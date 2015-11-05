《路透晚报》--11月5日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储副主席：联储离通胀目标可能比想象的更近

美联储副主席费舍尔表示，一旦油价企稳而且美元停止升值，美联储可能很快实现2%的通胀目标。费舍尔称，尽管整体通胀率较低，但美联储离通胀目标可能比想象的更近。费舍尔谈及油价大幅下跌以及美元稳步升值时说：“这些走势不会永远持续下去。

--中国副财长朱光耀：密切关注美国可能加息，敦促加快IMF份额改革

中国财政部副部长朱光耀在2015凤凰财经峰会上称，目前看美联储12月会议有可能启动利率正常化的过程，中国要密切关注，他并敦促美国国会尽快批准IMF份额改革方案。朱光耀并表示，中国经济基本面良好，韧性强，但也面临产能过剩等问题。要保持经济中高速增长，实现2020年翻番目标，中国年均增速需要在6.5%以上。他还指出，美国和欧元区货币政策的分化加剧了世界经济形势的复杂。从各方预测看大宗商品市场价格的疲软会持续一段时间。

--太平洋贸易伙伴承诺不会在汇率上做手脚，美贸易代表为TPP汽贸规定辩护

美国财政部周三表示，太平洋贸易伙伴承诺不会为获得出口优势而故意打压本币，这是新的自由贸易协定的部分内容。在跨太平洋伙伴关系协定(TPP)的附加声明中，12个成员国承诺公开报告汇市干预数据和外汇储备数据。

此外，美国贸易代表弗罗曼为TPP中的汽车贸易规则辩护，警告如果试图重新协商部分规则，可能推倒整个协定。TPP将降低12个国家的贸易壁垒，但因为没有涉及对故意贬值本币国家的处罚措施，使美国汽车制造商和部分议员大为恼火。

--澳洲央行总裁：经济“再平衡”有所进展，受益于宽松货币政策

澳洲央行总裁史蒂文斯表示，受到相当宽松的货币政策所扶助，澳洲脱离矿业引领成长的经济转型已有所进展；而相当宽松的货币政策仍将持续一段时日。史蒂文斯在大致乐观的演说中，对于市场担忧近期大型银行调升抵押贷款利率可能不利于经济，需要调降指标利率以兹因应的说法加以轻描淡写。

--日本央行会议记录：担心中国经济放缓冲击，警惕新兴货币疲软

日本央行10月政策会议记录显示，即使该行并未决议扩大货币刺激措施，很多决策者仍警告新兴经济体持续放缓对可能对出口造成损伤。会议记录并未显示九名审议委员热烈讨论放松货币政策，很多委员回应总裁黑田东彦的观点，认为扣除能源成本下滑的因素后，通胀率在稳步上升。不过记录显示，他们同意必须警惕新兴市场汇率和股价下滑，以及大宗商品价格疲软问题。

--德国9月工业订单意外下滑，暗示经济成长将失去动力

德国9月工业订单意外下滑，主要因为海外需求趋弱，暗示德国经济在年底可能动力减弱。德国经济部称，9月工业订单较前月减少1.7%，为2011年夏季以来订单首次出现连降三月的情况，路透调查访问的分析师预估值为增加1.0%。

--主要企业业绩：

* 德国运动服饰生产商阿迪达斯(Adidas)上调全年营收和获利预估。该公司第三季业绩好于预期，得益于高尔夫业务从近来的下滑中复苏。

* 日本丰田汽车调降全年营收预估，称新兴国家前景不确定。但其公布第二季营业利润增长26%，受益于日圆疲弱和成本削减。丰田7-9月营业利润增至8,274亿日圆(68.1亿美元)，上年同期为6,592.2亿日圆。

* 法国兴业银行公布第三季净利增长2.4%，因零售网络业务成长及风险拨备下降，帮助抵消了投资银行业务的疲弱。

--企业面消息：

* 瑞银集团宣布，旗下瑞银资产管理已于上海自由贸易试验区设立外商独资企业，参与合格境内有限合伙人（QDLP）项目试点，在中国成立私募基金，投资海外市场。

* 法国兴业银行对回声报表示，该行法国零售银行部门计划在2020年之前裁员2,000人。

* 纽约金融服务局(NYDFS)与美联储表示，德意志银行将支付2.58亿美元罚款，和解指控该行代表伊朗与叙利亚等遭美国制裁国家的实体开展业务的诉讼。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收在近10周高点，因日圆走软提振公司获利前景

日本股市收在接近10周高点的水平，因日圆走软提升了出口商和公司获利前景，派息相关消息也促进股市买盘。日经指数涨1%，收报19,116.41点，为8月28日以来最高收盘点位。东证股价指数收涨1%至1,555.10点，33个分类指数中除两个之外其余均实现上涨。JPX日经400指数涨1%至13,979.69点。

--中国股市：沪综指收升1.8%续创两个半月新高，金融、国企等权重股领涨

中国股市沪综指收升1.8%，续创两个半月新高。分析师称，今天金融、国企等权重板块接替前期中小盘股继续发力，带动大盘冲高，成交额显着放大，但中小盘股整体调整制约场内人气，后市需继续关注龙头股券商板块的走势及量能的配合。沪综指收报3,522.82点，涨63.18点或1.83%，此前收盘高点为8月20日的3,664.29点；今日上海A股成交6,778亿元人民币，亦为两个半月来最大，此前成交量最大为8月18日7,225亿元；上日成交4,252亿元。

--香港股市：收盘持平，中国股市反弹抵消美国加息言论影响

香港股市收盘持平，美联储发出12月可能加息的信号，但其影响为中国内地股市反弹所抵消。恒生指数持平于23,051.04点，恒生国企指数涨0.5%至10,617.67点。恒生指数成份股总成交15亿股。

--汇市：美元上涨，美联储官员讲话为12月可能升息铺路

美元兑一篮子主要货币触及三个月高位，因美联储重要官员的讲话表明美联储12月份仍可能加息。两年期美债收益率升至四年半最高水平，与两年期德债收益率之差扩大至2006年末以来最阔水准，提高了美元对投资者的吸引力。0850 GMT时，美元指数报97.812，周三为上升0.8%。

--欧元债市：两年期美债和德债收益率之差扩大至2006年来最阔水准

两年期美国公债和德国公债收益率之差今日扩大至九年来最阔水准，此前美联储叶伦和欧洲央行总裁德拉吉的讲话进一步凸显出双方货币政策的走向分化。10年期德债收益率升1个基点至0.61%。欧元区多数其它公债的收益率持稳或略微上升。

--国际油市：原油期货微升，但美国原油库存连升态势构成拖累

原油期货在亚洲时段稍稍上涨，前一日下跌，因官方数据显示美国原油库存连续第六周上升。截至0851 GMT，12月布兰特原油期货上涨0.29美元至每桶48.87美元。美国原油期货上涨0.16美元至每桶46.48美元。

--全球金市：金价在一个月低点附近，叶伦讲话推升12月加息预期

金价守在一个月低点附近，有可能跌穿每盎司1,100美元。之前美联储主席叶伦的言论，增强市场对美国12月加息的预期。0853 GMT，现货金报在约每盎司1,110.10美元，距离前一日触及的10月2日以来最低点1,106美元依然不远。

--金属期市：伦铜触及一个月低位，受美元走强拖累

伦敦金属交易所铜价创一个月低位，受美元走强影响，但美国经济上行前景以及铜需求大国--中国经济企稳的迹象支撑铜价。0854 GMT，LME三个月期铜下跌1.14%至每吨5,075.50美元。(完)