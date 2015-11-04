《路透晚报》--11月4日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--中国媒体称IMF推迟决定是否将人民币纳入SDR，IMF回应尚未确定日期

中国第一财经日报周三报导称，国际货币基金组织(IMF)已将是否把人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子的决定推迟到11月30日。报导称，IMF最初计划在11月4日做出决定。

但IMF驻中国官员回应国内媒体报导称，有关人民币纳入SDR货币篮子的决定还没有确定具体日期。

--多国公布10月服务业采购经理人指数(PMI)

* 调查显示欧元区10月企业活动扩张速度仍然温和，欧洲央行的大规模刺激方案对经济活动或物价压力计划影响甚微。欧元区10月服务业PMI终值为54.1。

* 德国10月民间部门活动扩张，暗示该国经济进入第四季时处于稳固的增长轨道上。德国10月服务业PMI终值为54.5。

* 意大利服务业活动10月连续第八个月扩张，扩张速度和9月大致相仿，意味着经济正持续温和复苏。Markit/ADACI意大利10月服务业PMI小升至53.4，9月为53.3。

* 调查显示，10月法国民间领域扩张步伐为四个月来最快，显示经济第四季开局稳健。法国10月服务业PMI终值为52.7，创6月以来最高。

* 西班牙10月服务业PMI微升至55.9，高于预期且为7月以来首度上扬。

* 瑞典10月服务业PMI升至57.5，高于9月的57.0。

* 印度10月服务业PMI升至八个月高点53.2，受益于新业务增长。

--印尼财长称亚投行自1月起将向海外国家提供贷款

印尼财长班邦周三称，中国支持下的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)明年1月份开始将面向海外提供贷款。班邦告诉记者，亚投行将与明年1月开始运营，准备帮助包括能源和发电厂在内的印尼基础设施项目融资。

--新西兰第三季失业率小升且就业岗位减少，为下月降息敞开道路

新西兰第三季就业岗位在三年来首次下滑，促使投资者抛售新西兰元，给下月官方利率下调敞开道路。新西兰统计局周三称，就业率下降0.4%，或减少约1.1万个岗位，失业率升至6.0%，新增工作岗位数未能跟上劳动人口增速。就业参与率连续第二季下降，降至68.6%。

--澳洲9月零售销售和出口增加，经济增长显露好兆头

澳洲9月零售销售连续第二个月稳定增长，第三季销售温和增加。周三公布的官方数据显示，澳洲出口增加，预示经济增速在第二季放缓后，第三季料会加快脚步。澳洲9月零售销售较上月增加0.4%，实质销售较上季增加0.6%。

--泰国央行一如预期宣布维持利率在1.50%不变

泰国央行货币政策委员会以7-0的票数决定维持利率在1.50%不变，符合路透调查预估。该行表示，政策利率仍然支持经济复苏，且货币政策将保持宽松。其还表示泰铢汇价有利于经济增长。

--冰岛央行升息25个基点至5.75%

冰岛央行周三将指标存款利率上调25个基点至5.75%。央行还称，今年冰岛经济料增长4.6%，比8月时的预估高出0.5个百分点。

--主要企业业绩：

* 本田汽车公布季度净利成长6.9%，因北美汽车销售强劲，同时小幅调升全年营收预测。本田将全年营收预测调升至14.6万亿(兆)日圆(1,206亿美元)，原先预测14.5兆日圆，本田表示预计日圆贬值将带来正面助益。

* 日本电信巨头软银公布，第二季营业利润大增39%，得益于该公司削减了国内业务成本，并且旗下的美国Sprint业务出现一些好转。

* 荷兰国际集团(ING)公布，第三季业绩略优于分析师预估，因在本土市场的坏账拨备下降，并且集团略微调高净息差。其称第三季基本税前利润为15亿欧元(16.4亿美元)，高于上年同期的14.9亿欧元。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收涨1.3%，受美国和中国股市上扬等因素提振

日股周三放量上涨，受美国股市和涨势和三家日本邮政企业上市首日股价劲扬提振；这些新股首次公开发行(IPO)规模120亿美元，受到投资者热烈追捧。中国股市上扬也提振了人气，之前中国国家主席习近平就中国经济发表讲话，中国政府公布了十三五规划。日经指数涨1.3%至18,926.91点。

--中国股市：沪综指放量收升4.3%至两个半月新高，并创一个半月最大涨幅

中国股市沪综指连三日收跌，上海A股成交额创逾一个月新低。分析师称，今日股指波动幅度缩窄，维持上下两难的缩量震荡整理格局，场内观望氛围浓厚，资金入场意愿不强；盘中缺乏明显激发人气板块，技术面压力逐渐增大，料后市大盘面临突破方向。沪综指收报3,316.70点，跌8.39点或0.25%。今日上海A股成交2,439亿元人民币，上日为2,845亿元；此前成交额低点为9月30日的1,563亿元。

--香港股市：恒生指数收升2.2%，创一个月最大单日涨幅

香港主要股指创下一个月来最大单日涨幅，因有关深港通或将在年底前推出的消息带来了乐观情绪。恒生指数收涨2.2%至23,053.57点，为10月7日以来最大单日涨幅；恒生国企指数涨2.7%至10,560.74点。恒生指数成份股总成交量27亿股。

--汇市：美元上涨，投资者风险偏好升温 -

美元上涨，与美国公债收益率(殖利率)走升的趋势相符，股市地区性反弹刺激了投资者的风险偏好。美元指数最新报97.405，上升约0.26%，继上日升0.3%后朝着10月28日触及的两个半月高点97.818回升。

--国际油市：原油受获利了结打压下滑，但供应风险令跌幅有限

油价在清淡交投中下滑，因投资者对前一日涨势获利了结，不过巴西和利比亚供应受扰，帮助限制跌幅。截至0850 GMT，12月布兰特原油期货跌0.48美元至每桶50.06美元。美国原油期货跌0.30美元至每桶47.60美元。

--全球金市：金价在四周低点附近持稳，因担心美国加息且资金流出ETF

金价连跌五日后企稳，但仍徘徊于四周低点附近，投资者在为美联储今年可能加息做准备。金价或继续承压，因技术面疲软，并且黄金ETF资金外流也令黄金普遍受到打击。0855 GMT，现货金报在约每盎司1,117.63美元，距离隔夜触及的10月2日以来最低点1,114.10美元依然不远。

--金属期市：伦铜自一个月低点反弹，供应趋紧提供支撑

伦铜上涨1%，自一个月低点反弹，受库存减少和中国将推出刺激举措改善需求的预期推动。有迹象显示，中国的货币宽松举措刺激了经济复苏，进而可推动中国铜的消费。0855 GMT，LME三个月期铜上涨约1%至每吨5,177.50美元。(完)