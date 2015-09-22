《路透早报》--9月23日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--财新公布9月中国制造业PMI初值

--台湾经济部公布8月工业生产指数年变动率(0800)

--台湾财政部公布第四季发债计划

--法国第二季国内生产总值(GDP)修正值(0645)

--法国9月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值(0700)

--德国9月Markit制造业PMI初值(0730)

--欧元区9月Markit制造业PMI初值(0800)

--美国一周抵押贷款市场指数(1100)

--加拿大7月零售销售(1230)

--美国9月Markit制造业PMI初值(1345)

--新西兰8月进出口及贸易收支(2245)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民将在全球发展中心发表讲话

--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在欧洲议会货币和经济事务委员会的季度听证会上发言(1300)

--台湾央行总裁彭淮南在立法院就宏观经济发表讲话(0100)

--南非央行公布利率决定(1300)

--英国央行举行金融政策委员会(FPC)会议。

--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在当地扶轮社发表讲话(1630)

以下为9月22日下午5:00至9月23日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--大众汽车称排放丑闻影响车辆达1,100万辆，调查不断扩大

德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)表示，由于在美国汽车排放检测问题上的造假，该公司柴油汽车面临不断扩大的调查，全球受影响车辆可能达到1,100万辆，给首席执行官(CEO)文德恩(Martin Winterkorn)增添新的压力。大众汽车表示，将在第三季账目中提列65亿欧元(73亿美元)拨备，以帮助支应这场欺诈案所产生的成本。这是公司78年历史上最大的一桩丑闻，把分析师的获利预估也捅了个大窟窿。[nL4S11S4LO]

大众汽车丑闻造成其股票市值蒸发高达300亿美元，并拖累供应商及汽车板块股价下挫，成为美股及欧股隔夜收低的推手。

--习近平抵达西雅图开启访美之旅，将会见科技巨头

中国国家主席习近平周二抵达西雅图，开启为期一周的访美之旅。此次访美行程包括会见美国商界领袖、出席美国总统奥巴马在白宫举行的隆重国宴、以及在联合国发表演讲。习近平定于当晚在酒店的宴会上发表政策讲话，出席者将包括微软联合创始人比尔盖兹、波音(Boeing)和星巴克(Starbucks)高管以及其他当地名流。

--美国贸易代表：中国需要进一步努力以达成双边投资协定

美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)周二表示，对于尚在讨论中的双边投资协定，中国需要缩窄豁免清单的范围。他表示，中国修改过的清单比最初的要好，肯定表明了中国高层领导人的切实努力，但距离达成能实现互惠目标的高水准协议，还有很长的距离。

--中国央行：国际性商业银行首次获准在银行间债市发行人民币债券

中国央行周二表示，日前批复同意上海汇丰银行有限公司和中国银行（香港）有限公司在中国银行间债市分别发行10亿元和100亿元人民币金融债券。这是国际性商业银行首次获准在银行间债券市场发行人民币债券。央行网站新闻稿称，此次人民币债券的发行，进一步扩大了中国银行间债券市场发行主体范围，拓宽了国际性商业银行的人民币融资渠道，有利于促进中国债券市场扩大对外开放，推进人民币跨境使用。

--中国央行将启动人民币跨境支付系统，助推人民币国际化--消息

人民币在全球支付的“高速公路”即将正式开通，三位消息人士周二透露，中国央行已下发人民币跨境支付系统（CIPS）的业务规则，其中有19家银行获得CIPS第一批直接参与者资格。这意味着人民币国际化基础设施建设再进一步。一位消息人士称，中国央行就CIPS系统安排发布了相关规则，明确包括五大国有商业银行在内的11家中资银行、八家外资在华法人银行获得首批直接参与者资格，该系统将于10月初正式启动。

--IMF总裁：增长趋弱令实现全球发展目标的难度加大

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周二表示，全球经济增长面临的下行风险加剧，疲弱的前景将令达成全球发展目标较以往更加困难。拉加德称，她希望全球领导人在9月25-27日的纽约峰会上，能够采纳联合国为未来15年制定的可持续发展日程。IMF将在10月发布最新的经济预估，其在7月时预计全球经济今明两年增长率分别为3.3%和3.8%。

--高盛首席执行官患癌，股价下跌近1.98%

高盛首席执行官(CEO)布兰克梵称，自己患有“高度可治愈”的淋巴瘤，但治疗期间不能像往常一样大量工作。

受此消息影响，高盛股价重挫近1.98%，成为美股道指收低的最大拖累。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二下跌，因商品市场遭抛售拖累材料股下滑，且大众汽车排放检测丑闻拖累其供应商股价下挫。

道琼工业指数收低179.72点，或1.09%，至16,330.47点；标准普尔500指数收跌24.23点，或1.23%，至1,942.74点；Nasdaq指数下挫72.23点，或1.5%，至4,756.72点。

--欧洲股市重挫，因投资人担心全球经济，且德国大众汽车暴跌至四年低点，拖累整体汽车板块，投资人判断大众汽车排放丑闻的影响。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收挫3.3%。德股DAX指数大跌3.8%，报9,570.66点，英股富时100指数收低2.83%，报5,935.84点，法股CAC指数重挫3.42%，报4,428.51点。

汇市:

--美元兑欧元触及逾两周高点，因市场仍然认为美国联邦储备理事会(FED/美联储)会在今年加息，而欧洲央行将进一步放宽政策。

纽约尾盘，欧元兑美元跌0.49%，至1.11345美元。美元兑日圆跌0.43%，报120.055日圆。美元兑瑞郎涨0.32%，报0.97480瑞郎。美元指数涨0.37%，报96.250，接近96.404的两周高位。

债市:

--美国公债价格上扬，因对全球经济的担忧挥之不去引发全球股市和商品市场下挫，并激活了对较低风险公债的避险需求。

指标10年期公债上扬24/32，收益率报2.127%，较周一尾盘跌9个基点。30年期公债价格升1-30/32，收益率报2.935%，日内下挫10个基点。

--德国公债收益率跌至一个月内低点，大部分其他欧元区公债收益率亦下跌，此前欧洲股市大幅下挫，且欧洲央行政策制定者暗示他们可能扩大刺激计划。

德国10年期公债收益率跌9.4个基点，至0.594%。大部分其他欧元区公债收益率下跌5-9个基点。

油市:

--布兰特原油期货收涨，美国原油期货收跌2%，但脱离盘中低位，因一输油管道部分停运以及押注美国原油库存数据利多，部分抵消了美股走疲带来的不安情绪。

布兰特11月原油期货收涨0.16美元，或0.3%，报每桶49.08美元。美国10月原油期货收挫0.85美元，或1.8%，报每桶45.83美元。

金属市场:

--金价下跌1%，因美元上涨向金价施压。市场重新预期美联储将在近十年来首次升息，推动美元上涨。其他商品走弱也打压金价。

1917 GMT，现货金下滑0.7%，报每盎司1,125.22美元。美国12月期金下跌0.7%，报每盎司1,124.80美元。贵金属中铂金跌幅最大，深跌3.4%，报每盎司932.75美元，此前一度跌至2009年1月来最低929.50美元。

--期铜再次因基金抛售而跌至三周低位，降幅为逾两个月来最大，因对最大消费国中国需求的担忧持续且美元上涨。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜大跌3.6%，收报每吨5,080美元，录得7月7日来最大单日跌幅。三个月期铝下挫1.7%，报每吨1,589美元。期锌挫跌1.8%，报每吨1,628美元，接近上周触及的五年低位。(完)