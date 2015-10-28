《路透晚报》--10月28日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德拉吉与温和派妥协，预示欧洲央行12月将有宽松举措

央行方面的消息人士称，鉴于一些欧洲央行利率制定者上周主张立刻放松政策，总裁德拉吉决定采取折衷方法，与温和派站在同一阵线，并建立央行在12月出招的预期。一名知悉讨论情况的消息人士称，几位具影响力的管委主张，欧洲央行资产负债表规模仍相当小，特别是和美联储对比时；而且，以丹麦负存款利率为例，表明仍有降息的空间。德拉吉并没有如市场所预期的那样表达观望态度，而是选择释出更温和且明确的讯息，维系住欧洲央行建立共识的传统，这一点让屡屡在关键时刻沟通不良的美联储相形见拙。

--瑞典央行维持指标利率于负0.35%不变，将债券购买规模扩大650亿克朗

瑞典央行维持指标回购利率于负0.35%不变，符合市场预期，央行表示将把央行债券购买计划扩大650亿瑞典克朗(76.5亿美元)，总额提高至2,000亿克朗。“为守护通胀上行力道，瑞典央行执行董事会认为有必要使货币政策更为宽松，”瑞典央行声明称。

--澳洲第三季通胀表现意外温和，为央行降息打开大门

澳洲第三季通胀意外温和，基本没有迹象显示经济面临物价压力，这为澳洲央行进一步降息打开了大门，澳元因而大幅受挫。澳元兑美元一度下跌0.0075美元，因澳洲第三季基础通胀指标仅上升0.3%，增幅为2011年以来最少，且低于市场预期的0.5%。核心通胀年率放缓至2.15%，第二季为2.3%。

--日本9月零售销售意外下降，央行仍面临扩大刺激压力

日本经济产业省公布的数据显示，9月零售销售较上年同期意外下降0.2%，分析师预估中值为上升0.4%，表明消费者支出恐无法弥补出口和制造业产出疲弱带来的影响。分析师称，零售销售数据可能加大日本央行扩大货币刺激举措的压力，央行或许最早在本周五的议息会议就采取行动，预计该央行周五还将调降经济和通胀预期。

--德国11月GfK消费者信心指数连续第三个月下降，但符合预期

市场研究机构GfK公布的调查显示，11月德国消费者信心连续第三个月下降，因难民涌入该国使居民家庭担心失业率上升。基于对2,000名德国民众的调查显示，11月GfK消费者信心指数从9.6降至9.4，为2月触及9.3以来的最低水平。该数据符合路透统计的分析师预估。德国消费者对经济的忧虑明显加剧，经济预期分项指数从6.4点大幅下降至负2.9点，为2013年5月以来首次降至零下方，并触及2013年1月以来最低位。

--专访：本田汽车今年在华可望达成销售目标，但前景不确定

日本本田汽车社长八乡隆弘对路透表示，他对2015年实现在华销售95万辆汽车的目标有信心，但对在中国增产持谨慎态度，因经济前景不确定。但他补充说，中国市场前景“存在不确定性”，他预计销售增长将放缓。中国曾经是全球汽车商的利润引擎，但随着中国经济降温和股市大跌，新车需求受到冲击。

--独家：大众搁置美国业务重组计划，直至丑闻风波平息

据两名知情人士透露，大众汽车(福斯汽车)已搁置重组北美业务管理层的计划，在就排放舞弊事件达成法律解决协议之前也不会处理美国业务的未来战略问题。知情人士称，大众没有任命北美业务新主管的计划，直至与原告和监管方达成协议以了结法律问题。知情人士表示这可能要花数月时间。

--主要企业业绩：

* 德国大众(福斯)汽车第三季营业亏损达34.8亿欧元(38.4亿美元)，受有关柴油汽车排放测试造假弊案相关成本影响，这是该公司至少15年来首次录得季度营业亏损。

