法国报纸集团EBRA称，欧元区经济增长力道还太弱，不足以创造足够数量就业。“当通胀疲弱时，将其拉升至2%目标位的最好方法是支持经济活动，”科尔称，“因此，目前增长和就业是物价稳定的前提条件。”

--韩国央行维持利率不变，预计国内经济继续复苏

韩国央行周五维持政策利率在1.50%不变，符合外界普遍预期。该央行需要评估今年两次降息行动对经济的影响，并等待美联储的升息决定。央行表示，经济正在温和复苏，未来数月料逐渐改善，但步伐较为温和，主要受实施至今的扩张性经济政策提振。消费者通胀率料保持低位，主要受低油价以及需求面持续的下行压力影响。

--日本生命保险同意收购较三井生命，明年3月前完成交易

日本生命保险称，同意收购较小的同业竞争对手三井生命保险。这将是11年来日本人寿保险业第一次重大重组。日本生命保险为日本最大的私营人寿保险公司，资产约为5,130亿美元。日本生命保险称，预计交易在明年3月底完成。三井生命保险是一家中型保险公司，资产610亿美元。此项交易标志着日本人寿保险业一次罕见的洗牌。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数小跌但周线上涨2.7%，市场聚焦美联储会议

日本股市周五震荡收低，投资人仍将焦点放在下周美联储货币政策会议，这次会议有可能出现美国近10年来首次升息。日经指数小幅收低0.2%至18,264.22点，但本周成功中止四周跌势，周线收涨2.7%，本周走势剧烈震荡，且出现空头回补。东证股价指数收高0.1%至1,480.23点，JPX-日经400指数收平，报13,282.73点。

--中国股市：沪综指缩量微收升，观望情绪较浓短线仍将继续寻底

中国股市沪综指微收升，A股成交额创七个月新低。分析师称，今日多空双方围绕3,200点展开争夺，在经济数据低迷，做多信心不强，投资者持股周期很短的市况下，大盘明显进入缩量整固阶段，或待经济企稳信号释放后才有大幅上攻可能，短线仍将继续寻底。

沪综指收报3,200.234点，微涨2.341点或0.07%；本周累计涨1.27%，终结连三周跌势。上证A股今日成交2,522亿元人民币，较上日的2,991亿元降约15%；此前成交额低位为2月12日的2,294亿。

--香港股市：恒指收低0.3%，八周来首次周线上涨

香港股市回吐早盘涨幅转而收低，本周中段出现的反弹之势逐渐减弱。恒生指数收低0.3%，报21,504.37点，恒生国企指数跌0.6%，报9,718.28点。恒生指数周线上涨3.2%，恒生国企指数涨6.0%。两指数均录得4月10日止当周以来最大周线涨幅。这是恒生指数在七周连跌以来首次周线上扬。

--汇市：美元兑日圆大致守住本周涨幅，关注英国工党选举

美元兑日圆守住本周的多数涨幅，尽管一项企业调查并不利于有关日本央行再推出一轮量化宽松的臆测。市场关注焦点转向下周美联储会议，多数主要货币持稳。因中国因素引发的市场动荡之际，日圆一个月累计上涨3.5%。0902GMT，美元兑日圆跌幅约0.1%报120.44，隔夜触及10日高点121.38。美元/日圆本周上涨逾1%。

--欧元债市：意大利公债收益率持稳，西班牙选举疑虑引致对意国公债需求

在意大利即将发行最高77.5亿欧元公债之前，意大利公债收益率持稳，对西班牙地方选举的疑虑，令投资人转入意大利公债。西班牙北部的加泰罗尼亚9月27日举行选举，分离主义人士希望以此次选举作为独立公投的替代。意大利10年期公债收益率变动不大，报1.84%，西班牙10年债收益率上涨2个基点，报2.11%，利差保持在接近两年来最阔水平。德国10年期公债收益率下跌1个基点，报0.68%，市场对美联储下周升息的可能性愈发怀疑。

--国际油市：油价下跌，因美元走强、沙特拒绝开会及高盛下调预测

油价下跌，因美元走强、沙特拒绝召开产油国峰会，以及高盛下调2015和2016年油价预估。尽管上个交易日油价上涨，但周线料仍将录得跌幅。0845GMT，10月布兰特原油期货跌1.06美元，报每桶47.83美元。10月美国原油期货跌1.05美元，报每桶44.87美元。

--全球金市：金价徘徊于1,100美元附近，或连续第三周录得周线下滑

金价守住隔夜微弱涨幅，每盎司接近1,100美元，但金价有可能连续第三周周线下滑，因投资者对美国加息时间仍心存疑虑。0845GMT，现货金报每盎司1,107.60美元，下滑逾3美元。本周稍早，金价曾跌至1,101.11美元，创8月11日以来最低，本周迄今跌1%。美国期金目前报每盎司1,109.60美元，料将连续第三周走低。

--金属期市：LME期铜小跌，但仍有望录得5月来最大单周涨幅

伦铜小幅下跌，但本周仍有望创下5月初以来的最大单周涨幅，因一系列减产可能使供应接近需求。嘉能可和自由港等矿业巨擘一连串的减产支撑了铜价。0728GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.4%至每吨5,375美元，前一交易日收盘小涨。本周料将录得近5%的周线涨幅。上海期货交易所主力期铜合约涨0.5%，至每吨41,160元人民币。(完)

(编译 高琦 审校 蔡美珍)

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