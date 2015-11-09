《路透晚报》--11月9日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--G20敲定最终方案，终结银行“大到不能倒”现象

全球监管者敲定终结银行“大到不能倒”现象的“最终工具”，希望让金融危机后密集制订规则的阶段告一段落。金融稳定委员会(FSB)主席暨英国央行总裁卡尼称，很多关键改革已经果断迅速地实施。FSB要求G20领导人下周在土耳其会面时支持一项改革。此项改革要求全球最大的30家银行在2019年之前发行债券作为缓冲。

--德国9月进出口由上月跌势反弹，但经济成长放缓疑虑犹存

德国9月出口上升2.6%，进口反弹3.6%，由前一个月的大跌表现反弹，但这并未能消除新兴市场放缓恐将拖累德国经济的疑虑。德国9月贸易顺差下滑至194亿欧元，加深外界预期，周五将公布的第三季国内生产总值(GDP)数据料显示成长率放缓。

--沙特称尽管油价下跌，油市长期基本面仍强劲

沙特阿拉伯副石油部长Abdulaziz bin Salman指出，油市长期基本面仍然强劲，但长期低油价现象可能威胁到供应稳定，为未来价格一波急涨铺路。他表示，沙特将持续投资油气领域。

--CBI调降英国2016年经济增长率预估，受新兴市场放缓影响

英国工业联盟(CBI)调降其对明年经济增长率预估，称英国国内经济需求韧性将不足以盖过新兴市场放缓的影响。CBI将2015年和2016年经济增长率预估分别调降至2.4%和2.6%，较8月时预估值均调降0.2个百分点，不过仍要略好于英国经济增长均值。

--日本9月实质薪资小增但夏季奖金大降，恐令消费受抑制

日本夏季奖金创下全球金融危机以来的最大降幅，部分归因于采样因素，而9月实质薪资连续第三个月温和增长。数据增强了对薪资及民间消费迟缓的担忧。厚生劳动省公布数据显示，6-8月间发放的夏季奖金平均为356,791日圆(约合2,897.68美元)，较上年同期下降2.8%，创2009年来最大降幅。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高2%创两个半月最高收位，受疲弱日圆推动

日本股市周一上涨，因上周五强于预期的美国非农就业报告公布后，日圆兑美元大幅走软，而且官方数据显示，日本9月实质薪资连续第三个月温和增长。日经指数涨2%至19,642.74点，创8月20日以来最高收盘水平。东证股价指收高1.8%至1,590.97点。

--中国股市：沪综指四连涨收创近三个月新高，IPO将重启引发蓝筹增仓潮

中国股市沪综指收升1.58%，连续第四日上涨并创近三个月新高。分析师称，A股IPO即将重启以及新股发行制度的修改，令增持股票已成为大多数空仓或轻仓投资者的首要反应，银行及煤炭等蓝筹股表现强劲，并带动大盘续升。沪综指收报3,646.881点，涨56.849点，此前收盘高点为8月20日的3,664.29点；今日上海A股成交6,352亿元人民币，上日成交5,426亿元。

--香港股市：收跌，午后获利了结盘施压

香港股市收低，午后的获利了结抵消了早盘内地股市上涨和中金公首日挂牌所带来的提振。恒生指数收盘跌0.6%至22,726.77点。恒生国企指数 .HSCE 跌0.5%至10,506.41点。恒生指数成分股总体成交量为16亿股。

--汇市：美元小跌脱离高位，因投资者了结获利

美元兑欧元小跌，脱离六个半月高位，投资者对美国公布强劲就业数据后的美元涨势进行获利了结，该数据增强了市场对美联储12月可能加息的押注。0857 GMT时，欧元兑美元涨0.25%至1.0766，周五曾跌至七个月低位1.0704。美国10月非农就业数据强于预期，巩固美欧货币政策背离预期，这给欧元带来压力。美联储料将在12月升息。

--欧元债市：葡萄牙公债收益率触及10周高点，因左翼政党挑战现政府

葡萄牙政府公债收益率(殖利率)触及10周高点。此前该国几个左翼政党达成协议要另外组建政府，准备在本周的一项投票中把现任中右翼政府赶下台。葡萄牙10年期公债收益率上扬10个基点至2.78%，为9月2日以来最高。德国10年期公债收益率略高于0.70%，接近上周五触及的八周高位。

--国际油市：布兰特油价重拾涨势，因美元脱离高点

布兰特原油期货上涨，走出此前三日跌势，因美元脱离上周高位。上周强劲的非农就业数据令美联储年内升息预期升温，从而推升美元。0820 GMT，布兰特原油期货涨0.21%，报每桶47.52美元；美国原油期货涨0.47%，报每桶44.50美元。

--全球金市：金价小升但仍持于三个月低位附近，受美非农就业报告影响

金价小升，但仍持于三个月低位附近，因美国非农就业岗位大增提升了美联储12月升息的预期。此前金价连跌八日。0822 GMT，现货金报在约每盎司1,093.01美元，得益于空头回补。

--金属期市：伦铜在5,000美元下方挣扎，逼近六年低位

伦敦期铜在每吨5,000美元关口下方走软，向六年低位逼近，此前最大金属消费国--中国的贸易数据凸显了该国经济增长乏力的状况。0826 GMT，LME三个月期铜下跌0.51%至每吨约4,961美元，滑向8月底所及的4,855美元六年低位。上海期铜下跌1%至每吨37,620元人民币，滑落至9月底以来最弱水平。(完)