* 日本最大投行野村控股公布，7-9月季度净利下滑，因与意大利西雅那银行(Banca MPS)的官司和解产生费用。

* 日本游戏机生产商任天堂公布，7-9月当季营业利润不及预期，但称由于3DS游戏机销售稳定，加上计划进入智能手机游戏领域，该公司维持全年获利预估不变。

--公司投资与并购：

* 消息人士表示，中国锦江酒店、海南航空的母公司海航集团，以及主权财富基金中国投资有限责任公司均表达有意竞标喜达屋酒店及度假村。

* 中国国有企业--中国交通建设股份有限公司达成初步协议，将在墨西哥筹建一个工业园，这将是中国对墨西哥规模最大的投资之一。

* 消息人士称，台北101大楼运营方--台北金融大楼公司(TFCC)已允许美国私募股权公司--黑石集团审查其财务账簿，为黑石集团对其的潜在股权收购提供便利。

[市场摘要]

--日本股市：小幅收高交投清淡，投资者在美日央行会议前保持谨慎

日本股市周三在财报相关消息的提振下微涨，但在美联储和日本央行会议前，许多投资人在场边观望。这两家央行分别在周三稍晚和周五公布政策会议决议。日经指数收涨0.7%至18,903.02点。东证股价指数涨0.3%至1,547.19点，成交量仅有17.2亿股，为8月中以来最低成交量。

--中国股市：沪综指收跌1.7%，获利卖压持续加大压制大盘

中国股市沪综指收跌1.7%。分析师指出，目前场内多以短线投机资金为主，多数个股经此前反弹涨幅已高，游资获利了结动力较强。昨日领涨的国防军工板块今日逆转下跌，对市场人气形成打击，尾盘指数出现跳水，料本轮反弹行情已进入后期。沪综指收报3,375.20点，跌59.14点或1.72%，今日成交3,611亿元人民币，上个交易日为4,081亿元。

--香港股市：收低，跟随内地股市下滑

香港股市收跌，跟随内地股市下滑。中国股市因尾盘涌现一波获利了结卖压而收挫。恒生指数收低0.8%，至22,956.57点，恒生国企指数跌1.5%，至10,558.47点。银行及保险股领跌，因市场担心中国经济放缓将压抑利润及引发不良贷款上升。

--汇市：美元接近两个半月高点，等待美联储会议结果

美元指数小幅靠近两个半月高位，交易商静待有关美联储升息时机的更多线索。美联储为期两天的政策会议将在周三晚间结束，升息可能已基本上被排除，因担忧中国经济放缓以及对全球经济成长产生的广泛影响。0817 GMT，美元/日圆跌0.09%，报120.34，欧元/美元微跌0.02%，报1.1046，英镑/美元微涨0.03%，报1.53美元，澳元/美元跌0.85%，报0.7127美元，美元指数跌0.01%，报96.892。

--国际油市：油价止跌回升，受库欣库存下滑提振

油价自数周低点小幅回升，亚洲盘交易清淡，此前一行业团体报告称美国原油期货合约交割地库欣库存下滑。价格涨势有限，因供应过剩情形挥之不去，尽管此前美国缩减产出。投资人静待周三稍晚的官方库存数据，预料将显示库存进一步增加。0854 GMT,布兰特原油涨0.22美元至每桶47.03美元；美国12月原油期货微涨0.36美元至每桶43.57美元。

--欧元债市：德国10年期公债收益率守于0.5%下方，稍晚将有新债标售

德国公债收益率(殖利率)周三守在近六个月来的最低水准附近，稍晚将标售至多30亿欧元的10年期德国公债，对于收益率在重要心理关卡0.50%下方时的需求强弱程度，将提供线索。由于投资人对5月一波跌势记忆犹新，德国公债近几个月来一直无法突破此一关卡，就算是德国股市重挫时也是如此。0858GMT，10年期德债收益率变动不大，报0.45%，接近5月初以来的最低点。

--全球金市：金价继续上涨至1,170美元，将迎来美联储政策声明

金价连续第二日上涨，今日稍晚将公布美联储政策声明，投资者等待从中发掘有关美联储可能加息时点的线索。0825 GMT，现货金小涨，报每盎司1,170.61美元。金价上日涨0.3%，扭转了四日连跌势头。

--金属期市：伦铜跌价，受需求担忧拖累

伦铜下滑，美国指向不一的经济数据令人们质疑全球经济增长强度，今日稍晚美联储将公布会议结果。分析师称，中国上周降息所得到的反响并没有那么强烈，迹象显示金属需求大国中国在推动经济增长方面存在困难，铜价有可能会走低。0831 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑0.8%至每吨5,176美元。上海期货交易所铜价抹去稍早涨幅，下跌0.4%至每吨38,930元人民币(6,126.30美元)。(完)