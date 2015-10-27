《路透晚报》--10月27日

10月27日 - 以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本有条件地支持人民币纳入IMF货币篮子

日本财务大臣麻生太郎周二提出有条件地支持人民币纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子。“IMF将考察人民币是否满足纳入其货币篮子的条件，”麻生在新闻会上称。“看到越来越多足以值得信赖的货币纳入SDR篮子是件好事，”他表示。

--美国派驱逐舰在中国南海人工岛礁附近巡逻

美国国防部一名官员称，美国海军派出一艘导弹驱逐舰，前往中国在南海所建人工岛礁周边12海里范围内。这位要求匿名的官员称，“拉森号”驱逐舰在渚碧礁和美济礁附近执行巡逻任务。另一美国国防官员表示，此次行动将掀开美国挑战中国南海主权主张的一系列行动序幕。

中国外交部周二表示，对美国拉森号军舰当日未经中国政府允许，非法进入中国南沙群岛有关岛礁邻近海域，表示强烈不满和坚决反对。

--独家：日产汽车寻求终结雷诺控制地位，与法方展开权力争斗

消息人士向路透表示，日本日产汽车已拟订提案，准备向法国母公司买下较大股权，以摆脱法国雷诺的控制，雷诺-日产联盟负责人戈恩与雷诺最大股东法国政府之间的权力斗争愈演愈烈。政府及公司消息人士指出，日产向法国政府提交一份三页的文件，主张大幅更动雷诺-日产的16年结盟关系，让两家公司在共同决策上拥有同等地位，并且将25-35%的交叉持股关系变得“更为平衡”。

--韩国第四季消费将继续改善，但出口前景疲弱

韩国企划财政部周二称，第四季国内消费应会继续改善，受政府措施影响，但出口可能保持疲弱。“出口预计将继续受到油价下跌和全球需求增长放缓的冲击，包括中国需求，”企划财政部在声明中称。

--专访：汽车设计师称谷歌等科技企业可能改变汽车行业

本田思域和丰田卡罗拉等廉价和令人喜欢的汽车好日子可能不多了，因为谷歌和苹果等科技企业进军汽车行业，改变人们拥有和驾驶汽车的方式。这是法拉利F60 Enzo和保时捷Boxster等高端车的日本设计师奥山清行发出的警告，他说改变行业面貌的自动驾驶技术可能威胁日本作为主要汽车生产国的地位。“他们如果不小心，可能会沦为这些（科技）企业的供应商，”奥山接受路透采访时表示。他指出，与谷歌和苹果竞争可能是丰田和其他主流汽车厂商面临的终极测验。

--摩根大通称将推出支付产品，与Apple Pay竞争

摩根大通称，很快将推出自己的产品与Apple Pay竞争，消费者在商店可以使用智能手机付款，该行已经获得一些主要商家的支持。很多金融高管认为，智能手机以后将成为消费者爱用的支付方式，用于从超市买牛奶鸡蛋到机场租车等各种消费。公司如果想到办法说服消费者用手机代替信用卡支付，将通过每年消费者数万亿美元消费中提成来获得巨额收入。

--主要企业并购消息：

* 洲际交易所(ICE)表示，将从投资公司Silver Lake和美国华平投资集团手中收购数据服务公司Interactive Data Corp (IDC)，交易规模约在52亿美元。

* 消息人士对路透表示，日本生命保险已同意斥资大约2,000亿日圆(16.5亿美元)，购买澳洲国民银行(NAB)寿险部门的80%股份。

* 澳洲第四大肉类加工企业Bindaree Beef Group表示，以1.45亿澳元(1.05亿美元)的价格将公司45%股权出售给中国山东得利斯食品股份有限公司，利用中澳自由贸易协议签订的机遇发展业务。

* 知情消息人士对路透称，美国黑石集团正在洽谈购买台北金融大楼公司(台北101)将近38%股权。这栋大楼是全球十大最高建筑之一。

--主要欧企业绩：

* 石油业巨擘BP今年第三度调降全年资本支出，应对油价重挫。BP公布第三季基本重置成本获利、也就是该公司定义的净利为18亿美元，优于分析师平均预估的12亿美元。

* 诺华制药公布第三财季核心净利下降，低于分析师预期，收购自葛兰素史克(GlaxoSmithKline)的癌症方面业务及较新产品的表现，未能抵消护眼业务爱尔康(Alcon)的疲软。

