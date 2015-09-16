《路透晚报》--9月16日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲央行量化宽松规模相对不大，仍有扩大空间--副总裁

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示，欧洲央行仍有买进更多资产的空间，因其量化宽松政策的规模比其他国家的类似举措来得小。冈斯坦西欧说，央行准备好必要时扩大量化宽松计划的规模、组成成份及持续期间。和其他央行相比，欧洲央行过去几次的买债规模是小巫见大巫。有人批评量化宽松没有效果，冈斯坦西欧对此不以为然，指出尽管金融市场情绪紧张，但通胀预期改善、银行信贷增长且借款成本下降。

--OECD下调全球增长预估，但敦促美联储本周行动

经济合作暨发展组织(OECD)表示，全球经济前景较几个月前变得更加黯淡，但美国经济表现良好，足以让美联储推进金融危机以来首次升息的计划。OECD在对主要经济体的最新报告中称，今明两年全球经济料将分别增长3.0%和3.6%。今年6月时，OECD曾预计今明两年全球经济增速分别为3.1%和3.8%，其表示此次下调预估主要是因为中国和巴西等新兴市场经济体增长放缓。

--日本央行：第三季工业生产料持平前季，中国经济放缓打击出口

日本央行周三表示，本季度日本工业生产将会持平，10-12月当季的增长前景也存在不确定性，因为中国经济放缓使日本向亚洲的出口受到打击。日本央行在9月的月报中称，新兴经济体增长下滑打击了日本的机械制造商，而对中国的智能手机零件出口疲软，则使电子部件生产商受到影响。“根据我们对企业进行的调查，7-9月当季的工业生产预计较前季原地踏步，”报告称。“工业生产预计在10-12月反弹，不过海外情势存在很大的不确定性。”

--英国数据：截至7月的三个月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率为5.5%

英国国家统计局公布，英国截至7月的三个月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业人口增加1万至182.3万人，失业率为5.5%(预估为5.6%)；截至7月的三个月LFS就业人数增加4.2万人至3,109.5万。英国截至7月的三个月平均每周薪资所得(不包括奖金)较上年同期增加2.9%(预估为增加2.9%)，为2009年初来最快增长，7月较上年同期增长3.2%。

--澳洲央行助理总裁称，乐见人民币汇率向市场化迈进的进展

澳洲央行助理总裁德贝尔表示，中国当局令汇率机制向市场化迈进，这一进展值得欢迎。德贝尔指出，尽管8月11日中国央行的举动最初导致人民币贬值约4.5%，但在看待这一走势时应考虑到，人民币贸易加权汇率过去一年已经升值逾15%。“纵观整个汇率变动的大背景，这算不上是很大的事情；那天，中国当局将汇率制度进一步朝由市场决定汇率的方向推进，这一发展应该受到欢迎，”德贝尔在悉尼举行的精算师协会银行业研讨会上说。

--企业并购：台湾富邦金考虑收购澳新银行所持印尼Panin银行股权--消息

两位知情人士表示，台湾富邦金正考虑出价收购澳新银行(澳盛银行/ANZ)所持印尼银行业者Bank Pan Indonesia Tbk(Panin)的39%股权。消息人士称，澳新银行正在邀请有意者提出初步报价，竞购者不多。这两位人士未获准与媒体沟通，因此拒绝署名。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数受强劲美国数据提振收涨，但美联储会议前市场仍谨慎

日本股市周三上涨，因强劲的美国消费支出数据提振市场信心，投资者继续回补空头，汽车生产商和电子产品类股领涨。但成交量不大，因多数长线投资者仍离场观望，等待周四美联储政策会议结果的发布，有望终结数月来对于美联储何时将进行近十年来首次升息的猜测。日经指数涨0.8%至18,171.60点，东证股价指数涨0.7%至1,472.60点。

--中国股市：沪综指收创近三周最大单日涨幅，受伞形信托利好传闻提振

中国股市沪综指大举反弹，收创近三周最大单日涨幅。分析师称，尾盘受多家信托就旗下伞形信托能否存续一事向监管层申诉成功的传闻提振，大盘现暴力拉升，逾千只个股涨停。但因成交量未出现明显放大，反弹能否持续须看上述消息能否落实，预计短线大盘仍继续震荡筑底。沪综指收报3,152.263点，涨147.091点或4.89%，此前最大单日涨幅为8月27日的5.34%；上证A股今日成交2,814亿元人民币，上日为2,435亿元。

--香港股市：恒指收高2.4%，受中国股市大涨提振

香港股市收涨逾2%，受中国内地股市尾盘大涨提振。不过在美联储公布利率决定之前，投资者依然保持谨慎。港股恒生指数收高2.4%，报21,966.66点；恒生国企指数上涨2.1%，报9,904.71点。中国内地股市午后大涨，盘终收高近5%，创三周来单日最大百分比涨幅，激励港股午后走强。港股所有板块均上扬。

--汇市：美债收益率上涨支撑美元，乐观数据增强美联储升息预期

美元指数上涨，受高企的美债收益率支撑。上日美国公布的消费者支出数据令人乐观，使人仍然预期美联储本周将会升息。两年期美国公债收益率上升，导致其与两年期德国公债收益率之差扩大至八年来的最高水平，这帮助美元实现反弹。0836GMT，美元指数升至95.621，脱离周一触及的两周低点。欧元兑美元下跌0.14%至1.1249美元。美元兑日圆跌0.09%至120.31日圆。

--欧元债市：德债收益率升至两周高点，市场准备迎接公债标售及经济数据

德国公债收益率触及两周高点，因投资者在一系列公债标售和部分经济数据公布前削减仓位。欧洲央行之前曾明确暗示，如果增长和通胀依然疲软，该行准备扩大购债计划。德国公债收益率已回升至这一表态前的水平。德国10年期公债收益率持平于0.74%，周二曾大涨约10个基点，周三稍早一度触及0.76%。均为9月3日欧洲央行会议决策公布之前才见到的高位。

--国际油市：库存下降推动油价续涨，布兰特原油涨势略落后

美国原油期货延续升势，因库存意外下降且汽油价格上涨；而国际油市表现略微落后，因预期亚洲经济增长低迷。0822GMT，美国近月原油期货报每桶45.39美元，较上日结算价上涨0.80美元。相比之下，布兰特原油期货涨势落后，但仍上涨0.71美元至每桶48.45美元。过去一个月，美国原油较布兰特原油的贴水已经缩窄近三分之二，至约为每桶2.50美元。

--全球金市：金价盘旋在一个月低点附近，等待美联储利率决定

金价难以突破一个月低位附近的窄幅区间，美联储今日晚间将开始召开政策会议，投资者屏息以待他们的利率决策。0820GMT时，现货金涨2.49美元，报每盎司1,107.49美元。金价本周走势比较平稳，上周曾跌至一个月低点1,098.35美元，预计只会在周四美联储发布政策声明后才会有较大波动。

--金属期市：伦敦期铜走稳，市场等待美联储会议结果

伦敦期铜走稳，投资者等待本周美联储政策会议的结果，而今天中国股市的大涨帮助提振了上海基本金属的价格。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜扳回0.5%的跌幅，0819GMT时，报每吨5,366.5美元，上涨0.36%。铜价上周触及七周高点5,435美元后，走势停滞。上海期交所期铜上涨1.1%，至每吨40,950元人民币，尾随中国股市升势。(完)

(编译 汪红英；审校 李春喜)

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