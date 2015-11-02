《路透晚报》--11月2日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--多国公布制造业采购经理人指数(PMI)

* 欧元区10月制造业PMI终值为52.3。调查显示，欧洲央行的庞大刺激措施，对于刺激欧元区制造业成长的效果不大，制造业者重回降价促销的老路。

* 意大利10月制造业PMI为54.1，为三个月来首次上升；9月为52.7。调查显示，意大利制造业活动在10月连续第九个月成长，并处于7月以来最快水平。

* 法国10月制造业PMI终值为50.6。调查显示，法国10月制造业活动连续第二个月微幅扩张，但未能加快扩张速度，因为企业裁员力度加大。

* 德国10月制造业PMI终值为52.1，略高于预估和初值。调查显示，德国制造业活动略有下滑，但整体依旧保持稳健，表明德国经济在第四季伊始已挺过了大众汽车排放丑闻和中国经济放缓的考验。

* Markit/日经日本10月制造业PMI经季节调整后终值为52.4，略低于初值52.5，但高于9月终值51.0。该指数连续第六个月高于50的荣枯分界线，且10月数据为一年以来最高。

--欧洲央行总裁德拉吉称必要时将采取行动，以免偏离通胀目标

欧洲央行总裁德拉吉在周六刊出的报纸专访中表示，欧洲央行必要时准备采取行动，以免偏离中期通胀目标。“如果我们认为中期通胀目标有风险，那么我们将会采取必要的行动，”德拉吉对意大利报纸Il Sole 24 Ore表示。“我们将会评估是否有必要进一步扩大刺激举措。这是一个开放性问题，”他表示。德拉吉并称，物价重回稳定所需的时间要比3月时预测的来得久。

--澳洲10月TD-MI通胀指标较前月持平，物价压力依然温和

澳洲一项民间通胀指标显示，10月物价压力依然温和，这与官方数据意外疲软的表现相符，强化了央行降息的可能。根据道明证券和墨尔本研究院公布的数据，澳洲10月TD-MI通胀指标较前月持平。9月时为上升0.3%。10月指标同比升幅从9月的1.9%降至1.8%，仍低于澳洲央行2-3%目标区间。

--日本推出新报价数据，旨在提高公司债市场透明度

日本政府正尝试通过新的报价数据，提高公司债市场的透明度，但由于新规只能在部分市场推行，因此几乎无人认为这些改革能立即产生影响。日本与美国不同，缺乏披露公司债实时交易的系统，因此降低了市场透明度。证券业协会周一推出一套系统，要求证券保管振替机构(JASDEC)提交高流动性债券的交易数据。一些人对这项改变表示欢迎。不过，新规也因为只涵盖了一部分债市而受到诟病。

--主要企业业绩：

* 英国汇丰控股公布第三季税前获利增长32%，优于预期，归因于与监管机构和解及罚款费用下降，该银行在合规方面的大举支出开始显现成效。

* 德国商业银行公布，第三季税前获利优于分析师预估，因为坏帐拨备减少；此前一天该银行执行长Martin Blessing表示，在明年其合同到期后将卸任。该行称，7-9月税前获利为4.01亿欧元(4.42亿美元)，路透调查分析师此前预计为3.49亿欧元。

* 日本日产汽车将全年营业利润预估上调8%。公司之前公布第二季营业利率高于预期，因在北美市场销量更加强劲。

* 新加坡最大银行--星展银行公布，第三季净利增长6%，为为10.7亿坡元(7.6148亿美元)，优于预期，因净息差触及四年高位。

[市场摘要]

--日本股市：受中国最新数据打击大幅收低2.1%，钢铁类股严重受挫

日股周一收低。之前发布的两项制造业数据显示，尽管中国出台了一系列刺激举措，但中国经济依然疲弱，这使在中国有曝险的企业受到打击。日经指数跌2.1%至18,683.24点。钢铁类股对中国有很大曝险，大跌4.4%。东证股价指数跌2%收于1,526.97点，33个分类指数均下跌。JPX-日经400指数收跌2.1%至13,702.71点。

--中国股市：沪综指缩量收挫1.7%连二日下跌，逢高兑现情绪持续压制大盘

中国股市沪综指收挫1.7%连二日下跌，上海A股成交额创近一个月新低。分析师指出，今日大盘受管理层加大打击内幕交易消息影响低开，盘中一度冲高后再度回落。PMI数据对短期市场情绪有所影响，今日消费类个股较活跃，但投资者根据三季报业绩调整持仓和部分逢高兑现情绪仍对市场形成压力。沪综指收报3,325.08点，跌57.48点或1.7%；今日上海A股成交2,845亿元人民币，上日为3,060亿元；此前成交额低点为10月9日的2,560亿元。

--香港股市：恒指收跌1.2%，中国经济放缓以及打压非法交易引发担忧

香港股市收低，市场对中国经济疲软和政府打击非法交易感到担忧。恒生指数收跌1.2%，至22,370.04点，恒生国企指数跌1.5%，至10,240.33点。新华社周日晚间报导称，中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司法定代表人、总经理徐翔因涉嫌通过非法手段获取股市内幕信息等，已被依法采取刑事强制措施。中国经济数据疲软亦拖累股市。恒生指数成份股总成交量17亿股。

--汇市：美元下跌，因对中国经济的忧虑拉低风险偏好

美元下跌，因在中国制造业数据不佳的情况下，投资者风险偏好消失，同时低收益的欧元和避险货币日圆受到支撑。最近一段时期对这两种货币的需求上升，因担心中国经济大幅放缓将导致经济不确定性和金融市场承压。同样是这一忧虑，迫使美联储推迟升息计划，令在今夏美元受挫。欧元/美元上扬0.3%，至1.1035美元，兑日圆上涨0.1%，至132.80日圆。美元/日圆跌0.1%，至120.45日圆。美元指数跌0.2%，至96.75。

--国际油市：疲软中国数据令油价承压，但日本数据提供些许支撑

油价在亚洲交易时段下跌，分析师预计未来数月中国需求疲软，但强劲的日本经济数据给油市带来些许提振。0900 GMT，美国原油较上日结算价跌0.59美元至每桶46.00美元。布兰特原油期货跌0.51美元至每桶49.05美元。

--全球金市：金价在三周低点附近徘徊，受美国加息前景影响

金价跌至四周来最低，连续第四日遭遇抛售，因投资者担心美联储将在今年升息。黄金技术面恶化，交易员警告可能进一步下跌。实货需求和投资情况也无力支撑金价。现货金 早盘一度跌至每盎司1,134.60美元，为10月5日来最低，随后回升，0855GMT报每盎司约1,138.91美元。

--金属期市：伦铜跌至一个月低点，受中国制造业数据拖累

伦铜跌至一个月低点，此前数据显示中国10月制造业活动萎缩，引发该国连续放宽政策但未能提振实体经济的担忧。0857 GMT，LME三个月期铜跌0.026至每吨5,109美元。沪铜则跌0.46%至每吨38,590元人民币，也触及了9月末以来的最低位。(完)