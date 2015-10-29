《路透晚报》--10月29日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德国总理默克尔称支持快速达成欧盟-中国投资协定

德国总理默克尔周四在北京表示，将乐于看到国际货币基金组织(IMF)把人民币纳入特别提款权(SDR)篮子。默克尔还表示，会支持“很快”达成欧盟-中国投资协定，这将为针对自由贸易谈判的可行性研究开辟道路。

另外两国还有数项协议达成，中德签署了30架空客A330客机的交货协议，德国大众汽车 和中国工商银行签署战略合作框架协议，以及德意志交易所、上海证交所、中金所签署三方合资协议。

--日本9月工业生产反弹，央行压力减轻

日本9月工业生产在连续两个月下滑后增长1.0%，制造业者预期10月会进一步增加，这暗示随着中国经济放缓的效应开始消退，日本经济正在脱离低谷。这样的改观降低了日本央行最快在本周五扩大刺激计划的压力，尽管其料将调降经济和物价增长预估。市场对9月工业生产的预估中值为下滑0.5%，8月为减少1.2%。

--独家：美国贸易代表称英国若退出欧盟，贸易方面可能付出代价

美国贸易代表弗罗曼表示，如果英国退出欧盟，美国将不会积极寻求与其签署单独的自由贸易协定。这是美国高级官员就此事首次发表公开言论。英国选民将在2017年年底之前投票决定该国是否应该留在欧盟。民调显示，选民对退出欧盟的支持率日渐上升。退欧的支持者表示，英国将靠自己实现繁荣，并能够与贸易伙伴签署双边自贸协定。弗罗曼的上述言论使得他们的这一重要经济论据站不住脚。美国是仅次于欧盟的英国第二大出口市场。

--主要亚洲企业业绩：

* 韩国科技巨头三星电子公布11.3万亿(兆)韩元(99亿美元)的股票回购计划，此前公布的财报显示，该公司两年来首次录得季度获利同比增长，归功于零部件销售强劲，推动公司股价劲扬。

* 韩国LG电子表示，第三季营业利润较上年同期骤降37%，但仍高于预期，因其电视机业务在第二季亏损后恢复盈利。

* 日本索尼第二季录得营业利润，PlayStation 4游戏机销售强劲，帮助抵消了智能手机业务低迷的影响，并让公司在消费电子业务经历了数年下滑之后，步入了复苏的轨道。

--主要欧洲企业业绩：

* 德意志银行旗下获利丰厚的债券交易业务第三季营收成长20%，协助平抚先前宣布第三季集团税前亏损达创纪录的60亿欧元(66亿美元)的伤痛。

* 英国巴克莱公布，7-9月季度获利下滑10%。因不当出售外汇产品而赔偿客户的损失，以及美国抵押贷款官司和解，产生了5.6亿英镑(8.55亿美元)的费用。

* 法国阿尔卡特-朗讯尽管核心网络产品营收增加，但第三季度仍录得亏损，并称诺基亚对该公司的收购将按计划于明年第一季完成。

* 诺基亚宣布将派发特别股息，此前该公司公布的获利好于预期，因中国市场的增长抵消了北美和欧洲需求的疲软。

--主要企业消息：

* 德意志银行宣布将裁员15,000人，因新任首席执行官John Cryan采取措施提高利润。德银称，将裁减9,000个全职岗位，以及6,000个外包岗位。

* 华尔街日报报导，美国制药商辉瑞(Pfizer)和艾尔建(Allergan)正在考虑合并。报导称，过程尚在初步阶段，可能不会产生协议，其他细节尚不清楚。

* 纽约州金融服务局周三表示，高盛将支付5,000万美元罚款，为其员工窃取并与客户分享政府机密文件的指控进行和解。

* 根据路透对经销商价格所做的分析，美国许多大众(福斯)汽车的经销商目前正针对2015与2016新款汽油车型，提供6,000美元甚至更高的优惠折扣。大众汽车在柴油引擎排放作弊丑闻爆发后，已开始积极重振销售。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数震荡收高，等待日央行政策会议

日股小幅收高，盘中走势震荡，之前公布的工业生产数据表现强劲，帮助降低了对日本央行周五将进一步放宽政策的预期。日经指数收盘涨0.2%至18,935.71点。东证股价指数收盘持平于1,547.11点。

--中国股市：沪综指小幅反弹收升，观望情绪浓厚致成交额创三周新低

中国股市沪综指小幅反弹收升。分析师指出，隔夜美联储声明令市场对其12月加息的预期上升，且中共十三届五中全会将闭幕，市场谨慎心态升温，观望情绪浓厚令成交额创出三周新低，料短线大盘仍将维持震荡调整格局。沪综指收报3,387.32点，涨12.12点或0.36%，今日成交2,938亿元人民币，此前成交额低点为10月8日的2,588亿元，上个交易日为3,611亿元。

--香港股市：恒指收跌，投资人观望中国五中全会公布经济增长目标

香港股市收低，中国投资人等待稍晚当局公布未来五年经济成长目标。恒生指数收跌0.6%，至22,819.94点，恒生国企指数跌1.1%，至10,439.38点。港股主板成交最活络个股之一为国美电器，劲升12.1%，至1.48港元。香港教育国际大涨12.4%至0.22港元，中建置地持平于0.02港元。

--汇市：美元兑欧元保持强劲，因美欧货币政策分化

美元兑欧元在两个半月高点附近持坚，此前美联储暗示可能在12月升息，凸显出世界各大央行货币政策之间的分化。0844 GMT，美元指数跌0.27%，报97.514，美元/日圆跌0.3%，报120.7，欧元/美元涨0.16%，报1.0937，英镑/美元微跌0.02%，报1.5257美元，澳元/美元跌0.39%，报0.7087美元。

--欧元债市：公债收益率上涨，因美联储暗示12月可能升息

欧元区公债收益率(殖利率)上涨，此前美联储意外的直接指明12月评估升息，将行动提上日程。欧洲市场开盘时，德国10年期公债收益率攀升3个基点至0.47%，与多数可比欧元区债券表现相当。

--国际油市：原油期货下跌，此前FED按兵不动且原油库存增幅符合预期

原油期货下跌，此前美联储宣布维持利率不变，而且最新一周官方石油库存报告显示，原油库存增幅符合预期。0846GMT，美国原油期货跌0.6美元至每桶45.33美元。周三涨逾6%，结束三连跌。布兰特原油期货跌0.61美元至每桶48.44美元，上日上涨近5%。

--全球金市：金价接近两周新低，美联储将12月升息提上日程

金价小幅走高，但仍接近于两周低点，之前美联储暗示12月可能升息，给美元带来支撑，并减弱了无息资产黄金的吸引力。0848GMT，现货金涨至每盎司1,159.86美元，上个交易日下滑1%。周三金价一度跌至1,152美元，为10月13日以来最低。周四美国黄金期货下跌逾1%，白银期货跌2%。

--金属期市：伦铜价格承压，受美联储12月可能加息预期影响

伦敦期铜下滑，因为美国12月升息的可能性加大，提振美元上扬，使得大宗商品对于持有其他货币的投资者而言更加昂贵。0849 GMT，伦敦三个月期铜下跌0.84%至每吨5,160.5美元；上日小幅收低，盘中触及10月8日以来最低的5,134.50美元。上海期交所期铜合约下跌0.2%，报每吨39,030元人民币。(完)