* 全球以营收计最大的化学品公司巴斯夫(BASF)调降了全年获利预估，因在中国和其他新兴市场的销售疲软。

--主要日企业绩：

* 佳能下调全年获利预估，因中国和东南亚对数码相机的需求比预期更疲软。该集团目前预计，截至12月财年的营业利润为3,650亿日圆(30.2亿美元)，低于三个月前预估的3,800亿日圆。

* 由于中国工厂自动化需求放缓，机器人生产商发那科(Fanuc)第二季净利较上年同期下降，略逊于市场预期。

[市场摘要]

--日本股市：受苹果供应商股价下跌打压收低，静待多国央行动态

日本股市周二收低，在苹果公司今日晚间公布财报前，TDK和村田制作所等苹果供应商股价下挫；本周多个重要央行关键事件结果出炉前，投资人心态审慎。日经指数收低0.9%至18,777.04点。东证股价指数下跌1.0%至1,543.11点，JPX日经400指数亦跌1.0%，至13,838.07点。

--中国股市：沪综指收升续创逾两个月新高，市场分歧加大致盘中宽幅震荡

中国股市沪综指小幅收升，续创逾两个月新高。分析师指出，今天大盘低开后一度探底，后逐渐企稳回升。此前被市场忽略的部分个股出现补涨，盘中指数宽幅震荡，表明在目前点位市场分歧仍较大，后市政策预期将决定大盘运行方向。沪综指收报3,434.34点，涨4.76点或0.14%，此前收盘高点为8月21日的3,507.74点；今日成交4,081亿元人民币，上个交易日为4,531亿元。

--香港股市：小幅收高，扳回早盘跌幅

香港股市恒生指数小幅收高，逐步收复早盘失地，追随内地股市走势。金融和资源类股早盘领跌，但午后买盘涌现，恒生指数最终收高0.1%报23,142.73点。恒生国企指数也削减早盘时的跌幅，但终场仍收跌0.3%报10,714.79点。恒生指数成份股共计成交16亿股。

--汇市：美元下滑，美联储会议前股市承压

美元在亚洲市场下滑，受亚洲股市普遍下跌牵动，美联储今日稍晚将开始召开为期两天的政策会议，市场情绪谨慎。美国海军派出一艘导弹驱逐舰，前往中国在南海所建人工岛礁周边12海里范围内。此消息加剧了避险情绪。0822GMT时，美元/日圆跌0.56%，报120.39，欧元/美元微跌0.03%，报1.1053，澳元/美元涨0.1%，报0.7253美元，澳元/日圆跌0.5%，报87.31日圆。美元指数跌0.11%，报96.758。

--国际油市：油价续跌，供应过剩疑虑挥之不去

油价下跌，跌势延续至第三周，受累于供应过剩担忧，以及美国库存数据料显示原油库存再次增加。0855 GMT，12月布兰特原油期货下跌0.34美元至每桶47.20美元，上日结算价跌0.45美元。12月美国原油期货下滑0.48美元至每桶43.50美元，上日收低0.62美元。

--全球金市：金价维持在1,160美元上方，聚焦美联储会议

金价维持在每盎司1,160美元上方，投资人继续离场观望，静待美联储今日稍晚召开会议，以期从中一窥美国加息时机的线索。0856GMT，现货金报每盎司1,165.15美元。金价上周五曾跌至近两周低位1,158.77美元，但此后即因美元部份回吐近期涨幅转而走坚。

--金属期市：伦铜上涨，交易商关注主要央行会议

伦敦期铜上涨，但仍守在近期区间，因本周主要央行会议召开前，市场气氛谨慎。0857 GMT，三个月期铜涨0.78%至每吨5,231.50美元，周一收盘略升。铜价已经失去了进一步脱离8月末5,000美元以下六年低点的动力。上海期货交易所期铜涨0.5%至每吨39,310元(6,189美元)。(完)